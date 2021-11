6 Top Penny Stocks à surveiller aujourd’hui: SNDL, CYTO, BTB, MITQ, PHUN, RLX

À l’heure actuelle, une gamme de penny stocks sont à nouveau sur le radar des investisseurs de croissance. Sans aucun doute, cette année a été intrigante pour le secteur des petites capitalisations. La volatilité a été un meilleur ami des commerçants dans un certain nombre de ces noms. Et aujourd’hui, cette volatilité est à la hausse, à la bonne surprise des investisseurs.

C’est un jour vert sur les marchés alors que ces noms de penny montent en flèche. Actions de Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL), Altamira Thérapeutique (NASDAQ :CYTO), petit frère (NASDAQ :BTB), Phunware (NASDAQ :PHUN), Image en mouvement (NYSEAMÉRICAIN :MITQ) et Technologie RLX (NYSE :RLX) sont tous en place. Ces noms ont bien grimpé dans les deux chiffres aux sommets d’aujourd’hui.

L’action des prix sur ces actions cotées en cents vaut certainement la peine d’être considérée. Voici quelques-unes des nouvelles qui déterminent les mouvements dans bon nombre de ces jeux bon marché aujourd’hui.

Quels Penny Stocks les investisseurs devraient surveiller en ce moment

Altamira Therapeutics est parmi les plus grands acteurs du marché aujourd’hui, prenant la première place de ce groupe pour ses gains en ce moment. Actuellement, le stock de CYTO est en hausse d’environ 50% sur un volume important. Comme le souligne William White, un autre contributeur d’InvestorPlace, dans un article récent, les résultats positifs d’un test de pulvérisation nasale font grimper les actions.

Le jeu de marijuana Sundial Growers est un autre grand moteur en ce moment, en hausse de près de 22% au moment d’écrire ces lignes. Selon White, cette décision est liée à l’enthousiasme suscité par le potentiel d’une future législation sur la légalisation fédérale du cannabis.

Enfin, Phunware est également en forte hausse après avoir publié des bénéfices que les investisseurs semblaient apprécier. Pendant ce temps, les investisseurs dans Moving Image, Bit Brother et RLX ont d’autres catalyseurs qu’ils évaluent.

Cet environnement encourageant pour les actions cotées en cents a invité de nombreux investisseurs à considérer le potentiel de hausse que les titres à petite capitalisation peuvent offrir. Bien sûr, ces choix sont assortis de profils de risque plus élevés. Par conséquent, les investisseurs qui cherchent à faire travailler leurs capitaux à cette extrémité du marché devraient s’assurer de faire leurs devoirs. Ils devraient également toujours investir de manière diversifiée.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

