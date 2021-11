6 questions pour Anton Bukov de 1 Inch Network

Nous avons demandé aux constructeurs du secteur de la blockchain et de la crypto leur avis sur l’industrie… et avons ajouté quelques commentaires aléatoires pour vous garder sur vos gardes !

Cette semaine, nos 6 questions vont à Anton Bukov, co-fondateur de 1inch Network, un réseau distribué de protocoles décentralisés.

Anton écrit du code depuis plus de 20 ans (depuis l’âge de 12 ans), principalement en C ++, C #, Objective-C, Swift et SQL. Depuis 2017, il travaille sur des solutions blockchain, principalement des contrats intelligents. Anton a contribué à divers projets de cryptographie, notamment MultiToken, Near Protocol, où il a participé au Ethereum-Near Rainbow Bridge, et au protocole de liquidité des dérivés Synthetix, travaillant sur l’optimisation du gaz des contrats intelligents.

Pendant un certain temps, Anton a co-animé une émission YouTube, « CryptoManiacs », avec Sergej Kunz, futur co-fondateur de 1inch Network. Au cours d’une période de 36 heures lors d’un hackathon en mai 2019 à New York, ils ont développé un prototype d’agrégateur d’échange de crypto-monnaie qui est devenu la fondation de 1 pouce.

1 – Des contrats intelligents aux DApps, NFT et DeFi, nous avons vu bon nombre des « killer apps » à venir pour la cryptographie, mais aucune n’a encore décollé. Que restera-t-il ?

Je vois des projets qui décollent déjà. Cette croissance est exponentielle mais reste limitée par la capacité de la blockchain à l’heure actuelle. Tout le monde s’attend à une solution de couche deux qui étendra éventuellement DeFi à un grand nombre d’utilisateurs, déclenchant une croissance explosive.

2 – Quel est le cas d’utilisation de blockchain le plus innovant que vous ayez jamais vu ? Ce n’est peut-être pas celui qui a le plus de chances de réussir !

La véritable innovation survient lorsqu’un projet considère la blockchain comme un acteur qui suit des règles strictes et programmables plutôt qu’une base de données passive. Cela se produit pour la première fois dans l’histoire de l’humanité – nous avons en fin de compte un exécuteur honnête (protégé par consensus) des instructions. De plus, il est imparable dans les directions suivantes. Actuellement, les applications les plus intéressantes pour moi sont les teneurs de marché automatisés (AMM) et les marchés monétaires (également connus sous le nom de protocoles de prêt).

3 – Adhérez-vous à l’idée du Bitcoin comme moyen de paiement, comme réserve de valeur, comme les deux… ou comme aucun ?

Je respecte Bitcoin, je veux dire les ingénieurs derrière, pour être la première blockchain, mais de mon point de vue, les blockchains avec des contrats intelligents ont beaucoup plus de sens à ce stade. Bitcoin peut toujours fonctionner comme une réserve de valeur, mais comme moyen de paiement, désolé, je n’y crois plus. Le réseau Lightning et la technologie IOU ne peuvent pas fonctionner pour un petit sous-ensemble de la population car ils nécessitent une immersion assez profonde et constante de la communauté. La plupart des gens préfèrent utiliser des devises moins volatiles pour les paiements, telles que les pièces stables.

4 – Qui a du sens pour vous et qui n’en a pas ?

Les innovateurs, les inventeurs et les personnes intelligentes ont du sens, et cette catégorie ne recoupe généralement pas les personnes populaires. Les conseils de personnes populaires n’ont pas nécessairement de sens pour tout le monde, mais peu le comprennent.

5 – Que pensez-vous de l’intelligence extraterrestre et de l’existence de la vie dans d’autres parties de l’univers ?

J’y crois fermement, la probabilité est très élevée. En général, je suis curieux de connaître les formes de vie sans protéines. Et je suis curieux de savoir le manque de déterminisme physique. Cela pourrait être la seule raison de la possibilité de la vie.

6 – Quel livre vous a le plus influencé ? Parce que?

J’aime les livres de science-fiction des années 80. Peut-être que Frost and Fire de Ray Bradbury m’a fait beaucoup penser à la vie et au temps.

Un vœu pour la communauté blockchain :

Participez à des hackathons et impliquez-vous dans la construction d’un avenir décentralisé – c’est un espace immense avec de grandes opportunités. Tous ces prix de crypto-monnaie ne font qu’attirer davantage l’attention sur cette industrie. Mais le vrai bijou, ce sont les innovations et les projets !