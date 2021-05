6 raisons en or d’investir dans les obligations souveraines en or en pleine pandémie

Image représentative

Les obligations souveraines en or 2021-22 (série II) sont désormais ouvertes à la souscription jusqu’au 28 mai 2021 au prix d’émission de 4842 Rs le gramme. L’abonnement en ligne et le paiement pour souscrire à Sovereign Gold Bond (SGB) vous rapporteront une remise de Rs 50 sur le prix d’émission. Les obligations souveraines en or sont vendues par le biais de banques commerciales programmées (à l’exception des petites banques financières et des banques de paiement), de la Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL), des bureaux de poste désignés et des bourses (NSE, BSE).

Si vous cherchez à assurer votre avenir financier grâce à l’or au milieu de la pandémie actuelle, Sovereign Gold Bond (SGB) est probablement le meilleur choix que vous puissiez faire en ce moment. Voici au moins six raisons en or pour soutenir cette affirmation:

1. Obtenez un rendement assuré de 2,5% par an, payable semestriellement

Vous pouvez obtenir un rendement assuré de 2,5% par an sur votre investissement SGB. Vous obtiendrez le rendement assuré même si le prix du marché de votre participation SGB continuera d’augmenter. Avec l’or physique, vous ne pouvez pas obtenir de rendements annuels assurés.

2. Sécurisé, pas de soucis de stockage comme l’or physique

Contrairement à l’or physique, SGB est entièrement sécurisé. Vous n’aurez pas à vous soucier de la sécurité de votre support SGB car il ne nécessite pas d’espace physique. SGB ​​peut être acheté auprès des banques en ligne.

3. Facile à vendre, négociable en bourse

Vendre de l’or physique au prix actuel du marché n’est peut-être pas une tâche facile. Cependant, le SGB peut être vendu facilement au prix du marché. Il est négociable en bourse.

4. Aucun impôt sur les gains en capital lors du rachat

Vous n’aurez pas à payer d’impôt sur les plus-values ​​lors du rachat de vos avoirs SGB. Vous ne pouvez pas profiter de cette installation avec de l’or physique.

5. Utilisation comme garantie pour les prêts

Vous pouvez également utiliser SGB comme garantie pour obtenir un prêt auprès d’une banque.

6. Pas de TPS et faire des frais contrairement à l’or physique

L’or physique attire la TPS et fait des frais. SGB ​​en est exempt.

