6 risques des nouvelles technologies

Les nouvelles technologies sont devenues de plus en plus importantes dans le monde. L’Internet est le moyen de transmission d’informations et de communication le plus utilisé. Il est devenu un outil indispensable pour une grande partie des êtres humains, car ils facilitent la vie quotidienne. Mais tout comme il présente de nombreux avantages, dans plusieurs domaines, il peut également entraîner des risques. Parce qu’il est utilisé par la plupart des adultes et des enfants, il est essentiel de connaître certains risques des nouvelles technologies.

Dépendance au réseau

Le risque principal réside dans les abus ou en fonction du réseau: Actuellement, 91,8% des enfants de 10 à 15 ans utilisent Internet régulièrement. Ils constituent un groupe vulnérable en ce qui concerne Internet. L’utiliser occasionnellement est normal, mais quand cela devient un besoin constant qui interfère avec la vie quotidienne, cela devient un problème. Cette dépendance peut avoir différentes conséquences telles que l’isolement social.

Les nouvelles technologies facilitent la cyberintimidation ou la cyberintimidation. Il est défini comme le harcèlement d’un mineur via Internet. Comprend le chantage, les taquineries, les menaces et les insultes. Pour la personne qui en souffre, c’est une situation très difficile à affronter. Elle produit une faible estime de soi, une dépression, un isolement social et, dans les cas graves, même le suicide.

Sexting et toilettage

Le sexting est basé sur l’envoi de messages ou de photos suggestifs ou érotiques via les réseaux sociaux ou de toute autre manière. C’est une pratique chez les adolescents qui se produit généralement de leur propre initiative. Le problème, c’est quand ces photos sont utilisées pour faire chanter la victime.

Le toilettage est l’un des plus grands risques de la technologie. Cela se produit lorsqu’un adulte se fait passer pour un adolescent. L’objectif est de tromper un mineur à des fins sexuelles, pornographiques et même de chantage. Parfois, cela se produit avant un abus sexuel. Il est très important d’apprendre aux enfants à être prudents lorsqu’ils communiquent avec quelqu’un en ligne

Un contenu inapproprié sur Internet est dangereux pour les enfants. Cela va de la pornographie aux défis viraux violents. Il y a des choses auxquelles les mineurs ne devraient pas avoir accès. Ils sont très influents et à ce stade, ils ont du mal à mesurer les risques. Les parents doivent être conscients des informations qui peuvent nuire à leurs enfants.

Risques pour l’économie domestique

En ce qui concerne les risques financiers, le vol d’identité et la cyberfraude sont très sensibles. Sur Internet, vous trouverez des informations personnelles, de nos habitudes à nos mots de passe. Nous sommes vulnérables à l’accès à nos informations. Aucun site Web n’est infaillible, donc certaines entreprises ou personnes peuvent facilement obtenir nos données.

Les risques des nouvelles technologies sont nombreux et surtout pour les mineurs. Il est pratique que vous compreniez que la solution n’est pas d’en interdire l’accès. L’important est que vous leur appreniez à les utiliser de manière responsable.