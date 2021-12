6 sites Web pour partager des fichiers avec, sans inscription, e-mail ou application | La technologie

Nous avons tous envoyé le fichier impair par courrier électronique et nous nous sommes rendu compte que ce n’est pas le plus rapide pour cette tâche, en plus de pouvoir constater que nous avons la capacité de prendre en charge ledit fichier, mais la personne à qui il est Nous avons envoyé, il a un e-mail plus petit.

Cela vous oblige à devoir le renvoyer distribué dans différents fichiers, ce qui est gênant, ou à utiliser certains des sites Web que nous connaissons tous pour des fichiers volumineux, avec l’inconvénient de perdre du temps à s’inscrire et à d’autres attirails.

C’est pourquoi aujourd’hui, nous allons vous montrer plusieurs sites Web qui font exactement la même chose que ce que nous venons de vous dire, c’est-à-dire partager des fichiers, mais sans avoir à perdre du temps dans les enregistrements, le téléchargement d’applications ou quelque chose de similaire.

trou de ver

On pourrait aller jusqu’à affirmer que Wormhole est le outil plus rapide pour envoyer des fichiers sur Internet, et si ce n’est pas le plus rapide, il est parmi les meilleurs à cet égard.

De plus, c’est un outil sûr, car il dispose d’un cryptage de bout en bout, le niveau de sécurité sera donc très élevé. De plus, les fichiers que nous mettons dans Wormhole ne dureront que 24 heures avant d’être supprimés de leurs serveurs.

Lorsqu’il s’agit de partager quelque chose, en plus de la vitesse fulgurante placer le fichier pour que d’autres personnes puissent le télécharger, nous avons aussi certaines facultés assez intéressantes.

Nous pouvons partager n’importe quel fichier, même s’il n’a pas encore été complètement chargé, en utilisant protocoles d’échange peer-to-peer (P2P). C’est très intéressant, car en commençant à partager avant qu’il n’ait fini de se charger, on gagnera beaucoup de temps.

Ils peuvent télécharger des fichiers jusqu’à 5 Go et fermez l’onglet, mais si nous voulons partager des fichiers qui sont plus grand, nous devons avoir le navigateur ouvert, car de cette manière, il est échangé de manière P2P.

Dropall

Dropall est une application qui utilise également le système P2P pour partager via votre navigateur.

Nous n’allons pas installer ou enregistrer quoi que ce soit pour pouvoir l’utiliser, quelque chose dans lequel nous allons gagner du temps. La bonne chose à propos de cet outil est que n’a pas de limite de taille, ni aucune sorte de limite du nombre de fichiers que nous transférerons en même temps.

En entrant, nous verrons comment il vous demande un nom d’utilisateur et un mot de passe, qu’il remplit, de sorte que vous ne vous inscrivez pas vraiment pour quoi que ce soit.

Ensuite, nous entrons dans la zone où nous pouvons commencer à transférer des fichiers afin que plus tard d’autres utilisateurs puissent télécharger, même en envisageant un aperçu quand ils sont chargés, si c’est possible.

Nous devons être clairs que tu ne peux pas sortir Dropall tant que vous voulez que les autres puissent télécharger un fichier, puisqu’il s’agit d’un système P2P, donc dès que nous partons, l’information disparaît.

Kit de transfert

TransferKit rend les avantages des réseaux de stockage décentralisés disponibles au niveau de l’utilisateur, sans avoir à disposer d’un compte Blockstack ou d’autres connaissances techniques.

Cet outil est basé sur le Réseau de pièces de monnaie, quelque chose qui ne nous affecte pas vraiment du tout, car le processus de partage et de téléchargement d’un fichier est le même que dans n’importe quel autre.

La façon de travailler est extrêmement simple, puisqu’il suffit de charger le fichier (comme 32 Go maximum), attendez qu’il finisse de se charger puis partagez le lien avec ceux qui veulent pouvoir le télécharger.

L’avantage d’utiliser ce type de réseau est que nous sommes protégés avant tout type de défaillance dans le téléchargement ou dans la sécurité. La partie la moins positive est que les données que nous mettons dans ce stockage décentralisé ne peut pas être effacé et ils seront toujours là présents.

EnvoyerFichierEn Ligne

Le système de sécurité de SendFileOnline est différent des autres et peut-être le plus sûr, a priori, puisque dès que nous entrons des informations dans l’outil, il nous fournit un code à 6 chiffres, qui devrait être utilisé par ceux qui souhaitent télécharger le fichier.

C’est-à-dire que nous n’avons pas de lien, mais ce code est chargé de donner accès à la ou aux personnes que nous voulons pouvoir télécharger ledit fichier.

Ils peuvent utiliser ce type de code PIN pour les prochaines 24 heures à charger ou pendant Une semaine entière, Cela devrait être nous qui décidons.

EnvoyerGros

Bien que nous ayons des outils qui nous permettent d’obtenir jusqu’à 10 Go de taille pour chaque fichier, la vérité est que SendBig nous permet le fichier atteint 30 Go, un montant considérable et qui place beaucoup de ses concurrents très loin.

Une autre des facettes les plus intéressantes de ce site Web pour le téléchargement de fichiers est que si un certain type d’erreur se produit et lors du chargement d’un fichier, il est interrompu, lorsque nous le rechargeons, il continuera là où il s’était arrêté, nous gagnerons donc beaucoup de temps , grâce à cette faculté.

Quand il sera chargé, nous mettrons le date d’expiration à déposer ou optez pour la fonction SendBig Snap, qui permet au fichier de s’autodétruire lorsqu’il est entièrement téléchargé une fois.

Drop.lol

Drop.lol est un outil utile si nous voulons transférer un fichier entre un téléphone et un ordinateur ou entre des ordinateurs sur le même réseau local.

Une salle est créée où nous mettrons tous les fichiers que nous voulons partager, reproduisant un lien qui sera celui que nous donnerons aux autres pour qu’ils puissent le télécharger.

Dans le cas du téléphone, un code QR peut être lu si vous voulez, car de cette façon c’est plus rapide.

Chaque personne qui entre se voit ajouter une place dans l’outil, afin qu’elle puisse non seulement télécharger des fichiers, mais en placer de nouveaux pour que d’autres puissent les télécharger.

Inclure un chat dans lequel tout le monde peut envoyer des messages pour informer les autres de n’importe quoi.

La personne qui a généré le premier lien doit avoir le navigateur ouvert, car dès qu’il fermera, tout sera perdu. Comme les autres utilisateurs, lorsqu’ils partent, tout ce qu’ils ont partagé disparaîtra également.

Vous connaissez maintenant différents outils pour partager vos fichiers sans avoir besoin d’enregistrements ou d’applications, afin que tout soit extrêmement confortable pour vous.

