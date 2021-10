6 questions pour Lisa N. Edwards sur la mise en route de la cryptographie – Cointelegraph Magazine

Nous demandons aux constructeurs du secteur de la blockchain et de la crypto-monnaie ce qu’ils pensent de l’industrie… et nous lançons quelques zingers aléatoires pour les garder sur leurs gardes !

Cette semaine, nos 6 questions s’adressent à Lisa N. Edwards, une spécialiste du trading de crypto-monnaie qui dirige et co-propriétaire de Getting Started In Crypto.

Lisa est une trader spécialiste d’Elliott Wave avec plus de 20 ans d’expérience dans les actions et les matières premières traditionnelles, négociant désormais exclusivement des crypto-monnaies. Elle dirige et est copropriétaire de Getting Started In Crypto, Thousand To Millions et The Moon Mag avec Josh Taylor. Lisa est très expérimentée, avec des entreprises commerciales antérieures, notamment Satoshi Sisters, Trading Places VIP, D4.Partners et CoinRunners. En dehors du commerce, Lisa a une carrière florissante dans les industries des médias et du cinéma, avec un scénario sur le thème de la crypto-monnaie intitulé “CoinRunners”, qui, selon elle, sera tourné fin 2021.

1 – Quand vous dites aux gens que vous êtes dans l’industrie de la blockchain, comment réagissent-ils ?

Est-ce que quelqu’un dit qu’il est dans l’industrie de la « blockchain » ? Crypto, bébé, jusqu’au bout ! Cela fait des années que je dis à tout le monde d’acheter du Bitcoin (BTC) et diverses crypto-monnaies, et maintenant que Bitcoin coûte environ 45 000 $, tout d’un coup, c’est intéressant – plus intéressant à 45 000 $ qu’à 200 $. C’était le prix quand j’ai commencé à dire aux gens d’échanger du Bitcoin. Je secoue la tête et ris quand ces gens me demandent. Les réactions, cependant, sont aux antipodes – la plupart du temps, les gens répondent avec intérêt ou me regardent d’un air vide. Il n’y a pas de solution intermédiaire.

2 — Qu’adviendra-t-il du Bitcoin et de l’Ether au cours des 10 prochaines années ?

Laisse-moi prendre ma boule de cristal – elle s’est entraînée pendant les courses de taureaux. Je n’aime jamais regarder aussi loin dans l’avenir, car beaucoup de choses peuvent se passer en crypto en seulement deux mois. Donc, 10 ans, c’est comme une éternité. Les deux peuvent devenir des dinosaures, et nous savons ce qui leur est arrivé.

3 — Est-ce important si nous découvrons jamais qui est vraiment ou était Satoshi ? Pourquoi ou pourquoi pas?

Dépend de qui vous demandez. Différentes choses comptent pour différentes personnes.

Satoshi est défini par les gens de plusieurs manières, et les pensées et les idées – sur qui ou ce qu’est quelque chose – apportent de nouvelles idées, des changements et des conversations. J’ai des liens familiaux avec le nom de Satoshi et je n’ai pas encore eu d’entretien sans que cela soit mentionné (bâillement). Mais honnêtement, je suis simplement intéressé à vivre ma vie, à partager mes expériences dans le monde de la cryptographie et à laisser les autres se faire leur propre opinion.

4 — Qu’est-ce qui est le plus idiot : 500 000 $ Bitcoin ou 0 $ Bitcoin ? Pourquoi?

Ni l’un ni l’autre n’est idiot, et il y a des arguments pour les deux.

500 000 $ Bitcoin est un argument facile d’un point de vue commercial, avec une adoption mondiale et un système financier extrêmement obsolète et archaïque. Avec seulement 21 millions de BTC extraits et une population mondiale prévue pour 2021 de plus de 7,8 milliards de personnes, au moment d’écrire ces lignes, il y a actuellement 18 821 768,75 BTC en circulation. Pensez ensuite que 30 à 50 % de l’approvisionnement total pourraient être perdus en raison de la destruction des premiers portefeuilles en papier ou de la disparition des disques durs, ou simplement en oubliant le mot de passe pour y accéder. Il s’agit d’un modèle de marché fermé qui le rend plus rare de jour en jour, de sorte que la demande pourrait certainement l’emporter sur l’offre, faisant de 500 000 $ de Bitcoin une forte réalité. L’argent est essentiellement une technologie qui a réinventé le système de troc, et Bitcoin est une technologie qui peut réinventer la façon dont nous transigeons à l’échelle mondiale.

En ce qui concerne le Bitcoin à 0 $, vous essayez de me faire exposer les liens familiaux et l’argument du camp BSV selon lequel lorsque Craig Wright déplace le bloc de genèse, BSV est Bitcoin et BTC est obsolète. Personnellement, je ne pense pas que BTC irait à zéro même s’il le faisait. Mon analogie est que si nous considérons la blockchain comme les routes sur lesquelles nous conduisons et chaque crypto-monnaie comme la voiture que nous conduisons, je pourrais aimer une Porsche 911 car elle est plus rapide, plus élégante et me semble mieux, mais Bob sur la route aime sa Prius car il est fiable et économise de l’énergie. Ils peuvent tous les deux conduire avec succès sur la même route – comme la crypto, avec des ponts et l’interopérabilité – mais plus de gens aiment les Porsche que les Prius. Alors, ne soyez pas Bob, soyez comme Lisa !

5 — Des contrats intelligents aux DApps, NFT et DeFi, nous avons vu tellement de prochaines «applications tueuses» de crypto, mais aucune n’a encore vraiment décollé. Qu’est-ce qui va coller ?

L’application que tout le monde peut utiliser sans avoir besoin de comprendre la terminologie ou ce que c’est, juste ce qu’elle fait pour changer sa vie. C’est la même chose avec les applications dans le monde non-crypto. Une application réussie doit être simple, elle doit offrir une solution à un problème du monde réel et elle doit le faire efficacement, car la durée d’attention est de plus en plus courte.

La vérité est que la plupart des gens veulent juste des solutions, quelle que soit la façon dont les choses fonctionnent, même si j’aime penser que ceux du monde de la cryptographie s’intéressent davantage à la compréhension du fonctionnement de quelque chose. C’est vraiment fascinant quand on s’y met ! Pensez à une sortie grand public avec une construction souterraine. La plupart des applications s’en tireraient sans mentionner quoi que ce soit à voir avec la cryptographie bien qu’elles soient construites autour de la technologie ! Il ne doit pas nécessairement être la caractéristique déterminante qui saisit le public.

6 — Avez-vous déjà acheté un token non fongible ? Qu’est-ce que c’était? Et sinon, que pensez-vous être votre premier?

J’achète et vends des NFT tout le temps lorsque je négocie. Est-ce que je possède de l’art non fongible ? Pas actuellement. Mon problème avec cela en ce moment est que l’art est destiné à être affiché. J’ai des problèmes avec l’affichage de l’art sur un écran LCD. Je suppose que ce n’est pas différent d’avoir une photothèque sur mon iPhone, pour sortir des souvenirs quand on se sent nostalgique, mais avoir un grand écran LCD moche sur mon mur pour afficher un Beeple de 69 millions de dollars va à l’encontre du but de l’art. Je pense que les NFT peuvent transformer les industries de la musique et des médias, en permettant aux artistes de se voir automatiquement distribuer des redevances, et j’aimerais voir mon film CoinRunners financé de cette manière afin de présenter l’industrie de la crypto-monnaie aux masses. Donc, pour répondre à cela, j’aimerais que CoinRunners soit mon premier NFT.

Un vœu à la communauté blockchain :

Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le réaliser, alors n’arrêtez pas d’essayer jusqu’à ce que vous trouviez un moyen !