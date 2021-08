6 raisons pour lesquelles votre poids change d’un jour à l’autre | Vie

Perdre du poids demande des efforts et de la volonté, et que votre poids varie comme si vous faisiez des montagnes russes, n’aide pas.

Il s’avère qu’aujourd’hui vous vous êtes pesé, et tu as perdu un kilo… bien! Vous passez le lendemain, et tu pèses deux kilos de plus… Wow! Mais je n’ai rien mangé de bizarre ! Vous vous pesez à nouveau dans 24 heures, et tu as perdu un demi kilo… Que se passe-t-il?

Ce n’est pas que la balance soit endommagée, qu’elle soit de mauvaise qualité et ne donne pas le poids précis. C’est que notre corps ne pèse jamais le même d’un jour à l’autre. Il peut même changer plusieurs fois dans la même journée.

Le site Web Lifehacker a enquêté sur les raisons pour lesquelles notre poids corporel change, sans que cela signifie que vous prenez ou perdez du poids. Il est intéressant de les connaître, car certaines peuvent être évitées.

Aliments salés, ultra-transformés et glucides

Si vous mangez des aliments précuits, vous allez manger dans un hamburger, ou vous avez tout simplement abusé de sel ou de glucides, par exemple dans certaines frites, votre poids va augmenter sans que cela signifie grossir (bien que très probablement aussi …).

La raison en est que le sel retient les fluides, et si vous ne les expulsez pas, vous prenez du poids… Mais c’est temporaire.

L’alcool

Oui avez-vous consommé de l’alcool Lors d’une soirée, le lendemain est probablement vous pesez jusqu’à un kilo de plus.

L’alcool, en plus de retenir les fluides, ralentit la vitesse de digestion et il reste dans votre corps plus longtemps que les autres boissons.

Après un exercice intense

Vous vous battez à la salle de sport… et le lendemain vous pesez 1 kilo de plus ! Pourquoi la vie est-elle si cruelle ?

La tranquillité d’esprit, c’est bien : les muscles se raffermissent et, dans le processus de changement, ils retiennent les fluides.

Cycle menstruel

Certaines femmes retenir les liquides pendant les premiers jours de leur cycle menstruel. Cela peut leur faire peser 1 ou 2 kilos de plus.

Après avoir beaucoup transpiré

Si vous avez beaucoup fait de l’exercice ou si vous avez beaucoup transpiré à cause de la chaleur, vous perdrez de l’eau, et avec elle du poids. Encore plus de 2 Kilos. Mais c’est une goutte irréelle, car le corps a besoin de remplacer le liquide perdu, vous retrouverez donc ces kilos en un rien de temps… ou vous vous déshydraterez.

Constipation

Si vous êtes constipé, vous n’évacuez pas correctement les aliments, et s’accumuler dans votre corps. Cela génère une petite prise de poids, qui disparaîtra lorsque vos intestins redeviendront normaux.

Demandez-vous si ces causes sont rencontrées à chaque fois que vous prenez ou perdez du poids sans raison apparente…