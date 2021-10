6 questions à Olga Kupchevskaya de MyEtherWallet

Nous avons demandé aux constructeurs du secteur de la blockchain et de la cryptographie leur avis sur l’industrie… et avons ajouté quelques commentaires aléatoires pour vous garder sur vos gardes !

Cette semaine, nos 6 questions vont à Olga Kupchevskaya, vice-présidente de la recherche et du développement chez MyEtherWallet.

Olga est vice-présidente de la recherche et du développement chez MyEtherWallet. Elle a une grande passion pour l’apprentissage, ce qui l’a amenée à la technologie blockchain et l’a amenée à terminer une maîtrise en informatique, en mettant l’accent sur la recherche sur les solutions d’évolutivité de la blockchain. Dans son rôle chez MyEtherWallet, il supervise la recherche, le développement et la production de produits logiciels allant des outils de données Ethereum Blockchain (EthVM) à la gestion de portefeuille.

1 – Quel type de consolidation vous attendez-vous à voir dans l’industrie de la cryptographie en 2021 ?

En ce qui concerne le prix, l’éther (ETH) ira bien sûr sur la lune. Nous avons déjà vu que parier plus d’intérêt pour la chaîne et augmenter le prix plus haut qu’en 2017. Si la Fondation Ethereum tient sa promesse de fusionner avec les chaînes Mainnet et Beacon d’ici la fin de 2021, la valeur de l’ETH sera encore plus élevée. assuré.

De plus, nous assisterons à une consolidation supplémentaire des fonctionnalités et à des passerelles entre les chaînes financières décentralisées. Après les années précédentes du boom DeFi, de plus en plus d’utilisateurs sont intéressés à participer à différents projets DeFi. C’est la prochaine étape pour que les projets créent une valeur maximale pour leurs utilisateurs et gagnent encore plus de parts de marché.

2 – Quels sont les cinq principaux flux Twitter Crypto dont vous ne pouvez pas vous passer et pourquoi ?

J’ai un nom d’utilisateur Twitter. Cependant, je n’ai pas de relation amicale avec Crypto Twitter. Je passe généralement plusieurs minutes par semaine juste pour voir s’il y a quelque chose qui en vaut la peine. La plupart du temps, je consulte simplement nos partenaires d’entreprise ou d’autres grands projets DeFi pour des nouvelles intéressantes ou du contenu éducatif. Je suis souvent submergé par la quantité de spéculations et de désinformation sur d’autres canaux et par la quantité de manipulations qui se produisent dans les flux.

Nous avons tous vu des exemples récents d’activité sur Twitter où un investisseur majeur tweete des spéculations ou des menaces concernant ses investissements. Puis juste après, on voit que les gens commencent à acheter ou à vendre avec de l’énergie. En conséquence, nous obtenons des changements de prix importants. En plus du fait que la manipulation du marché est illégale dans d’autres industries, et qu’il est absurde qu’un tweet puisse influencer de manière significative le marché de la crypto-monnaie et provoquer le chaos dans la communauté, cela met en perspective les normes éthiques de la communauté Crypto.

Au lieu de cela, je reçois la plupart de mes nouvelles de certaines plates-formes multimédias dédiées à la cryptographie comme Cointelegraph, CoinDesk, etc. et des podcasts crypto aléatoires, où le contenu est de meilleure qualité, et je n’ai pas à absorber les informations dans des microblocs sans contexte.

3 – Quel est le plus stupide : 500 000 $ Bitcoin ou 0 $ Bitcoin ? Parce que?

J’ai l’impression qu’un prix Bitcoin (BTC) à 0 $ est beaucoup plus stupide que 500 000 $. En fin de compte, le but principal de Bitcoin est le transfert de valeur ; Bien qu’il soit décentralisé, il a tout de même quelque chose en commun avec les systèmes numériques centralisés. Traditionnellement, dans les systèmes financiers, vous avez un intermédiaire qui vous aidera à stocker, gérer et sécuriser vos actifs, comme une banque. Et comme pour toute entreprise, le courtier a des dépenses, vous finissez donc par lui payer des frais lorsque vous souhaitez utiliser vos actifs.

Avec la technologie blockchain, vous pouvez faire tout cela vous-même ; cependant, il y a toujours des coûts physiques. Comme toute blockchain, Bitcoin est exploité par des nœuds connectés via un réseau. Les nœuds Bitcoin effectuent un travail de calcul pour vérifier les transactions et rendre l’historique de la chaîne accessible aux autres nœuds homologues. Chaque collègue doit encore être incité à faire l’essai du travail pour couvrir les coûts d’équipement, les coûts d’électricité, etc. Même si Bitcoin a commencé à mettre en œuvre une preuve de participation comme Ethereum, il reste des coûts à couvrir, tels que la maintenance continue des nœuds.

4 – Quels sont les deux super-pouvoirs que vous aimeriez le plus avoir et comment les combineriez-vous pour le meilleur… ou pour le pire ?

Ma première compétence serait certainement de me cloner tout en conservant la mémoire du clone une fois que nous serons à nouveau ensemble. J’ai l’impression qu’il n’y a pas assez d’heures dans la journée pour faire tout ce que je veux ou même besoin de faire. Par exemple, il y a tellement d’innovations tout autour de nous dans l’industrie, et je n’ai tout simplement pas assez de temps pour m’instruire en profondeur sur tous les nouveaux concepts. Au lieu de cela, je dois choisir seulement certaines choses.

La seconde serait de voler : pouvoir se rendre quelque part sans restrictions est très attractif. En combinant ces pouvoirs, il aurait la capacité unique d’offrir des services gratuits de taxi aérien multi-itinéraires à ceux qui en ont besoin comme alternative aux compagnies aériennes régionales et à leurs frais de bagages exorbitants. Il faudrait que je travaille les détails pour pouvoir projeter des films en vol, mais bon, l’idée est là !

5 – Quel talent vous manque-t-il et aimeriez-vous avoir ? Comment l’utiliseriez-vous si vous l’aviez ?

Je manque définitivement de bonnes compétences en communication orale. L’anglais n’est pas ma langue maternelle et, comme la plupart des gens, j’ai tendance à devenir très nerveux. Lorsque je devais faire des présentations fréquentes à l’université, je perdais parfois le fil de mes pensées au milieu de la phrase et j’oubliais quelques mots au milieu en les prononçant à voix haute. Même si cela fait un moment que je n’ai pas connu une nervosité extrême, j’ai toujours l’impression qu’il me manque les qualités pour prononcer un discours devant une foule nombreuse que je viens de rencontrer.

J’ai de la chance car je travaille maintenant avec d’excellents membres de l’équipe qui se respectent et se motivent mutuellement. Cependant, j’ai connu ma part de sexisme et de discrimination, et je sais que d’autres personnes dans les industries de la cryptographie et des STEM en font actuellement l’expérience. Si j’étais un grand orateur, j’aimerais influencer et motiver les gens à parler de ce qui se passe, à dénoncer les préjugés sexistes et à agir. L’ajout au dialogue existant aidera à sensibiliser davantage et à autonomiser davantage de femmes et de cultures de surveillance pour entrer et rester dans l’industrie.

6 – Faites une liste de vos équipes sportives préférées et choisissez le moment le plus mémorable pour les regarder.

J’ai grandi en Russie et bien sûr, nous avons toujours regardé le hockey là-bas. Mes amis étaient de grands fans du SKA St. Petersburg, et nous allions aux matchs parce que les billets de hockey y sont tellement moins chers. L’un des moments les plus mémorables a été de les voir participer pour la première fois à la finale de la conférence KHL et jouer leur dernier match contre le HC Dynamo Moscou. Je me souviens des 30 dernières secondes et à quel point c’était intense.

Le SKA perdait et devait marquer deux buts pour gagner. Ils ont retiré le gardien de la glace pour gagner un patineur supplémentaire, concentrant le reste du match autour du filet du Dynamo. Les patineurs du SKA ont continué à attaquer le filet encore et encore avec toutes les compétences qu’ils avaient à offrir. Pourtant, le gardien du Dynamo a continué à produire des arrêts incroyables et, au milieu, on pouvait sentir la tension entre les joueurs et le stade. SKA a perdu, le gardien du Dynamo s’est avéré invincible, mais ce fut un grand match de hockey à tous égards.

Un vœu pour la communauté blockchain :

N’ayez surtout pas peur d’être un peu fou. Bien que votre idée puisse sembler trop exagérée, il est fort probable qu’elle ne l’est pas ; Vous pouvez être le premier à lui donner vie ! Renseignez-vous, contactez les gens de l’industrie, et vous pouvez trouver quelqu’un qui partage votre passion et vous aide à l’exécution.