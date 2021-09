6 tâches de gestion de site Web – et pourquoi elles sont importantes

in

Un beau site Web avec de nombreuses opportunités d’engagement est la clé du développement de votre marque. Un site Web qui promet beaucoup et livre de manière intermittente, cependant, peut nuire gravement à la perception que les utilisateurs ont de votre entreprise. La plupart des sites Web fonctionnent parfaitement, mais l’évolution rapide de la technologie signifie qu’ils ne le restent pas. Dans ce blog, nous identifions les 6 tâches clés de gestion de site Web qui sont nécessaires pour que votre site fonctionne à des performances optimales.

1. Surveillance de la sécurité – En cours

Un site Web mal sécurisé n’est pas seulement une menace pour les données de votre site ; c’est également un danger pour toutes les données client que vous pourriez détenir. Avant toute chose, vérifiez que votre logiciel de sécurité est à jour et que l’abonnement (si nécessaire) a été payé en totalité. Découvrez les services proposés par votre fournisseur de sécurité et planifiez des audits de sécurité réguliers s’ils ne sont pas déjà en place.

Le plus important; maintenir votre propre conscience de la sécurité à tout moment. Si vous recevez une alerte de connexion par e-mail ou si votre site commence à se comporter de manière étrange, enquêtez immédiatement. Votre fournisseur de sécurité aura la possibilité d’effectuer un audit immédiat de votre site pour détecter les logiciels malveillants et les menaces de sécurité.

2. Mises à jour du plugin WordPress – mensuelles

Si vous avez un site WordPress, vous devez vous habituer à mettre à jour vos plugins chaque mois. Les plugins sont des logiciels qui activent toute une gamme de fonctionnalités sur votre site Web telles que des formulaires, des galeries d’images, des menus, des sauvegardes, etc. Les auteurs de plugins mettent régulièrement à jour le logiciel pour tirer parti des changements technologiques.

La mise à jour est-elle un choix ? Non, pas si vous voulez que votre site fonctionne de manière efficace et efficiente pour les utilisateurs. Les mises à jour peuvent également être des correctifs pour supprimer les vulnérabilités de sécurité qui ont été identifiées. Ignorer une mise à jour peut signifier mettre votre site en danger.

3. Test de vitesse de page – Mensuel

Le temps qu’il faut pour que votre site se charge est essentiel pour retenir les utilisateurs. La recommandation de Google pour la vitesse de chargement de page optimale est de 2 secondes. Une fois que vous avez atteint le seuil de 3 secondes, votre taux de rebond commence à augmenter de manière alarmante à mesure que les visiteurs perdent patience et cliquent vers un autre site.

Vous pouvez vérifier votre vitesse de chargement avec PageSpeed ​​Insights de Google. En plus de la vitesse de votre page, vous obtiendrez également des suggestions pour la réduire. Depuis mai 2021, Google mesure la vitesse de chargement dans le cadre de ses métriques. Ainsi, plus vos pages se chargent rapidement, plus votre classement sera élevé.

4. Mettez-vous à la place de vos clients – mensuel

Nous connaissons probablement tous la frustration de nous retrouver dans une « boucle de formulaire » où nous remplissons les informations demandées en ligne mais ne pouvons pas soumettre le formulaire. Il existe un moyen simple de s’assurer que vos visiteurs n’aient jamais à subir cette torture : vous vous mettez simplement à leur place.

Essayez tous les formulaires de votre site et suivez le processus du début à la fin. Il y a un danger à supposer que si personne ne se plaint, cela signifie que tout fonctionne bien. Il est plus probable que des utilisateurs irrités aient abandonné et navigué vers l’un de vos concurrents.

5. Vérifiez les performances de votre site – mensuellement

Connaissez-vous les performances de votre site ? Les analyses de sites Web offrent une mine de données précieuses et des vérifications régulières peuvent vous permettre de savoir si les modifications que vous apportez ont réellement un impact. Des outils tels que Mint, Google Analytics ou Woopra vous permettent de savoir :

Quelles pages sont les plus performantesComment les utilisateurs trouvent votre siteQuel appareil utilisent-ils pour naviguerComment les visiteurs sont-ils intéressés par votre contenu

6. Quel est le classement de votre site ? – Mensuel

La plupart des sites Web commerciaux sont « Optimisés pour les moteurs de recherche ». Cela implique l’utilisation stratégique de mots-clés afin de bien se classer dans les listes des moteurs de recherche. Le but ultime est d’accéder à la page 1. Pour vérifier votre classement, testez les mots-clés de votre site. Si vous n’êtes pas sûr de ce que c’est, utilisez le titre principal de chaque page Web pour effectuer une recherche en ligne dans Google, par exemple.

Si vous n’êtes pas satisfait du classement de vos mots clés actuels, vous pouvez effectuer une recherche de mots clés pour améliorer vos résultats. Utilisez un outil gratuit tel que Keyword Planner ou Rank Tracker pour trouver de nouvelles options de volume de recherche élevé.

Auteur : Garry West

Garry West – Fondateur d’Imagefix | Directeur créatif #Enthousiaste technique, chercheur en #médias sociaux. Lorsque Imagefix a été créé en 2006, il a apporté à l’entreprise une expertise combinée en conception numérique et en marketing. L’équipe en pleine croissance offre maintenant une gamme de services de conception Web contemporaine, y compris la conception Web, le graphisme… Voir le profil complet ›