6 raisons pour lesquelles les Memphis Tigers de Penny Hardaway seront une télévision incontournable

Penny Hardaway n’est pas venue à Memphis pour remporter les championnats de l’American Athletic Conference ou pour créer un participant durable au tournoi de la NCAA. Ses ambitions étaient bien plus grandes que cela. Lorsque Hardaway est revenu dans son alma mater en tant qu’entraîneur-chef, il a voulu faire de Memphis l’un des meilleurs programmes du pays. Au cours de ses trois premières années, cela a été un travail en cours.

Hardaway a remporté plus de 20 matchs à chacune de ses trois premières saisons. Il a décroché la meilleure classe de recrutement en Amérique en 2019, avec en tête d’affiche le prospect n°1 James Wiseman. Il a construit une identité pour son équipe qui débute sur le plan défensif : les Tigers ont terminé avec la meilleure défense de DI l’an dernier, et ils étaient 5e au classement de l’efficacité défensive un an plus tôt. Il a pris le basket-ball de Memphis de quelque chose qui a rarement fait un blip sur le radar en dehors du marché local à l’époque de Josh Pastner et Tubby Smith et l’a élevé au rang de programme qui suscite des discussions à l’échelle nationale.

Il n’a toujours pas participé au tournoi de la NCAA. Les Tigers ont accroché une bannière en tant que champions du NIT l’année dernière, mais cela ne vaut pas vraiment la peine de s’en vanter. À un moment donné, Hardaway doit gagner à un niveau élevé pour justifier le buzz. La pression pour le faire commence maintenant.

Emoni Bates – l’un des espoirs enthousiasmés de sa génération – s’est récemment engagé à Memphis. D’une manière ou d’une autre, il n’est pas la nouvelle recrue la mieux classée de l’équipe. Cet honneur revient au centre Jalen Duren. Les Tigers avaient ce qui semblait être une équipe n ° 20 dans le classement de pré-saison avant que Bates ne rejoigne, mais ils pourraient être une équipe du top 10 avec l’avantage de tout gagner. C’est du moins le but.

Les Tigers sont l’équipe la plus fascinante des cerceaux universitaires à l’aube d’une nouvelle saison. Voici pourquoi.

Penny Hardaway pourrait devenir la prochaine entraîneure de renom du basketball universitaire

Le basketball collégial entre dans une période de transition en ce qui concerne les entraîneurs qui ont défini le sport. C’est la dernière danse de Mike Krzyzewski à Duke. Roy Williams a pris sa retraite. Jim Boeheim a 76 ans. John Calipari, Bill Self, Jay Wright et Tom Izzo font toujours leur travail, mais il semble qu’il y ait de la place pour un nouveau visage du basket-ball universitaire.

Hardaway est le candidat évident. Il est jeune et charismatique et a une marque personnelle intégrée pour sa légendaire carrière NBA. C’est le genre de personne qui attirera tous ceux qui aiment le sport, quel que soit leur âge. Il était déjà une superstar en tant que joueur et est sur le point de gagner le même statut qu’entraîneur.

Il ne lui reste plus qu’à gagner. C’est plus facile à dire qu’à faire.

Rasheed Wallace et Larry Brown sont les entraîneurs adjoints les plus en vue du pays

Hardaway a embauché un assistant de renom dès qu’il a accepté le poste de Memphis lorsqu’il a fait en sorte que Mike Miller rejoigne le programme peu de temps après sa retraite de la NBA. Alors que Miller a finalement évolué, Hardaway n’a pas perdu de temps pour obtenir deux autres assistants célèbres cette saison: Larry Brown et Rasheed Wallace.

Brown est sur le point d’avoir 81 ans, mais il est l’un des meilleurs entraîneurs de basket-ball de tous les temps. Il a de l’expérience dans le jeu universitaire en remportant un championnat national en tant qu’entraîneur-chef au Kansas en 1988 en plus de son succès en NBA. Les recrues d’aujourd’hui ne savent peut-être pas grand-chose sur Brown, mais il sera une ressource inestimable pour Penny sur le banc alors qu’il essaie de gagner à un niveau élevé.

Wallace est aussi une location inspirée. À seulement 46 ans, il devrait pouvoir se connecter à cette génération de joueurs comme peu d’autres assistants universitaires actuels le peuvent. Le potentiel de mème ici est également hors des charts. Wallace est responsable de tant de phrases classiques comme « la balle ne ment pas », « coupez le chèque » et « les deux équipes ont joué dur ».

Avoir Sheed et Larry Brown sur le banc ne fera que rendre Memphis encore plus digne du buzz.

Il sera fascinant de voir comment Emoni Bates s’adaptera au jeu universitaire

Bates était considéré comme l’un des meilleurs étudiants de première année du secondaire, mais son battage médiatique s’est un peu dissipé au cours de la dernière année. Plus aucun discours récent n’a d’importance. Bates mérite un nouveau départ et une table rase alors qu’il passe à l’université, mais il sera certainement l’un des joueurs les plus scrutés du pays, quel que soit le déroulement de la saison de Memphis.

Bates sera l’un des plus jeunes joueurs de basket-ball universitaire, n’ayant pas 18 ans avant le 28 janvier. Il a presque un an et demi de moins que certains des autres meilleurs étudiants de première année, comme le centre de Gonzaga Chet Holmgren. L’âge compte dans la compétition entre pairs. Les attentes pour Bates seront élevées en raison de son pedigree, mais il est injuste de s’attendre à ce qu’il domine le basket-ball universitaire dès le saut.

La meilleure compétence de Bates est son tir en profondeur, qui devrait conduire à de nombreux points forts. Le microscope sera vraiment sur la façon dont il joue avec ses coéquipiers, cependant. Bates a la réputation de forcer les mauvais tirs et devra prouver qu’il peut jouer une marque gagnante de basket-ball. Il aurait beaucoup manié le ballon à Memphis, et son plus gros test consistera à utiliser la menace de son score pour préparer ses coéquipiers à des paniers faciles avec ses passes. C’est beaucoup de responsabilité de mettre un jeune de 17 ans.

Sources: Memphis prévoit d’utiliser Emoni Bates sur tout le sol, y compris le temps PROLONGÉ au meneur de jeu. Ce sera un travail en cours, mais j’ai été extrêmement impressionné par sa vision des passes / du tribunal au Peach Jam le mois dernier. – Jeff Goodman (@GoodmanHoops) 25 août 2021

Bates est trop jeune pour participer au repêchage de la NBA 2022, ce qui signifie que les Tigers pourraient l’avoir pendant deux saisons. Gardez à l’esprit que Memphis a un autre espoir de premier plan pour le repêchage de l’année prochaine sur la liste qui attirera tout autant l’attention.

Jalen Duren en course pour être le premier choix au repêchage

Duren a dépassé Bates pour le joueur n ° 1 de la classe de 2022 avant que les deux ne se reclassent pour rejoindre Memphis cette saison. Le centre de 6’10 de Philadelphie a une envergure de 7’5, un cadre ridiculement développé et des compétences de balle émergentes. Nous l’avons projeté parmi les 10 premiers choix du repêchage de la NBA 2022, mais le haut de la classe est si grand qu’il est possible qu’il puisse prétendre au premier choix global avec une année solide.

Selon les données fournies par Cerebro Sports, Duren a obtenu en moyenne 23,6 points, 15,1 rebonds, 3,3 passes décisives et quatre blocs par 40 avec 57,4% de tirs réels lors de sa course avec la finale par équipe des champions EYBL cette saison. Il devrait être un monstre d’un jour avec la capacité de punir les interrupteurs dans la peinture en attaque. Défensivement, on s’attendra à ce qu’il soit l’ancre d’une unité de premier plan pour les Tigres, tout comme Moussa Cissé et Precious Achiuwa l’ont fait en première année ces deux dernières années.

Découvrez quelques faits saillants du jeu de Duren sur l’EYBL ici :

Le meilleur joueur de Memphis n’est pas un étudiant de première année, c’est Deandre Williams

Vous devez être un inconditionnel du collège pour savoir qui est Deandre Williams si vous n’êtes pas un fan des Tigers. Williams a commencé sa carrière universitaire à Evansville, où il a aidé son équipe à bouleverser le Kentucky et est devenu l’une des plus grandes stars moyennes d’Amérique. Williams a été transféré à Memphis avant la saison dernière et est immédiatement devenu le meilleur joueur de l’équipe. Les Tigres avaient une fiche de 4-3 sans Williams et de 16-4 avec lui. Memphis aurait probablement fait le tournoi si Williams était immédiatement éligible.

Williams, un attaquant de 6’9 et 190 livres qui aura 25 ans avant la saison. Les Tigers ont passé l’offensive à travers lui l’année dernière et ont laissé son passage au poste élevé dicter leurs actions. Williams a enregistré un taux d’assistance impressionnant de 26,4%, s’est classé parmi les 10 premiers au niveau national avec un taux de vol de 4,7%, et a également atteint 45,5% de ses trois à faible volume (33 tentatives en 20 matchs).

La grande question pour Memphis est de savoir comment Williams s’adapte à leurs deux étudiants de première année superstar. Penny serait sage de continuer à faire passer le spectacle à travers Williams et de laisser Bates et Duren jouer contre lui. Il pourrait cependant y avoir un resserrement de l’espacement sur le sol parce que Duren n’est pas connu pour son champ de tir, et Williams est trop bon pour simplement être utilisé comme un tireur d’élite. C’est finalement un bon problème à avoir, mais c’est au personnel d’entraîneurs de faire fonctionner tout ce talent.

Memphis a d’autres vétérans talentueux

En plus de Williams, Memphis a d’autres très bons joueurs de retour.

Landers Nolley est un garde de 6’7 qui a été transféré dans le programme l’année dernière après une saison de première année exceptionnelle à Virginia Tech. Nolley peut se lever par trois avec du volume et jouer à la défense physique. En deuxième année à Memphis la saison dernière, il a effectué 39% des 168 tentatives en profondeur tout en affichant un taux de vol de 2,2%.

Lester Quinones est surtout connu pour porter des shorts incroyablement courts, mais c’est un autre tireur à trois points à fort volume. Le gardien de 6’5 a réussi 40 pour cent de ses 110 tentatives à trois points l’an dernier. Quinones est également un bon athlète qui termine bien en transition (74e centile, par Synergy Sports) même s’il n’est pas vraiment menaçant pour attaquer le dribble.

Earl Timberlake serait le plus gros ajout de l’intersaison pour la plupart des équipes de basket-ball universitaires. Timberlake a été transféré de Miami après une saison de première année remplie de blessures et continue de réhabiliter son épaule gauche. L’aile 6’6 n’a joué que sept matchs pour les Hurricanes, mais son mélange de taille, de force et d’athlétisme a sauté du sol. Il devrait être un autre défenseur monstre pour les Tigres qui peuvent atteindre la ligne des fautes en attaque. Le tir sera son facteur de swing. Nous avions projeté Timberlake comme choix de première ronde du repêchage de la NBA 2022 au 26e rang au total lors de notre première simulation pour la classe.

Memphis a un autre étudiant de première année prometteur dans l’aile 6’9 Josh Minott, amène les frères Chandler et Jonathan Lawson (vous vous souvenez peut-être de Dedric et KJ Lawson jouant pour Memphis il y a quelques années), et a Alex Lomax comme général de plancher expérimenté qui a été avec Hardaway pendant des années.

C’est sur Hardaway que les pièces s’ajustent

Vous pouviez voir la vision de Hardaway se concentrer à la fin de la saison dernière lorsque Memphis a clôturé l’année en remportant 11 de ses 13 derniers matchs en route vers un championnat NIT. Alors que quelques pièces clés – Boogie Ellis, DJ Jeffries et Moussa Cisse parmi eux – ont été transférées, le talent entrant est le lot le plus impressionnant du basket-ball universitaire.

Hardaway est prêt à monter dans le monde des entraîneurs, mais Memphis doit d’abord justifier le battage médiatique. La seule façon que cela puisse arriver est avec un long terme dans le tournoi de la NCAA. On ne peut nier le talent qu’il a mis en place, mais l’absence d’un meneur vedette et la dépendance probable envers les étudiants de première année créent des pièges potentiels. Maintenant, c’est au tour de Penny de montrer à quel point il est vraiment bon.