6 questions de Chicago PD qui nécessitent encore des réponses au début du tournage de la saison 9

J’ai été un fan de l’évolution d’Upton et Halstead en tant que couple, mais je ne peux m’empêcher de penser qu’un engagement serait voué à l’échec si la saison 9 révélait que Halstead a dit oui après comment et pourquoi elle a demandé. C’est un gars assez perspicace pour savoir que quelque chose n’allait pas et qu’il n’avait pas toute l’histoire, mais il l’aime aussi, et je vais probablement être nerveux à ce sujet jusqu’à la première de la saison 9. De plus, l’homme est connu pour prendre de mauvaises décisions en pensant avec son cœur au-dessus de sa tête, et il a les cicatrices pour le prouver. S’ils se fiancent à un moment donné, ça ne devrait pas être comme ça !