6 raisons de ne pas bénéficier du service 5G en 2021

La 5G couvre désormais la plupart des gens aux États-Unis sur au moins un opérateur, mais il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la 5G n’en vaut pas la peine pour beaucoup de gens. Il existe également un grand potentiel d’économies si vous achetez un téléphone uniquement LTE comme le Pixel 4a, et vous ne serez peut-être pas disposé à mettre à niveau votre ancien forfait téléphonique uniquement pour la 5G. Pour de nombreuses personnes, le LTE est plus que suffisamment rapide et sa zone de couverture est toujours plus grande que la 5G, en particulier sur AT&T et Verizon.

Prêt pour la 5G

Samsung Galaxy S21

Prise en charge sub-6 et mmWave pour chaque transporteur

Le Galaxy S21 est le compagnon idéal d’un réseau 5G avec une excellente prise en charge des sous-6 et mmWave 5G avec des mises à jour de sécurité en temps opportun.

Couverture sur AT&T et Verizon

Si vous vivez dans une zone suburbaine ou urbaine, il y a de fortes chances que vous ayez une couverture 5G d’au moins un opérateur, probablement T-Mobile. AT&T et Verizon font de gros investissements dans la 5G, mais leur forte dépendance à la bande C et à la mmWave signifie qu’ils sont loin deuxième et troisième en termes de couverture et y resteront jusqu’en 2022.

AT&T et Verizon travaillent rapidement pour étendre leurs réseaux 5G à l’échelle nationale sur le spectre à bande basse et le spectre partagé, mais c’est loin d’être un réseau 5G complet. La couverture est assez similaire entre les trois opérateurs dans les grandes villes, mais lorsque vous vous dirigez vers les banlieues ou les zones rurales, la couverture diminue très rapidement.

Source : Comparaison de la couverture T-Mobile au 23 juin 2021

Si vous êtes prêt à passer à T-Mobile ou à l’un des MVNO qui utilisent son réseau, vous obtiendrez probablement un signal 5G solide, même dans de nombreuses zones rurales. C’est grâce au spectre de la bande n71 de T-Mobile, appelé Extended Range 5G, qui couvre désormais plus de 300 millions de personnes. La portée étendue 5G est excellente, à l’exception de sa vitesse, qui ressemble beaucoup à la LTE la plupart du temps.

Les grandes mises à niveau de vitesse ne sont pas là pour la plupart d’entre nous

La plus grande promesse de la 5G est de meilleures vitesses de téléchargement et de téléchargement, même lorsque le réseau est encombré. Ceci est principalement dû aux gros morceaux de spectre disponibles pour la 5G dans les fréquences moyennes et hautes. Les fréquences les plus élevées appelées mmWave (ondes millimétriques) sont les plus rapides, avec des vitesses supérieures à 1 Gbit/s, mais la couverture est extrêmement faible. Pour un aéroport, un centre de congrès ou un stade, mmWave a beaucoup de sens, mais pas tellement à l’extérieur.

Le spectre de bande moyenne est le compromis entre les options 5G à bande basse et mmWave. Cela inclut le spectre 2,5 GHz de T-Mobile ainsi que le spectre en bande C. La principale différence entre les deux est que T-Mobile a eu accès au spectre 2,5 GHz depuis qu’il a finalisé son achat de Sprint en avril 2020, tandis qu’AT&T et Verizon doivent attendre la bande C plus tard en 2021. Cela a donné à T- Mobile, une avance importante avec plus de 150 millions de personnes déjà couvertes.

Le spectre à mi-bande augmentera les vitesses de téléchargement de 300 Mbps à 1 Gbps, bien que beaucoup ne soient pas encore couverts par T-Mobile, et AT&T et Verizon doivent attendre patiemment avant de pouvoir déployer leur nouvelle technologie.

Source : Samuel Contreras / Android Central

La 5G n’est toujours pas complètement cuite

La 5G a commencé principalement sous le nom de mmWave avec ses vitesses de téléchargement impressionnantes d’environ 1 Gbit/s dans de nombreux endroits. La première vague de téléphones 5G ne prenait en charge que mmWave et avait toujours une couverture 5G très limitée. L’introduction des téléphones 5G à bande basse sur T-Mobile a eu un problème similaire, beaucoup ne prenant en charge que le réseau 5G à portée étendue plus lent. Ce n’est qu’avec la série Galaxy S21 que mmWave et sub-6 5G ont tous deux été inclus dans toute la gamme. Par exemple, le Galaxy S20 ne prenait pas en charge mmWave alors que les variantes Plus et Ultra le faisaient.

Alors que les nouveaux téléphones phares prennent en charge la plupart ou toutes les bandes actuellement nécessaires pour la 5G, celles-ci peuvent être assez chères. Même si vous optiez pour le Galaxy S20 plus haut de gamme l’année dernière, vous n’obtiendriez pas de support pour la bande C. Ce n’est pas une grosse affaire pour la plupart des gens, mais si vous voulez tirer le meilleur parti de la 5G, vous devez toujours acheter les téléphones les plus chers. Au-delà de cela, on ne sait toujours pas exactement combien de temps il faudra aux opérateurs pour développer leurs réseaux en bande C.

Votre ancien plan pourrait être moins cher

Source : Android Central / Samuel Contreras

Les meilleurs forfaits de téléphonie mobile que vous pouvez obtenir aujourd’hui prennent en charge la 5G, mais cela ne signifie pas que votre ancien forfait le fait. T-Mobile a étendu la 5G à tous ses clients, quels que soient les plans, dans une démarche que chaque opérateur devrait suivre. Cependant, il y a encore beaucoup de clients AT&T et Verizon artificiellement limités au LTE.

Cricket est l’un des opérateurs prépayés les plus populaires, et il ne prend en charge la 5G que sur son forfait illimité le plus cher. Alors que Verizon a étendu l’utilisation de son réseau 5G national à la plupart de ses forfaits, son réseau mmWave Ultra Wideband n’est disponible que sur ses forfaits illimités les plus chers. Ceci est en contradiction avec les objectifs fondamentaux de mmWave, qui est censé être capable de gérer facilement des quantités massives de trafic.

De nombreuses personnes sont satisfaites de leurs anciens forfaits téléphoniques sur Verizon ou AT&T et ne souhaitent pas passer à un nouveau forfait. La plupart de ces personnes n’auront pas accès à la 5G sur leurs plans, ce qui rend la mise à niveau vers un téléphone 5G un peu inutile. Si vous vivez dans une zone rurale avec une mauvaise couverture, par exemple, il y a encore moins de raisons de passer à la version supérieure car, avec optimisme, vous ne verrez probablement même pas de couverture 5G pendant plus d’un an chez vous.

Plus de téléphones

Source : Daniel Bader / Android Central

La plupart des nouveaux téléphones, y compris les options de milieu de gamme comme le OnePlus Nord N200, prennent désormais en charge la 5G, mais il existe encore de nombreux téléphones bon marché qui ne le font pas. Donc, si vous cherchez à économiser de l’argent sur votre téléphone, laisser de côté la 5G est un bon moyen d’économiser. Étant donné que presque tous les téléphones prennent en charge le LTE, vous pouvez toujours obtenir une vitesse plus que suffisante pour diffuser et naviguer.

Les téléphones 5G étant plus que capables de se connecter à la 4G et la possibilité de désactiver la 5G dans les paramètres si la couverture est inégale, la mise à niveau vers quelque chose comme le Samsung Galaxy S21 vous garantira la prise en charge de la 5G à son arrivée tout en prenant également en charge la gamme complète de bandes LTE.

Vous utiliserez toujours beaucoup de LTE

Quel que soit l’opérateur sur lequel vous vous trouvez, vous trouverez toujours de nombreux endroits où vous redescendrez en LTE, même si votre téléphone indique toujours 5G. Alors que le LTE est assez rapide pour la plupart de ce que les gens font sur leur téléphone, payer pour des capacités 5G uniquement pour passer beaucoup de temps sur 4G LTE peut sembler un gaspillage. Avec le temps, la couverture 5G finira plus que probablement par couvrir l’intégralité de l’empreinte de n’importe quel réseau LTE ; ce n’est pas encore là.

Il est temps pour la plupart des gens de passer à la 5G

AT&T, T-Mobile et Verizon dépassent chacun régulièrement les jalons de la 5G, T-Mobile atteignant 300 millions de personnes couvertes en juin 2021. Non seulement cela, mais la couverture à mi-bande, y compris la bande C, passera à la vitesse supérieure. à mesure que le spectre sera disponible plus tard en 2021 et 2022. Bien que ce ne soit pas une raison suffisante pour mettre à niveau votre téléphone tôt, si vous êtes prêt pour un nouveau téléphone Android, vous devriez en obtenir un avec prise en charge 5G. La 5G est désormais plus accessible que jamais grâce aux investissements continus des opérateurs, et nous avons relaté sept raisons de s’y joindre.

