6 trucs et astuces pour prolonger la durée de vie de la batterie de l’iPhone

De nombreux utilisateurs ont du mal à terminer la journée avec batterie de votre iPhone. Il n’y a pas d’autre choix que de jongler pour pouvoir avoir de l’autonomie, mais nous avons préparé une série de conseils qui vous aideront à y parvenir. Si la batterie de votre iPhone n’est pas détériorée, ces conseils vous seront très utiles. Et apprenez également à bien charger votre iPhone.

6 trucs et astuces pour étirer la batterie de votre iPhone

Vous devez toujours avoir votre iPhone avec la dernière version du système d’exploitation. Pour ce faire, regardez l’icône Paramètres> Général> Mise à jour du logiciel. Ceci est très important, car à mesure que les mises à jour seront publiées, la batterie de votre iPhone fonctionnera mieux.

Lorsque la batterie commence à faiblir, lorsqu’elle atteint 20%, vous devez activer le mode Low Power. Grâce à cela, le téléphone n’affichera pas autant de notifications ou ne vérifiera pas automatiquement le courrier. Pour l’activer, accédez à Paramètres> Batterie> Mode faible consommation.

Une astuce très idiote, mais totalement efficace, consiste à mettre le téléphone en mode avion lorsque vous ne pouvez pas l’utiliser. Imaginez que vous êtes au bureau et qu’ils ne vous permettent pas d’utiliser votre mobile au travail. ¿Pourquoi ne pas le mettre en mode avion ou simplement le désactiver? Pour l’avoir lors de la réception des notifications et du courrier, vous feriez mieux de le laisser de cette façon et de vous assurer d’étirer la batterie.

Si vous utilisez un iPhone avec un écran OLED, c’est-à-dire un iPhone X, un iPhone XS, un iPhone 11 pro ou un iPhone 12 Pro et leurs versions Max, utilisez un mode sombre. c’est-à-dire, écran noir et arrière-plans du système. La raison est simple, sur ces écrans un pixel noir c’est un pixel qui n’est pas allumé.

Vérifiez également si Bluetooth est activé. Si vous n’avez pas d’appareil couplé, cela n’a aucun sens que vous l’ayez dessus. La même chose avec le Wi-Fi, si vous traversez la campagne ou la plage, il est préférable de le désactiver.

La désactivation de l’emplacement des applications est une autre bonne mesure pour économiser la batterie. alors allez à Paramètres> Général> Applications et vérifiez si une application a toujours la localisation activée. Changez-le en “Autoriser lors de l’utilisation de l’application” ou “Jamais”. Même si tu ne le crois pas, l’emplacement est un véritable puits d’énergie.

Avec ces astuces simples, le la batterie de votre iPhone il aura une vie beaucoup plus longue. Et ainsi vous n’aurez pas à aller à l’assaut d’une prise. Et si pour une raison quelconque, votre appareil ne donne plus de lui-même et que vous n’allez pas remplacer la batterie, pensez à acheter une batterie externe que vous pourrez emporter quand vous en avez besoin.