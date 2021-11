6 questions à Lyn Alden Schwartzer de Lyn Alden Investment Strategy

Nous avons demandé aux constructeurs du secteur de la blockchain et de la crypto leur avis sur l’industrie… et avons ajouté quelques commentaires aléatoires pour vous garder sur vos gardes !

Cette semaine, Nos 6 questions s’adressent à Lyn Alden Schwartzer, fondatrice de Lyn Alden Investment Strategy, qui propose un service de recherche en investissement pour les investisseurs particuliers et institutionnels.

Lyn Alden a commencé sa carrière en ingénierie. Après avoir travaillé dans l’industrie de l’automatisation en tant que stagiaire, elle a obtenu son diplôme universitaire et a commencé comme ingénieure en électronique junior pour une installation de simulation aéronautique. Au cours d’une décennie, Lyn Alden a gravi les échelons jusqu’à devenir l’ingénieur en chef de l’installation, supervisant ses équipes de projet, son personnel contractuel et ses finances techniques.

De plus, Lyn Alden avait également une petite entreprise de recherche en investissement qu’elle aimait bien. Bien qu’il aimait l’ingénierie et la gestion, lorsque son entreprise de recherche s’est beaucoup développée, il a commencé à éclipser son emploi précédent et est parti pour poursuivre ses activités de recherche à temps plein. Lyn Alden couvre les tendances macroéconomiques et, depuis 2020, a fait de nombreuses recherches sur Bitcoin notamment.

1 – Quel est le cas d’utilisation de blockchain le plus innovant que vous ayez jamais vu ? Ce n’est peut-être pas celui qui a le plus de chances de réussir !

De l’argent.

Le cas d’utilisation sans équivoque innovant de la blockchain résout le problème de la double dépense, permettant aux gens d’effectuer des transactions et de stocker de la valeur sans un tiers centralisé.

Tout le monde cherche « la prochaine chose » à laquelle les blockchains s’appliqueront, mais je pense que les gens sous-estiment la taille de ce marché adressable total depuis la première vraie application des blockchains : un système de paiement électronique peer-to-peer.

Le monde entier a un problème d’accumulation de valeur. Les taux d’intérêt dans tous les pays développés sont inférieurs au taux d’inflation. Par manque d’argent, nous avons monétisé tout le reste, comme les actions, les maisons, les objets de luxe et d’autres choses. En d’autres termes, nous stockons une prime monétaire dans des actifs autrement non monétaires au-delà de leur valeur d’utilité, puisque nous voulons avoir autre chose que des liquidités. C’est un problème qui conduit à des dizaines de milliers de milliards, voire plus de cent milliards de dollars de primes monétaires stockées dans des actifs non monétaires.

Et au-delà de cela, une partie importante du monde a un problème de paiement. Les paiements internationaux sont coûteux et inefficaces : ils sont confrontés à des contrôles de capitaux, ils n’ont pas un bon accès aux micro-paiements bon marché, ils peuvent être sanctionnés, ils peuvent être surveillés, confisqués, etc. La capacité d’envoyer des paiements résistant à la censure est énorme, et c’est une chose à laquelle beaucoup de gens dans les marchés développés ne pensent pas trop souvent, mais c’est un énorme problème pour les marchés émergents en particulier.



2 – Quels sont les cinq principaux flux Crypto Twitter dont vous ne pouvez pas vous passer et pourquoi ?

C’est une question difficile parce que j’en aime des dizaines. Il existe de nombreuses ressources que j’aime sur différentes plates-formes (par exemple, des podcasts, des interviews, des livres, des articles, etc.), mais spécifiquement pour Twitter, je suppose que je dois utiliser @PrestonPysh, @Gladstein, @ Adam3us, @Skwp et @ Lightning .

J’aime aussi suivre les personnes avec lesquelles je ne suis pas d’accord, ou de larges flux d’actualités cryptographiques, afin que mon flux soit toujours rempli de plusieurs points de vue.



3 – Si le monde obtient une nouvelle monnaie, sera-t-il dirigé par CBDC, une blockchain sans autorisation comme Bitcoin ou une chaîne autorisée comme Diem ?

Je pense que pendant un moment, nous allons avoir tout ce qui précède.

Certains pays comme la Chine suivent fortement la voie CBDC, ce qui leur donne plus de vigilance et de contrôle sur leur économie et leur population. Ils auront une plus grande capacité à surveiller les transactions, à bloquer les transactions, à débiter automatiquement les comptes des personnes en fonction des violations ou de leur cote de crédit social, et à planifier l’argent de sorte qu’il ne puisse être utilisé qu’à certains endroits ou à certains moments. Cela leur donnera également la possibilité de contourner le système SWIFT, pour leur donner plus de contrôle sur leurs échanges internationaux avec certains de leurs partenaires commerciaux.

La plupart des autres banques centrales n’ont pas fait autant d’années de recherche sur les CBDC que la Chine et ne peuvent pas évoluer aussi rapidement vers un nouveau système monétaire. Je pense que ce que nous verrons probablement aux États-Unis, c’est une utilisation croissante de pièces stables sous licence et réglementées, y compris des entités comme USD Coin, Diem et d’autres. Cela peut être considéré d’une certaine manière comme un partenariat public/privé à mesure que ces technologies s’intègrent de plus en plus dans le système bancaire.

Pendant ce temps, Bitcoin fonctionne depuis près de 13 ans avec une adoption croissante et c’est l’actif numérique qui peut être considéré comme suffisamment décentralisé, avec des cicatrices de bataille pour le prouver. Je m’attends à ce qu’il continue de croître au fil du temps et devienne une forme de plus en plus attrayante de garantie mondiale et d’argent mondial. Je pense que le monde détiendra diverses devises de diverses manières, mais je m’attends à ce que Bitcoin augmente considérablement sa part de marché par rapport à ses faibles niveaux actuels. Je ne parierais certainement pas contre cela, et contrairement aux CBDC et aux pièces stables qui se dégradent en valeur avec le temps, Bitcoin représente un moyen pour tout le monde de disposer d’économies résistantes à l’inflation et à la confiscation qu’ils peuvent sauvegarder s’ils le souhaitent.

Je l’ai comparé à Game of Thrones. Tous les dirigeants politiques et leurs royaumes se battent pour le pouvoir et le statut, alors qu’une armée de marcheurs blancs en croissance exponentielle se construit au-delà des murs, sans trop se soucier des plans et des schémas des politiciens humains. Les politiciens ont des plans pour leurs devises, mais pour beaucoup de gens, Bitcoin représente une meilleure forme d’épargne et, dans certaines circonstances, également une meilleure forme de paiement, et ces avantages pourraient très bien interférer avec les plans des politiciens.



4 – Quel talent vous manque mais que vous aimeriez avoir ? Comment l’utiliseriez-vous si vous l’aviez ?

Je manque de talent en musique. Il y a des choses que j’ai apprises, j’avais un don pour elles, comme les maths et les sciences. Je suis également décent dans certains domaines créatifs comme l’écriture et la narration. Mais la musique est une grande faiblesse pour moi. Chaque fois que j’essayais d’apprendre à jouer des instruments, c’était un processus lent et cela ne m’a jamais touché. Quand j’étais enfant, je rêvais de jouer dans un groupe de rock, mais je ne savais rien sur la façon de le faire. D’autres rêves étaient ceux qu’il avait des moyens tangibles de réaliser.

Mon mari peut écouter une chanson, puis procéder à l’ingénierie inverse de sa tête et la jouer au piano. Ils ne lui ont pas appris à faire ça, ça lui vient naturellement comme un talent. Je ne sais même pas par où commencer, c’est comme des hiéroglyphes pour moi.

5 – Pourquoi vos parents/partenaire/amis/enfants vous grondent ?

Que je suis un bourreau de travail.

Je ne suis pas aussi extraverti que je devrais l’être et j’ai tendance à privilégier le travail plutôt que les relations. J’ai tendance à me perdre dans mon travail et à ne pas montrer assez d’appréciation pour les merveilleuses réalisations, intérêts et activités de mes proches dans ma vie. C’est quelque chose que j’essaie consciemment d’améliorer, et je pense que je me suis amélioré au fil du temps, mais c’est un défi pour moi.

Beaucoup de gens ont du mal à démarrer un projet ou à penser à quoi faire. Ils ont des idées, mais ils manquent d’initiative ou d’exécution. J’ai le problème inverse où il y a une tonne de choses que je veux faire, puis je les commence et travaille pour les terminer, ce qui est une bonne chose en apparence, mais cela a un coût. Habituellement, je me sens nerveux si je ne poursuis pas un objectif et que je ne suis pas doué pour simplement « être ».

Il y a un équilibre sain et je ne l’ai pas encore atteint.

6 – Quel est l’avenir des réseaux sociaux ?

Mon espoir est qu’il devienne plus décentralisé avec le temps. Quand les réseaux sociaux achètent d’autres réseaux sociaux pour devenir des réseaux de réseaux, je ne pense pas que ce soit sain pour la société.

Les pendules ont tendance à trop osciller dans une direction et sont finalement repoussés fortement dans l’autre. D’une part, donner à chacun une plate-forme a engendré une période d’innovation et de connectivité incroyable et a affaibli les gardiens. D’un autre côté, les algorithmes et les sources d’information « choisissez vos propres nouvelles » ont tendance à attirer les gens vers les chambres d’écho et contribuent à la polarisation de la société.

Une grande partie de l’augmentation des mégaentreprises au cours de la dernière décennie est le résultat de tirer profit des données des utilisateurs et de faire des utilisateurs le produit plutôt que le client. Google et Facebook l’ont fait abondamment en proposant des logiciels gratuits en échange de la collecte de nombreuses informations auprès d’eux. Amazon collecte également une tonne de données auprès des entreprises de vente au détail sur sa plate-forme, puis développe ses propres produits internes sur la base de ces données.

Il me semble que les gens se réveilleront et voudront récupérer leurs données. Espérons qu’il y aura de meilleurs navigateurs, de meilleures fonctionnalités de recherche et de meilleurs réseaux, où les gens prendront davantage conscience des données qui leur sont extraites et commenceront à les récupérer.



Un vœu pour la communauté blockchain :

Je souhaite que la communauté blockchain allonge sa préférence temporelle et se concentre davantage sur ce qui peut être construit en 12 ans et moins sur ce qui peut être promu en 12 mois. Voici une excellente occasion de se concentrer sur la création de solutions qui rendent le monde plus connecté et en même temps plus privé, en donnant aux gens plus de contrôle sur leur argent et leurs données. Plus c’est réussi, plus cela abaissera les limites que les gens ne peuvent pas contrôler, tout en leur permettant de fixer les limites qu’ils veulent.