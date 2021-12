6 questions à poser lors de la réalisation d’une analyse des médias sociaux de la concurrence

Les médias sociaux se sont imposés comme un élément crucial des stratégies de marketing B2B. À mesure que de plus en plus de plates-formes sont créées et que de plus en plus d’individus et d’entreprises créent des profils, la quantité de bruit augmente considérablement. Ce qui compte, c’est de se concentrer sur la stratégie de médias sociaux de votre équipe, en se concentrant sur ce qui fonctionne le mieux pour votre organisation. Mais comprendre comment vos concurrents naviguent sur les réseaux sociaux joue également un rôle. Mener une analyse des médias sociaux peut être une tâche utile pour comprendre comment les concurrents fonctionnent sur les médias sociaux et quels résultats ils obtiennent, que ce soit du point de vue de l’engagement ou de la conversion.

Bien qu’il existe plusieurs façons d’effectuer une analyse des médias sociaux des concurrents, il est essentiel d’avoir un aperçu et des réponses à quelques questions. Voici six questions clés à poser et à répondre lors de l’évaluation de vos concurrents sur les réseaux sociaux.

1. Quelles plateformes de médias sociaux mes concurrents utilisent-ils ?

Il est important de comprendre où vos concurrents passent leur temps dans la sphère des médias sociaux. Cela peut vous donner des indices sur les plateformes qu’ils trouvent les plus importantes pour leurs activités marketing. Lorsque vous examinez leurs profils de médias sociaux sur chaque plate-forme, tenez compte de la qualité de la marque et de la composition de leurs pages. Un avec une présence plus sophistiquée indique un concurrent qui prend les médias sociaux au sérieux par rapport à un autre qui pourrait juste être occasionnellement actif sur une plate-forme et qui n’a pas réfléchi à sa stratégie.

2. Quelle est la taille du suivi de mon concurrent ?

Ces informations sont faciles à trouver sur la page d’une entreprise et peuvent être utiles pour établir des références pour votre stratégie de médias sociaux B2B. En regardant le nombre d’abonnés, ou en fonction de la plate-forme, les likes, peuvent vous donner une idée du nombre de personnes qui se tournent vers vos concurrents pour obtenir des informations, des actualités et plus encore. Plus ils ont d’abonnés, plus la portée de leur contenu sur les réseaux sociaux augmente.

Assurez-vous de vérifier de temps en temps si leur audience continue de croître. Si c’est le cas, vous pouvez être sûr qu’ils investissent activement dans la création d’évangélistes de marque. Si ce n’est pas le cas, ils ont peut-être limité leurs efforts sur ce canal de médias sociaux, ce qui en soi peut être un indice de son efficacité.

3. À quelle fréquence mes concurrents publient-ils ?

La fréquence de leur publication va de pair avec la taille du public cible d’un concurrent. Vous n’avez pas besoin de cataloguer toutes les publications d’un concurrent depuis qu’il a rejoint Facebook, Twitter ou LinkedIn, mais essayez d’avoir une idée générale de son emploi du temps. Postent-ils trois fois par jour ? Une fois par semaine? N’ont-ils pas posté du tout au cours des trois derniers mois ?

Un concurrent qui publie sporadiquement ou pas du tout est un signe qu’il n’est pas aussi activement impliqué. Pour ceux qui publient régulièrement et avec un contenu intéressant qui est partagé, aimé ou partagé, cela indique qu’ils se concentrent sur le maintien d’une cadence de publication cohérente sur les réseaux sociaux.

4. Quel contenu mon concurrent publie-t-il ?

Lorsque vous effectuez une analyse des médias sociaux des concurrents, il est essentiel de noter le contenu que vos concurrents publient. Utilisent-ils des photos ou des vidéos ? Utilisent-ils du contenu provenant d’autres sources ou développent-ils du contenu original ? Tout cela est-il lié à l’industrie ou inclut-il d’autres sujets ? Quel est le ton du contenu qu’ils publient – ​​humoristique, informatif, corporatif ou mixte ?

Si vos concurrents publient un mélange de types de contenu et de sujets et utilisent un langage à la fois informatif et décontracté, cela peut montrer qu’ils sont bien concentrés sur une solide stratégie de médias sociaux.

5. Quel est l’engagement de mes concurrents ?

S’il est facile de voir quel engagement votre organisation obtient sur des plateformes comme Twitter et LinkedIn, connaître l’engagement des concurrents est un peu plus délicat. Ce processus est manuel car vous devrez vous rendre sur chaque profil et faire défiler leurs publications. Vous pouvez utiliser ces conseils pour vous aider dans l’analyse de l’engagement de vos concurrents sur les réseaux sociaux :

Examinez les différents types de messages (mots uniquement, image ajoutée, vidéo, etc.) pour voir en quoi l’engagement diffère. Lisez les messages pour voir s’ils utilisent des hashtags. L’utilisation efficace des hashtags peut augmenter la portée et l’engagement. Estimez leur nombre moyen de likes, de partages et de commentaires. Cela peut donner un aperçu de la façon dont les gens s’engagent en moyenne.

6. Quels types de publications sur les réseaux sociaux de mes concurrents génèrent le plus d’engagement ?

Est-ce que leurs photos suscitent le plus d’engagement ? Et les vidéos qu’ils publient ? Les informations que vous collectez ici peuvent générer des idées pour votre propre stratégie de médias sociaux. Bien que les préférences du public puissent différer, cela peut servir d’inspiration pour une session de remue-méninges sur de nouvelles idées de contenu.

Améliorez votre stratégie de médias sociaux avec une analyse des médias sociaux de la concurrence

C’est une bonne idée de vérifier régulièrement vos concurrents. De cette façon, vous pouvez voir l’évolution de leurs performances et apporter des modifications à votre stratégie pour rester compétitif. En outre, bien qu’une analyse concurrentielle puisse vous donner de bonnes idées pour votre propre stratégie de médias sociaux, c’est une bonne idée de comprendre ce qui va avec votre stratégie. À une époque de surcharge médiatique, l’originalité et l’authenticité sont essentielles pour se faire entendre.