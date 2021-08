6 tendances de bijoux mignonnes pour l’hiver 2021-2022 à acheter

.

Avec cet été qui se termine lentement * verse des larmes *, il est temps de commencer à préparer votre garde-robe pour les mois d’hiver à venir. Ne vous inquiétez pas, nous vous avons entièrement couvert de sacs à main d’hiver, de chaussures et de tendances générales de la mode. Mais que vous envisagiez d’expérimenter de nouveaux styles pour la saison à venir ou que vous vous penchiez sur vos classiques préférés, il existe toujours une nouvelle façon de porter vos bijoux. Pour l’hiver 2021, oubliez un peu vos pièces délicates et osez vous affirmer un peu plus. De la recherche d’un nouveau porte-bonheur dans vos bijoux au style nostalgique des années 80, vous serez certain de faire tourner les têtes où que vous alliez avec ces magnifiques designs.

Pendant que nous attendons que le temps étouffant se calme, soyez un peu en avance sur la courbe de la mode avec ces jolies tendances de bijoux de l’hiver 2021 qui feront partie de votre rotation constante de bijoux. Continuez simplement à faire défiler pour tout ce dont vous avez besoin.

1 Boucles d’oreilles lustre

La boucle d’oreille lustre ultra-légère est super facile à porter même pour les soirées les plus longues.

Ulla johnson

2

Boucles d’oreilles lustre

Boucle d’oreille pendante longue lustre à pampilles

Ces boucles d’oreilles pendantes à pampilles parfaites ne sont que celles à porter pour toute sortie de fantaisie, et la bonne nouvelle est qu’elles n’alourdissent pas vos lobes.

3

Boucles d’oreilles lustre

Vestes d’oreille en strass

Ces combinaisons de boucles d’oreilles et de vestes sont une version amusante et moderne du design. Tout le monde va vous demander d’où vous les avez, faites confiance.

4 gros bijoux en or

La nostalgie des années 80 est au rendez-vous pour la saison, et cette tendance incontournable vous appelle.

Blanc

5

Boucles d’oreilles lustre

Bracelet Serpent Ophite We Dream in Color nordstrom.com

84,00 $

Oubliez vos bijoux délicats pour la nuit. Élevez votre look à la place avec un bracelet audacieux.

6

Boucles d’oreilles lustre

Adinkra Ese Ne Tekrema Bague Aflé Bijoux aflebijoux.com

389,00 $

Les bagues colorées peuvent être une façon ludique d’accessoiriser. Cette superbe bague unisexe fera tourner les têtes où que vous alliez.

7 charmes

Les charms kitsch sont là pour rendre l’accessoirisation plus agréable qu’elle ne l’était déjà. (Chien non inclus dans cette tendance, pour info.)

Entraîneur

8

Charmes

Excursion d’une journée

Tout simplement obsédé par ces adorables câlins. Ces champignons Brinker & Eliza bb’ sont les porte-bonheur à emporter l’année prochaine.

9

Charmes

Fish Charm Huggies Ouvrir Modifier nordstrom.com

25,00 $

Ces magnifiques boucles d’oreilles poisson bleu sont si chics. La touche de couleur et les chaînes sont des détails si mignons.

10 lots de perles

Les perles ont obtenu une mise à niveau très moderne au fil des ans. Qu’elles soient baroques ou parfaitement rondes, l’idée ici est de vraiment les empiler.

Danielle Frankel

Onze

beaucoup de perles

Julie Cheville ByChari bychari.com

150,00 $

Un bracelet de cheville… pour l’hiver ? Pourquoi pas? Gardez un souvenir de l’été avec ce style lorsqu’il s’agit d’entrer dans une autre saison froide.

12

beaucoup de perles

Maria Boucles d’oreilles Confiture + Rico jamandrico.com

128,00 $

Ces superbes boucles d’oreilles Jam + Rico sont essentiellement des sculptures d’art qui attireront l’attention de tous ceux que vous croiserez.

13 Colliers Lariat

Les colliers Lariat ont eu un moment maj sur la piste, et la longueur apporte un drame inattendu à n’importe quel ajustement.

Missoni

14

Colliers Lariat

Chaîne Y-Collier 8 Autres Raisons nordstrom.com

45,00 $

Ce collier chaîne en argent est le moyen idéal pour ajouter une touche à votre look.

quinze

Colliers Lariat

Collier en Y Taia Mariner BaubleBar nordstrom.com

44,00 $

Le collier en chaîne en or de BaubleBar est tellement chic. Les différents liens pondérés scintilleront à coup sûr avec n’importe quel ensemble.

Surcharge de 16 perles

Perles sur perles sur perles ! Le matériau donne à tous les bijoux un aspect fait main unique.

Simone Rocha

17

Surcharge perlée

Collier Lucky Limonade Annele annele.world

130,00 $

Les colliers Annele sont disponibles dans toutes sortes de motifs de fruits, ce qui en fait une idée cadeau parfaite pour l’hiver.

18

Surcharge perlée

Britt Boucles d’oreilles florales Deepa Gurnani nordstrom.com

60,00 $

Les fleurs pour l’hiver sont définitivement la voie à suivre. Ce n’est pas parce qu’il est sur le point de faire froid que la touche de couleur doit disparaître.

* Veuillez tenir pendant que j’attrape mon portefeuille. *

