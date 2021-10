6 questions brûlantes entrant dans la semaine 8 de la NFL

Normalement, ce serait la semaine qui marque le milieu de la saison de la NFL, mais ce calendrier bizarre de 17 matchs m’a tout tordu et je déteste son manque de symétrie. Je sais que c’est un problème personnel, mais ça me dérange toujours – d’accord ?

Quoi qu’il en soit, nous assistons toujours à l’une des saisons les plus incroyables de mémoire récente. Chaque semaine ressemble à un mystère, ce qui la rend plus amusante que jamais. Normalement, cela se traduirait par une liste de jeux vraiment incroyable. Au lieu de cela, cela pourrait être le pire de mémoire récente.

Quel sera le pire match de la semaine ?

Dans un remarquable coup de… cul, cette semaine pourrait être la pire ardoise de la NFL de mémoire récente. Au lieu de me vautrer sur la gravité de ces jeux, je vais juste essayer de deviner quel jeu sera le pire. C’est un jeu qui est plus amusant que la NFL elle-même. Régalez-vous des yeux sur ces mauvais garçons:

Panthers contre Falcons Jaguars contre Seahawks Washington contre Broncos Eagles contre Lions

Juste un gros tas de médiocrité. Dans l’état actuel des choses, je pense que je préfère que Panthers vs. Falcons soit le pire de la semaine, mais mec, Jaguars vs. Seahawks a un sérieux potentiel de succion.

Les Lions peuvent-ils gagner un match ?

Les Lions 0-7 affrontent les Eagles 2-5 cette semaine dans ce qui pourrait être l’une des meilleures chances de Détroit d’obtenir une victoire cette saison. Aussi étrange que cela puisse paraître, je ne pense vraiment pas que les Lions soient près d’être la pire équipe de la NFL, peu importe ce que montre leur record.

Cette équipe a eu un calendrier brutal pour commencer la saison et a quand même réussi à avoir des matchs à un score avec les 49ers, les Ravens et les Vikings, tout en ne perdant contre les Rams que par 9. C’est un froid réconfort pour les fans, je sais, mais je le fais pense que cette équipe va dans la bonne direction.

Je veux voir comment l’équipe progresse et si elle peut gérer l’adversité d’un si mauvais départ. J’ai confiance que lorsqu’ils franchiront le cap, les Lions pourront devenir une bonne équipe et concourir, mais pas en 2021.

Qui tombe dans l’AFC Nord ?

L’AFC North a été l’une des divisions les plus compétitives du football, les Bengals et les Ravens étant la classe de la division, tandis que Cleveland et Pittsburgh traînent, essayant de se frayer un chemin vers les éliminatoires.

Cette semaine ressemble à un bilan pour ces dernières équipes, les Browns et les Steelers s’affrontant. Celui qui perd subira un coup dur pour se maintenir. Les Browns à 4-3 sont un peu plus à l’abri de la pression d’une défaite, mais les Steelers ne peuvent probablement pas gérer une chute à 3-4 dans la dernière ligne droite.

Pour aggraver les choses, les Bengals affrontent les Jets cette semaine, leur donnant ostensiblement une victoire. On devrait en savoir beaucoup plus sur l’état de la division la semaine prochaine.

Les Bears pourront-ils maintenir leur saison en vie ?

Il est sûr de voir qu’une défaite à Chicago sonne probablement la fin de leur saison. Mathématiquement, ils ne seront pas éliminés, bien sûr, mais tomber à 2-5 49ers et tomber à 3-5 serait probablement trop difficile pour rebondir – surtout à la lumière de la flambée des Packers.

Je suis curieux de voir non seulement si les Bears peuvent s’accrocher, mais aussi si Justin Fields peut s’améliorer – ou si les têtes tomberont après une défaite.

Les saints méritent-ils d’être remarqués ?

Les Saints sont l’équipe la plus étrange du football. Il n’y a aucune bonne raison pour qu’ils soient à 4-2, mais continuez à trouver des moyens de gagner malgré une liste sérieusement défectueuse.

Au cours de la semaine 8, la Nouvelle-Orléans affronte les Buccaneers. Ce n’est pas nécessairement un match que je pense que les Saints peuvent gagner, mais je veux voir s’ils peuvent le jouer de près. S’ils sont capables de pousser Tampa Bay et de les faire vraiment travailler pour cela, alors il serait peut-être temps de considérer la Nouvelle-Orléans comme une équipe potentielle de wild card.

À quel point les Bengals contre les Jets deviendront-ils laids?

Cela pourrait être l’une des plus grosses éruptions de la saison. Je suis juste curieux de voir à quel point cela va mal.

Les Jets accordent 29,3 points par match, l’une des pires notes de la NFL. Pendant ce temps, les Bengals marquent 27,0 points par match, dans la moitié supérieure de la ligue, et continuent de s’améliorer alors que Joe Burrow et Ja’Marr Chase séparent les équipes.

Je pense que ça va être un bain de sang.