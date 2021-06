6 questions brûlantes pour ‘Grey’s Anatomy’ Saison 18 ⋆ 10z viral

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for the Grey’s Anatomy Season 17 finale “Someone Saved My Life Tonight.”]

Grey’s Anatomy a terminé sa 17e saison remplie de COVID sur une note plutôt heureuse : un mariage, des fiançailles, un médecin de retour au bloc opératoire et une adoption. Mais ce n’était pas que du soleil et des arcs-en-ciel.

Maggie (Kelly McCreary) et Winston (Anthony Hill) se sont mariés huit mois plus tard que prévu. Owen (Kevin McKidd) a proposé à Teddy (Kim Raver) et elle a dit oui. Link (Chris Carmack) a posé la question à Amelia (Caterina Scorsone), et bien que nous n’ayons pas vu sa réponse, c’était clairement un non, car il avait l’air dévasté lorsqu’il s’est présenté au nouvel endroit de Jo (Camilla Luddington) (l’ancien de Jackson appartement). Et en parlant de Jo, elle a officiellement adopté le bébé Luna après s’être battue pour elle au point qu’elle a demandé à Link de l’accueillir jusqu’à ce qu’elle le puisse.

De plus, Meredith (Ellen Pompeo) est retournée au bloc opératoire, et après, le personnel l’attendait avec un applaudissement. (Elle n’a pas évité celui-ci comme elle l’avait fait lorsqu’elle a été libérée après sa bataille contre COVID.)

Mais comme toujours, nous avons pas mal de questions sur ce qui va suivre, alors faites défiler vers le bas en attendant la saison 18.

Grey’s Anatomy, Saison 18, Automne 2021, NBC

