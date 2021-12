6 règles essentielles de la négociation commerciale [Infographic]

Que vous travailliez sur une vente pendant 8 heures, 8 semaines ou 8 mois, lorsque vous arrivez à la phase de négociation du processus de vente, vous pouvez perdre la vente en un instant.

Même les professionnels de la vente qui parviennent à la ligne d’arrivée, leurs résultats négociés peuvent ne pas toujours être idéaux.

Les vendeurs peuvent gagner des ventes mais perdre la majeure partie de leur marge dans les négociations. Les accords définitifs sont souvent soumis à des modifications ou à des restrictions budgétaires de dernière minute.

Pas étonnant que de nombreux vendeurs abordent les négociations avec anxiété. En fait, des études montrent que l’anxiété est l’émotion la plus courante associée à la négociation, et notre travail confirme que les négociateurs anxieux ne fonctionnent pas bien.

Pour rendre les choses encore plus difficiles, la négociation est très différente aujourd’hui de ce qu’elle était il y a dix ans :

L’approvisionnement est plus impliquéLes acheteurs ont plus d’informations sur vous, vos produits et services, vos concurrents et vos prixLes tiers se situent souvent entre l’acheteur et le vendeur (représentant et isolant les acheteurs des vendeurs)Les technologies d’approvisionnement deviennent rapidement la norme

Cela pourrait faire croire aux vendeurs que les acheteurs ont tout l’effet de levier.

Mais ils ne le font pas.

En fait, le RAIN Group Center for Sales Research a découvert que les Top Performers étaient 3,8 fois plus susceptibles de comprendre l’influence détenue par chaque partie dans les négociations de vente.

Dans la plupart des cas, une négociation de vente est essentielle au succès et à l’échec du vendeur et de l’acheteur. Pour gérer des négociations qui aboutissent aux meilleurs accords possibles, les vendeurs (et les acheteurs) doivent être qualifiés. Ils doivent utiliser les meilleures stratégies, approches et tactiques de négociation commerciale au bon moment, et ils doivent savoir comment répondre à l’autre partie indépendamment de ce qui leur est lancé.

Réussir dans les négociations de vente demande de l’expérience et une base solide de compétences de base en négociation. Dans cette infographie, nous révélons les 6 règles essentielles de la négociation commerciale pour vous aider à créer de bons accords, à gagner des ventes à de meilleures conditions et à vous positionner pour gérer tout ce que les acheteurs vous proposent.