6 raisons d’acheter un Google Pixel 6 au lieu de se contenter du Pixel 5a

Les Pixel 6 et 6 Pro de Google sont les nouveaux téléphones Android du moment et pour cause. Ce sont les meilleurs combinés que Google ait jamais sortis, élevant la barre de ce que nous pouvons attendre d’un Pixel haut de gamme. Mais ces nouveaux Pixels partageront l’espace de stockage – et de nombreuses fonctionnalités logicielles clés – avec le Pixel 5a récemment lancé. Le 5a est actuellement disponible aux États-Unis et au Japon, avec des mises à niveau axées sur le laser par rapport au 4a et un prix époustouflant de 449 $.

Mais méfiez-vous de la fausse économie : bien que le Pixel 5a soit un excellent achat, le prix de 599 $ est celui du modèle de base, donc le Pixel 6 est sans doute encore plus compétitif. Le nouveau meilleur téléphone Android à moins de 600 $ est si bon qu’il est aussi le meilleur à moins de 800 $. Et cela signifie qu’il existe de nombreuses raisons impérieuses de franchir le pas et d’obtenir le Pixel légèrement plus cher.

1. Écran plus rapide

Les Pixel 6 et Pixel 5a sont tous deux dotés d’écrans Full HD+ avec environ 800 nits de luminosité maximale, ce qui signifie qu’ils sont très nets et lumineux.

Ne sous-estimez pas la douceur supplémentaire de 90 Hz.

Le Pixel 6, cependant, contient un écran AMOLED à 90 Hz, ce qui signifie que tout ce que vous faites sur le téléphone est plus fluide. Il est difficile de décrire la différence qu’un taux de rafraîchissement élevé fait aux performances perçues d’un téléphone, mais imaginez revenir à l’ancien téléphone lent que vous utilisiez peut-être il y a quatre ou cinq ans. C’est la différence de fluidité que vous verrez passer d’un panneau à 60 Hz comme celui du Pixel 5a à un écran à 90 Hz comme le Pixel 6.

L’écran est le seul composant que vous utilisez presque chaque fois que vous interagissez avec votre téléphone, et donc l’écran plus rapide du Pixel 6 est une mise à niveau intéressante.

Source : Alex Dobie / Android Central

2. Un matériel plus convaincant

Soyons honnêtes, la plupart des Pixels de la série A au cours de la dernière année ont été douloureusement ennuyeux à regarder, et il en va de même pour le Pixel 5a. Le 5a est disponible uniquement en « principalement noir », une version légèrement verdâtre du Pixel 5 noir avec une finition en biorésine similaire. Le Pixel 6, d’autre part, bénéficie du nouveau langage de conception de Google construit autour de la barre de l’appareil photo – la visière de style Cylon à l’arrière du combiné qui est instantanément reconnaissable comme une fonctionnalité de conception Pixel.

Le Pixel 6 est également disponible en plus d’une couleur, y compris des teintes plus vives comme « sorta seafoam » et « kinda coral » qui sont plus accrocheuses que n’importe lequel des téléphones Pixel de milieu de gamme de l’année dernière.

3. Options de recharge supplémentaires

La recharge sans fil Qi devient rapidement une fonctionnalité de table pour tout combiné vendu au-dessus de la barre des 500 $, et Google l’a incluse dans ses Pixel haut de gamme depuis 2018. En tant que tel, il n’est pas surprenant de voir que le Pixel 6 inclut également la recharge sans fil. , cette fois jusqu’à 21 watts sur un coussin de support. La commodité de la charge Qi peut sembler une petite chose, mais investissez dans quelques blocs de charge bon marché, et vous constaterez que cela change la façon dont vous pensez recharger votre téléphone pendant la journée.

De même, le Pixel 6 offre une charge filaire plus rapide, prenant en charge la livraison d’alimentation USB jusqu’à 30 watts. Étant donné que les Pixel 5a et 6 ont des batteries de capacité similaire, la spécification de charge plus rapide aura votre Pixel 6 complètement chargé tandis que le 5a est toujours en train de tirer de sa brique d’alimentation de 18 watts.

Source : Alex Dobie / Android Central

4. La puissance de Google Tensor

Le processeur du Pixel 6 est d’un ordre de grandeur plus puissant que le cerveau du Pixel 5a. Alors que le 5a utilise un SoC Snapdragon 756G standard – une pièce de milieu de gamme qui a fait ses débuts au début de 2020 – le Pixel 6 arbore le processeur Tensor sur mesure de Google. En plus d’offrir une puissance de calcul plus générale que le Snapdragon 765G et un processeur beaucoup plus rapide, Tensor est construit autour de performances d’apprentissage automatique et d’une sécurité renforcée.

Google Tensor est une mise à niveau sérieuse de la puce du 5a.

Sur le Pixel 6, Tensor active des fonctionnalités telles que la traduction en direct de conversations entre 43 langues et de nouvelles fonctionnalités Google Photos telles que la gomme magique. En parlant de cela, le nouveau processeur de signal d’image de Tensor a une puissance de calcul beaucoup plus importante que la puce Snapdragon de milieu de gamme, ce qui permet d’extraire plus de détails de vos photos, tout en améliorant la précision des couleurs.

Source : Alex Dobie / Android Central

5. Une meilleure configuration de la caméra à tous les niveaux

La série Pixel 6 comprend la première mise à niveau de caméra générationnelle de l’histoire de la série, construite autour d’un nouveau capteur principal de 50 mégapixels. La plus grande caméra capture 150% de lumière en plus que les anciens capteurs utilisés dans les Pixels de la génération précédente comme le 5a. Cela signifie qu’il y a plus de marge de manœuvre pour prendre de superbes photos dans des conditions plus sombres ou capturer des sujets lorsqu’ils se déplacent sans flou de mouvement.

Le nouveau capteur, combiné au processeur Tensor, apporte également une amélioration générationnelle aux capacités vidéo, avec des détails plus fins, de meilleures performances en basse lumière et une stabilisation supérieure.

Et bien que le Pixel 6 ne dispose pas d’un téléobjectif dédié, le capteur ultra-large amélioré vous permet de capturer des photos grand angle plus belles, en particulier dans les scènes de nuit.

Source : Alex Dobie / Android Central

6. Support logiciel plus long

Celui-ci est assez simple : comme le Pixel 6 utilise le propre silicium de Google, la société peut proposer des mises à jour de sécurité pendant au moins cinq ans à compter du lancement. C’est deux ans de plus que ce que vous obtiendrez avec le Pixel 5a.

De plus, le fait que la durée de vie du support du Pixel 6 pour les mises à jour de la version Android se termine deux mois après le 5a signifie qu’il bénéficiera probablement également d’une mise à jour de plate-forme supplémentaire. Lorsque de nouvelles versions seront supprimées, le Pixel 6 devrait bénéficier de nouvelles fonctionnalités Android jusqu’à Android 15, tandis que le 5a n’est garanti que de recevoir Android 14.

Pixel parfait

Google Pixel 6

Probablement le meilleur téléphone Android pour la plupart des gens

Finalement. Après un palmarès aléatoire, le Pixel 6 est un solide téléphone Android haut de gamme doté de nombreuses excellentes fonctionnalités Googley basées sur l’IA et d’une configuration de caméra phénoménale. Pour moins de 600 $, il est difficile de critiquer le modèle phare Pixel de cette année.

