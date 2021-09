6 services d’optimisation des moteurs de recherche dont votre entreprise a besoin

L’optimisation des moteurs de recherche (SEO) est une solution à long terme pour toute entreprise qui cherche à se développer grâce au trafic de recherche organique et à la visibilité en ligne. Étant donné que les meilleurs résultats de recherche organiques reçoivent un tiers des clics, une baisse du classement pourrait être préjudiciable à votre entreprise. La mise en œuvre des meilleures pratiques de référencement sur votre site Web contribuera à garantir que votre contenu Web est vu par autant de clients potentiels que possible. Plus vous avez de visiteurs, meilleures sont vos chances de convertir ces visites en ventes !

Considérez ces statistiques, rapportées par Backlinko :

Le résultat n°1 dans les résultats de recherche organiques de Google a un CTR moyen de 31,7%. Le résultat organique n°1 est 10 fois plus susceptible de recevoir un clic qu’une page à la place n°10. entraînent généralement une augmentation significative du CTR.

Vos chances de gagner ces premières places dans les résultats de recherche sont minces sans une stratégie de référencement et sans l’exécution des tactiques de chapeau blanc pour y arriver. Non seulement vous devez formuler une stratégie de référencement, mais vous devrez également faire preuve de patience, de connaissances et de dévouement pour apporter des ajustements constants à votre site Web. Mais, avouons-le, la plupart des propriétaires d’entreprise n’ont ni le temps ni l’expertise pour le faire eux-mêmes. C’est pourquoi ils engagent une agence de référencement pour fournir des services d’optimisation des moteurs de recherche pour leur entreprise.

Une agence de référencement fournit des services pour créer un plan de référencement et exécuter ce plan afin de maximiser le retour sur investissement de votre investissement dans le marketing numérique.

Pour obtenir les meilleurs résultats des services d’optimisation des moteurs de recherche, vous devez décider quels sont vos objectifs de marketing numérique et déterminer comment le trafic de recherche organique peut vous aider à atteindre ces objectifs. Une agence de référencement fournit des services pour créer un plan de référencement et exécuter ce plan afin de maximiser le retour sur investissement de votre investissement dans le marketing numérique. L’essentiel est que de bons services de référencement vous aideront à améliorer le classement et la visibilité de votre site Web dans les moteurs de recherche.

Dans cet article, vous apprendrez :

Qu’est-ce que le référencement et pourquoi en avez-vous besoin pour votre entrepriseLes avantages d’investir dans des services de référencementÀ quoi ressemble une campagne de référencement réussieLes services d’optimisation des moteurs de recherche dont vous avez besoinComment savoir si votre site Web se porte bien dans les moteurs de rechercheÉtapes à prendre pour trouver un fournisseur de services de référencementL’importance de trouver un service d’optimisation des moteurs de recherche qui obtient des résultats

Qu’est-ce que le référencement et pourquoi avez-vous besoin de services de référencement

Le référencement est l’optimisation des moteurs de recherche. Il comprend toutes les stratégies et tactiques on-page, off-page et techniques pour améliorer la visibilité et le classement d’un site Web dans les résultats des moteurs de recherche. Une société de référencement travaillera avec votre contenu sur site et hors site pour augmenter le trafic et la visibilité de votre site Web sur Internet. Cela se traduit par une notoriété accrue de la marque et une amélioration des classements dans les moteurs de recherche.

Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles une société de référencement est importante pour votre entreprise. Les sociétés d’optimisation pour les moteurs de recherche créeront un plan avec votre entreprise afin de maximiser le retour sur investissement de vos efforts de marketing numérique. L’objectif final est de voir votre site Web mieux classé dans les moteurs de recherche et d’attirer des clients potentiels vers votre site Web où ils peuvent être convertis en acheteurs.

Avantages d’investir dans le référencement

L’allocation des fonds consacrés aux services de référencement dans votre budget marketing est nécessaire si vous souhaitez attirer des clients potentiels vers votre site Web à partir des moteurs de recherche. Les avantages d’investir dans des services de référencement incluent :

Augmentation du trafic sur le site Web pertinent à partir de la recherche organique, ce qui signifie plus de ventes potentielles Meilleur classement sur Google et d’autres moteurs de recherche Présence en ligne améliorée – pour gagner un public plus largeVotre site sera plus facile à naviguer pour les utilisateurs, ce qui entraînera des taux de rebond inférieurs et des taux de conversion plus élevésUne meilleure compréhension de la façon dont pour améliorer le contenu de votre site Web

Une campagne de référencement réussie comprend

Pour qu’une campagne de référencement soit réussie, votre agence de référencement devra créer un plan pour votre entreprise. Les meilleurs plans comprendront :

Recherche de mots clés et analyse concurrentielle Optimisation sur site et hors site Audits techniques et correction des erreurs du site Création et promotion de contenu Données structurées et création d’entités

6 services de référencement dont votre entreprise a besoin

Une fois que vous avez décidé d’engager une société de référencement, il est important que vous compreniez quels services devraient être inclus. Une compréhension de base des services de référencement vous préparera à trouver l’agence de référencement qui conviendra le mieux à votre entreprise et à vos objectifs de marketing numérique.

Services de recherche de mots clés

La première étape de tout service de référencement consiste à déterminer quels mots-clés doivent être au centre de vos efforts d’optimisation des moteurs de recherche. Connaître les mots-clés à cibler vous aide à créer un contenu pertinent pour attirer des clients potentiels. Cela se fait par le biais d’un processus d’évaluation de votre marché, de vos produits et de vos services uniques. Lorsque vous saurez ce que les utilisateurs recherchent réellement lorsqu’ils consultent les moteurs de recherche, vous serez en mesure d’optimiser votre contenu afin d’être mieux classé.

Services d’analyse de la concurrence

L’analyse de la concurrence est peut-être l’une des parties les plus importantes de la gestion d’une entreprise en ligne. La même chose peut être dite pour l’importance de l’analyse concurrentielle dans le référencement. Comprendre les performances des sites de vos concurrents dans les résultats de recherche, les mots-clés pertinents qu’ils utilisent et les types de backlinks qu’ils gagnent éclairera votre propre stratégie de référencement. Une bonne agence de référencement inclura une analyse concurrentielle dans le cadre de son travail de base au début de son travail avec vous.

Services d’optimisation sur page

Des balises méta au contenu de la page, en passant par la structure du site Web et le HTML, les services d’optimisation sur page visent à rendre votre site Web plus visible pour les moteurs de recherche. Le référencement sur la page fait partie intégrante d’une stratégie globale de marketing de contenu qui comprend la création de groupes de sujets de mots clés avec des solutions, des produits et des pages de blog de qualité qui se classeront en bonne place dans les résultats, et en veillant à ce que ces pages soient optimisées avec des titres, des en-têtes et des méta descriptions.

Services d’optimisation hors page

Les services d’optimisation hors page incluent la création de liens et les médias sociaux. La publication de contenu de haute qualité sur d’autres sites et blogs, ainsi que sur divers médias sociaux tels que Facebook et Twitter, fournira des liens de haute qualité vers votre site, ce qui augmentera la probabilité que votre site Web se classe plus haut dans les résultats de recherche.

Services techniques de référencement

Des problèmes techniques de site Web tels que le temps de chargement des pages lent, des liens rompus et un trop grand nombre de redirections peuvent entraîner la pénalisation d’un site Web par Google et d’autres moteurs de recherche majeurs. Une forte baisse des classements dans les résultats de recherche et une baisse du trafic organique sont possibles sans une intervention appropriée. S’assurer que votre site Web est compatible avec les directives des moteurs de recherche afin qu’il puisse être exploré et indexé sans aucun problème est un processus connu sous le nom de référencement technique. Un audit technique du référencement évaluera le référencement actuel de votre site Web et déterminera les aspects que vous devez améliorer pour une expérience en ligne transparente. Ensuite, votre équipe de référencement exécutera les tactiques pour résoudre tout problème technique avec votre site.

Services de rapports et d’analyse

La dernière étape de tout service de référencement consiste à suivre vos progrès. L’analyse et les rapports vous donnent un aperçu de ce qui fonctionne et de ce qui doit être amélioré. Vous et votre agence devez toujours avoir une bonne idée du classement de votre site Web par rapport à vos concurrents, du volume de trafic que votre site génère grâce aux résultats de recherche organiques et de votre taux de conversion grâce au trafic organique. Ces rapports vous aideront à déterminer si votre site Web attire ou non des visiteurs pertinents et quels ajustements doivent être apportés pour améliorer vos impressions et votre classement dans les recherches.

Comment savoir si votre site Web se porte bien dans les moteurs de recherche

Certains indicateurs clés indiquant que votre site Web fonctionne bien dans les résultats de recherche sont le suivi de notre trafic, de nos utilisateurs, de nos impressions, de notre taux de clics et de notre classement pour des mots clés spécifiques. Vous devez suivre ces mesures au fil du temps pour voir comment votre site s’améliore ou diminue, ou pourquoi votre site Web n’est pas classé, puis utilisez les données pour déterminer où vous devez apporter des améliorations ou approfondir pour rechercher des problèmes techniques avec votre site Web.

Il est important de vérifier et de surveiller les résultats du travail de votre société de référencement. Il existe un certain nombre d’outils qui peuvent vous aider à le faire :

Vérifiez vos références sur les réseaux sociaux Google Analytics et Search ConsoleMonitor pour voir combien de personnes ont été référées à partir de différents réseaux comme Facebook et TwitterUtilisez un outil comme Open Site Explorer de Moz.com pour vérifier combien de liens externes vous recevez et d’où ils viennentUtiliser un outil comme SEMrush pour surveiller la santé de votre site et repérer les éventuelles erreurs techniques sur votre site

Étapes pour trouver un fournisseur de services de référencement

Vous devez suivre un certain nombre de mesures pour trouver un fournisseur de services de référencement pour votre entreprise. Votre recherche d’une agence de référencement doit inclure :

Demandez à votre réseau d’associés une référenceAssurez-vous qu’ils sont expérimentés et qualifiésDemandez des références et des études de casDemandez leurs techniques et ce qu’ils offrentDécouvrez combien de temps il faut pour voir les résultatsDemandez une proposition de leur part qui comprend le coût et les détails du plan ai convenu

Trouvez des services d’optimisation pour les moteurs de recherche qui obtiennent des résultats

Les propriétaires d’entreprise comprennent qu’obtenir plus de trafic est essentiel au succès. Plus les gens visitent votre site Web, mieux c’est ! Cependant, il est important que vous augmentiez non seulement le trafic, mais que vous vous assuriez également que ces visiteurs se transforment en ventes. Si vous possédez une entreprise, vous devez investir du temps pour comprendre ce qu’est l’optimisation des moteurs de recherche et comment elle peut aider votre site Web à se développer.

Lorsqu’il est fait correctement, le référencement peut être un excellent moyen de s’assurer que vous avez un trafic de qualité sur votre site chaque mois. Cependant, une stratégie efficace d’optimisation des moteurs de recherche prend du temps à développer et à mettre en œuvre. Et, il est bon de garder à l’esprit que les algorithmes des moteurs de recherche s’ajustent constamment, donc les stratégies doivent également s’adapter. (Quelque chose qu’un SEO expérimenté gardera un œil constant !)

Bien que l’optimisation des moteurs de recherche soit importante, certaines agences de référencement ne fournissent tout simplement pas de services de haute qualité. Assurez-vous toujours de rechercher une entreprise potentielle avant d’investir votre temps ou votre argent dans leurs services. Assurez-vous qu’ils suivent les tactiques de référencement blanc. Et, rappelez-vous, le référencement est un long jeu. Il faut du temps pour créer du trafic de recherche organique et des classements. Quiconque vous dit le contraire n’est probablement pas complètement honnête avec vous.

L’équipe de spécialistes du référencement de SMA Marketing possède l’expérience nécessaire dans l’industrie du référencement en constante évolution pour aider nos clients à améliorer leur visibilité en ligne. Nos stratégies de référencement sont personnalisées en fonction des besoins et des objectifs spécifiques de nos clients.

Que vous soyez une entreprise B2B ou B2C, ou une entreprise de services locale, nous prenons le temps de comprendre votre entreprise, votre secteur et vos concurrents pour comprendre ce qui fonctionnera le mieux pour vous.

Si vous n’êtes pas prêt à embaucher une agence et que vous souhaitez bricoler votre marketing numérique, nous avons un cours juste pour vous ! Cliquez ci-dessous pour découvrir comment notre cours de marketing numérique simplifié vous donnera les compétences en référencement dont vous avez besoin pour le faire vous-même.

