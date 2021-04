6 questions à Wes Levitt de Theta Labs – Cointelegraph Magazine

Nous demandons aux buidlers du secteur de la blockchain et de la crypto-monnaie leurs réflexions sur l’industrie … et nous ajoutons quelques zingers aléatoires pour les garder sur leurs gardes!

Cette semaine, nos 6 questions s’adressent à Wes Levitt, responsable de la stratégie chez Theta Labs.

Chez Theta Labs, Wes travaille sur la stratégie d’entreprise, le marketing, les relations de presse et l’analyse. Il a été conférencier sur des sujets liés à la blockchain lors de conférences telles que le New York Media Festival, Blockchain Connect et NAB Streaming Summit, entre autres. Avant de rejoindre Theta Labs, Wes a passé huit ans dans des rôles d’investissement chez Mosser Capital, une société de capital-investissement immobilier; et Redwood Trust, une fiducie de placement immobilier hypothécaire axée sur la dette titrisée. Wes est titulaire de la charte CFA et titulaire d’un BS en économie de l’Université de l’Oregon et d’un MBA de la Haas School of Business de l’Université de Californie à Berkeley.

1 – Si le monde obtient une nouvelle monnaie, sera-t-elle dirigée par les monnaies numériques de la banque centrale, une blockchain sans permission comme Bitcoin ou une chaîne autorisée comme Diem?

S’il ne s’agit que d’une seule, je dirais que les CBDC sont plus susceptibles, car il est peu probable que les gouvernements renoncent au pouvoir d’émettre leurs propres devises. Mais le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies peuvent exister aux côtés des CBDC et servir un objectif différent. Même si Bitcoin ne remplace jamais les principales monnaies fiduciaires (ou leurs successeurs CBDC), il est extrêmement précieux en leur offrant une alternative. La simple existence de Bitcoin, avec son offre fixe et ses transactions pseudonymes, devrait obliger les banques centrales à réfléchir à deux fois avant de gonfler la valeur de leur devise ou de forcer une surveillance généralisée des consommateurs.

Il est vrai que nous ne le voyons pas encore avec la création de monnaie effrénée en dollar américain, en euro, en yen japonais, etc. au cours de la dernière année – mais cela dépend en partie du fait que Bitcoin et d’autres marchés de la cryptographie sont tout simplement trop petits pour être exploitables. alternative encore. Mais cela change rapidement – vous voyez des entreprises comme MicroStrategy, Tesla et Meitu ajouter Bitcoin à leur trésorerie d’entreprise, ce qui devient de plus en plus faisable à mesure que la capitalisation boursière de Bitcoin augmente. À terme, Bitcoin devrait devenir suffisamment grand pour être investissable même à l’échelle des banques centrales, comme alternative ou complément à leurs avoirs en or.

2 – Est-ce important si nous découvrons qui est vraiment Satoshi, ou qui était vraiment? Pourquoi ou pourquoi pas?

Je pense que c’est important, mais que c’est mieux pour Bitcoin si nous ne découvrons jamais qui est / était Satoshi. Une personne réelle aura une histoire, une profession, un pays d’origine, etc., ce qui ne pourrait que conduire à des divisions et à des préjugés dans la communauté crypto. Il vaut mieux que Satoshi reste davantage une figure légendaire que les gens peuvent interpréter à leur guise. Je pense que Satoshi lui-même s’en est rendu compte, et c’est pourquoi il a choisi de rester anonyme.

3 – Quelle est la théorie du complot la plus stupide qui soit… et laquelle vous fait vous arrêter un instant?

Pour le plus stupide, je vais aller avec un lien entre QAnon et « Bill Gates mettant des puces de suivi dans les vaccins COVID. » Les deux sont tellement stupides qu’ils sont devenus utiles en tant que dispositif de signalisation. Si quelqu’un croit en l’une de ces choses, je peux en toute sécurité ignorer tout ce qu’il dit et me faire gagner du temps.

La théorie du complot que je crois à 100% est que David Stern a régulièrement truqué le choix numéro un du repêchage de la NBA. Ewing aux Knicks en 85, la Nouvelle-Orléans obtient Anthony Davis après que Stern a échangé Chris Paul, Lebron et Rose se rendent dans leurs équipes natales, les Cavs obtiennent trois choix numéro un en quatre ans après le départ de Lebron … beaucoup trop d’exemples à avoir arrivé par accident!

4 – A part aujourd’hui, à quelle heure et dans quel pays auriez-vous aimé vivre?

J’aurais aimé l’Angleterre du milieu des années 70, surtout pour la musique. Vous avez fait émerger la scène punk avec les Sex Pistols, The Clash et The Damned, et bien d’autres. Iron Maiden et Motorhead ne font que commencer avec tout le NWOBHM [new wave of British heavy metal] scène. De plus, si vous restez dans les parages jusqu’à la fin des années 70 / début des années 80, vous avez XTC et Depeche Mode et la police juste au coin de la rue. L’une des cinq meilleures années de musique que vous puissiez trouver pour un seul pays.

5 – Avez-vous déjà acheté un jeton non fongible? Qu’est-ce que c’était? Et si non, que pensez-vous être votre premier?



Mon tout premier NFT a été acheté pour juste le prix d’un peu d’ETH pour l’essence – je l’ai créé moi-même avec Enjin en 2018. Cette épée en édition limitée de «marque Wes» n’a malheureusement pas été intégrée à des jeux cryptographiques, mais elle était évidemment un concept très cool, même si c’était encore quelques années avant l’utilisation grand public des NFT. L’espace de divertissement attire le plus l’attention des NFT en ce moment, mais l’idée d’emporter des objets légendaires avec moi entre les RPG est toujours le cas d’utilisation qui résonne le plus avec moi. Je ne suis pas vraiment un collectionneur d’art, mais je pourrais absolument me voir chercher des objets rares interopérables entre les jeux – maintenant, je peux justifier que cet achat de NFT est un investissement que je pourrais utiliser dans de nombreux jeux différents à l’avenir. .

6 – Quelle est la chose la plus improbable sur votre liste de choses à faire?



J’aimerais vivre assez longtemps pour voir l’humanité établir des colonies sur la Lune ou Mars ou d’autres lunes potentiellement habitables comme Europa, et y voyager moi-même une fois que cela devient faisable au niveau commercial (c’est-à-dire sans avoir à passer par une formation d’astronaute juste aller!) Cela me semble encore trop loin pour ma vie – nous sommes 52 ans après l’atterrissage sur la Lune et à peine plus près d’un établissement permanent. Mais le rythme des découvertes technologiques est toujours en augmentation, alors j’espère que cela sera dans mes plans pour 2050 environ!

Restez positif et continuez à construire! Crypto traverse des cycles effrénés d’euphorie et de désespoir – vous devez parfois prendre du recul et regarder la situation dans son ensemble pour garder la tête droite dans cet espace sauvage.