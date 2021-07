Le divorce est un processus compliqué et traumatisant, donc je pense qu’il serait naïf de croire que Ted Lasso est complètement au-dessus des circonstances de son divorce dans la saison 2. Le public pourrait voir plus d’instabilité émotionnelle de la part de l’entraîneur généralement calme, cool et serein. Avec un peu de chance, cependant, avec le soutien de son équipe et de ses collègues, il pourra s’en sortir beaucoup plus facilement que la première fois.