6 questions brûlantes entrant dans la semaine 7 de la NFL

Nous approchons rapidement du milieu de la saison et avons une assez bonne idée de l’évolution des choses – ou non ? Je ne sais toujours pas vraiment qui est un concurrent de l’AFC en dehors des Bills et des Ravens. Quant au NFC… autant insérer un millier d’émojis haussement d’épaules. Je veux dire, j’aime les Cowboys, les Cardinaux et les Bucs, mais ça semble toujours grand ouvert.

Maintenant, voici ce que je cherche à découvrir au cours de la semaine 7.

Les chefs peuvent-ils l’emporter dans une semaine de « prouvez-le » ?

Cela a sans aucun doute été une année décevante pour les Chiefs qui ont vu les roues de leur défense chuter à un niveau tel que leur attaque ne peut pas suivre. Cela dit, l’équipe est toujours à 3-3, donc ce n’est pas comme si la saison était terminée.

Cependant, nous pourrions réchauffer le groupe à moins que Kansas City ne puisse se remettre sur les rails. De manière inattendue, l’AFC West est devenue l’une des divisions les plus controversées de la NFL, et les Chiefs ne peuvent pas se permettre d’abandonner de nombreux matchs.

Cela augmente encore plus les enjeux de la semaine 7 contre les Titans, le Tennessee semblant prêt à passer à l’étape suivante et à devenir des acteurs majeurs de l’AFC. Alors, alors que les deux équipes doivent faire une déclaration et garder leurs espoirs en séries éliminatoires, qui l’emportera?

Pouvons-nous commencer à prendre les Bengals plus au sérieux ?

Les Bengals ont été une délicieuse surprise cette saison avec le retour de Joe Burrow et menant Cincinnati à une fiche de 4-2. La reconstruction avance plus vite que prévu, mais cette semaine cela pourrait prendre fin contre les Ravens.

Je ne m’attends pas à une victoire ici pour les Bengals, mais je veux voir à quel point ils sont capables de garder cela. S’ils peuvent être compétitifs, il serait peut-être temps de commencer à chercher une place potentielle pour les Bengals.

Que pensons-nous des Béliers contre des Lions ?

Avant la semaine dernière, je ne pensais pas qu’il y avait beaucoup de mauvais sang entre ces équipes, mais apparemment, il y a beaucoup de mal persistant sur la façon dont Jared Goff a été échangé. Je veux dire, je pourrais aussi être contrarié si je passais du Super Bowl à jouer pour les Lions.

Il semble que le mauvais sang ne fonctionne que dans une direction, comme on peut s’y attendre avec les Rams sur une sacrée course avec Matthew Stafford à la barre. Je suis surtout curieux de voir s’il y a une angoisse supplémentaire à cause de cela.

Les Cardinals perdront-ils un jour un match ?

Ils jouent contre les Texans, donc non… pas encore.

Les Dolphins auront-ils un quart partant ce week-end ?

L’un des rebondissements les plus étranges de cette semaine est la rumeur selon laquelle les Texans pourraient préparer un échange qui enverrait Deshaun Watson aux Dolphins, Miami expédiant Tua Tagovailoa à Washington.

Donc, je travaille sur l’hypothèse ici qu’il n’y a aucune chance que la NFL laisse Watson jouer s’il est échangé – ce qui signifie que Jacoby Brissett commencerait évidemment. Mais il s’agit beaucoup moins du tableau de profondeur et plus du drame potentiel si Watson est traité et potentiellement invité à commencer par les Dolphins.

Les Raiders peuvent-ils continuer à s’unir ?

L’un des pires incidents de la saison NFL, les courriels honteux de Jon Gruden menant à sa démission, se transforme maintenant en un cri de ralliement pour les Raiders. Ce sont des joueurs qui ont travaillé dur toute l’année et qui ont connu du succès au début, pour voir leur entraîneur distraire l’équipe et la faire dérailler pendant deux matchs.

Cependant, une victoire lors de la semaine 6 contre les Broncos a montré que cette équipe était peut-être de retour et prête à faire une déclaration. Je suis intéressé de voir si cela peut continuer avec les Eagles.