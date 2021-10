6 questions brûlantes entrant dans le calendrier de la semaine 6 de la NFL

Alors que nous approchons du milieu de la saison, la ligue évolue dans quatre directions distinctes. Il y a les grandes équipes qui cherchent à maintenir leurs séquences en vie, le milieu du peloton à la hausse, le milieu à la baisse et les pires de la ligue qui, eh bien, bénissent leur cœur.

Cette semaine, j’ai six grandes questions qui m’intéressent de voir une réponse dans l’ardoise.

Les Jaguars peuvent-ils réellement en gagner un ?

Londres est à nouveau maudit avec l’un des pires matchs imaginables, cette fois-ci pour voir les Jaguars jouer contre les Dolphins. Cependant, la grâce salvatrice est que la foule pourrait être la première à voir Trevor Lawrence jouer un match de la NFL.

Si Jacksonville ne peut pas battre Miami, je n’ai vraiment aucune idée du temps qu’il faudra avant qu’ils puissent remporter une victoire. Dans les quatre semaines qui ont suivi Londres, ils affrontent les Seahawks, les Bills, les Colts et les 49ers – qui devraient tous pouvoir battre les Jaguars assiégés.

Les Dolphins ont également besoin d’une victoire pour renforcer leur confiance, mais je ne serais pas surpris qu’Urban Meyer reste au Royaume-Uni et prenne un poste d’entraîneur de football si les Jaguars perdent à nouveau.

Qui en veut plus entre les Vikings et les Panthers ?

Le Minnesota et la Caroline sont vraiment des équipes assez similaires mais dans des positions différentes. Les Vikings ont définitivement sous-performé les attentes cette saison en commençant la semaine à 2-3, tandis que les Panthers ont chuté et sont maintenant 3-2 après leur départ invaincu.

Si les Panthers veulent concourir, ils doivent trouver des moyens de protéger Sam Darnold. Au début de l’année, la Caroline a pu atténuer la mauvaise protection en utilisant Christian McCaffrey comme une menace de sortie, mais sans avoir à s’inquiéter qu’il attrape le ballon hors du plat, les équipes ont pu prendre le départ sur la ligne offensive.

Pendant ce temps, les Vikings ont juste besoin de se ressaisir. Il n’y a rien de flagrant dans la façon dont ils jouent, mais les pénalités ont beaucoup blessé l’équipe – et ils continuent de jouer avec la compétition. Si le Minnesota veut rester dans le NFC North, il doit faire une déclaration cette semaine.

Les Chargers continueront-ils à réussir leurs tests ?

Les Chargers ont été un délice cette saison et assis à 4-1, ils sont en grande forme pour garder le contrôle de l’AFC West.

Ils ont battu des équipes vraiment solides comme les Chiefs, les Raiders et les Browns – maintenant ils affrontent les Ravens dans une période brutale de leur saison. Je suis intéressé de voir s’ils peuvent continuer à jouer contre les meilleures équipes.

A quoi ressembleront les Raiders cette semaine ?

Tumultueux ne commence pas à expliquer la semaine que Las Vegas a eue, et nous n’avons plus besoin de discuter de Jon Gruden, mais il sera intéressant de voir comment l’équipe réagit. Ils étaient incontestablement à plat contre les Bears lors de la semaine 5, et maintenant ils affrontent les Broncos dans un concours de l’AFC West.

Leurs espoirs en séries éliminatoires pourraient dépendre de ce match.

Les Bengals peuvent-ils éviter un jeu de piège ?

Les Bengals sont meilleurs que prévu cette saison et viennent de subir une brutale défaite en prolongation contre les Packers au cours de laquelle ils ont poussé Green Bay à la limite. Au cours de la semaine 6, ils affrontent les Lions, un match qu’ils devraient gagner sur la base des résultats passés, mais c’est vraiment un jeu piège.

Cette semaine, Cincinnati affronte Detroit, une équipe à la hausse, donc ce n’est pas comme si c’était une équipe terrible – mais si les Bengals regardent les Ravens, cela pourrait être un problème.

Les Browns ont-ils les outils pour arrêter Kyler Murray ?

Les Browns se battent dans le brutal AFC North et ont besoin d’une victoire pour rester en phase avec la division. Cela va être brutal étant donné qu’ils doivent jouer Kyler Murray et les Cardinals invaincus.

L’Arizona fait tout bien pour le moment, et il n’y a plus qu’un seul moyen de les battre – mais arrêter Murray est la clé de toute stratégie. Ou, au moins, vous devez le ralentir un peu. La défense de Cleveland a été bonne, mais pas encore dominante cette saison. Étant donné que les Ravens sont en hausse et que les Bengals sont meilleurs que prévu, les Browns ne peuvent pas se permettre une mauvaise défaite ici.