6 types de budgets et comment choisir

Avec le recul, il est logique qu’au plus fort de la pandémie de COVID-19, les Américains amassent plus d’argent que jamais. En fait, le Bureau of Economic Analysis (BEA) des États-Unis a signalé que le taux d’épargne personnelle avait atteint un niveau historique de 33 % en avril 2020. Cela se vérifie entre les fermetures et les contrôles de relance.

Cependant, il était peu probable que cette tendance se poursuive. Le BEA note en fait que les revenus personnels ont diminué de 216,2 milliards de dollars (1,0%) en septembre 2021. Encore une fois, cela a du sens car les entreprises ont rouvert et il y a eu une diminution des dépenses gouvernementales.

Bien que compréhensible, cela devrait néanmoins soulever des inquiétudes. Après tout, Bankrate a découvert que seulement 41% des Américains seraient en mesure de couvrir une réparation de voiture de 1 000 $ ou une visite aux urgences. De plus, en cas de facture inattendue, 37 % des personnes devraient emprunter cet argent d’une manière ou d’une autre.

De plus, 59% des adultes aux États-Unis vivent de chèque de paie. Et, via une enquête de CreditDonkey, 29,2 % des personnes interrogées déclarent qu’elles n’épargnent aucune partie de leurs revenus.

Comment résoudre ces statistiques effrayantes ? La réponse la plus évidente pourrait être par le biais d’un budget.

Pour être honnête, un budget ne soulagera pas comme par magie tout votre stress financier. Cependant, un système de budgétisation peut vous guider dans la compréhension et l’évaluation de votre relation avec l’argent. Principalement, c’est en déterminant votre argent disponible et il peut être utilisé à bon escient.

Mais saviez-vous qu’il existe plus d’un type de budget disponible ?

Bien que tous les systèmes budgétaires aient un concept similaire, ils ont leurs propres tactiques uniques qui peuvent vous aider à atteindre des objectifs financiers spécifiques.

1. Budget de l’article.

Les budgets de ligne sont le plus souvent associés à un budget ou à un processus de budgétisation typique.

« Vous connaissez le genre, dans Excel ou dans une autre feuille de calcul qui répertorie chaque dépense par catégorie », a déclaré à Real Simple Brian Walsh, planificateur financier agréé pour la société de finances personnelles SoFi.

Pour commencer, vous listerez chacune de vos dépenses. Ou, mieux encore, des catégories de dépenses. Ce sera pour une période spécifique, comme un mois. « Les budgets par poste fonctionnent en regroupant les coûts associés », ajoute Mia Taylor.

À partir de là, vous souhaiterez identifier un montant de dépenses cible pour chaque élément de ligne ou catégorie de votre budget. « Idéalement, vous le ferez en examinant vos dépenses antérieures dans ces catégories », explique Taylor. Si vous développez un nouveau budget de ligne, un bon point de départ serait d’examiner vos trois derniers mois de dépenses et d’attribuer une catégorie à chaque transaction.

Bien que vous puissiez utiliser ce type de budget pour vos finances personnelles, il est généralement utilisé par les entreprises afin de procéder à une analyse ou à une comparaison annuelle des dépenses par catégories de dépenses. Cette méthode facilite également le suivi des revenus et des dépenses.

« Parce qu’un budget par poste est détaillé, cela pourrait être une excellente option si vous avez besoin de plus de contrôle sur les dépenses ou si vous êtes une personne soucieuse des détails », explique Walsh. Le niveau de détail impliqué, cependant, peut être un inconvénient pour certains en raison de la nécessité de le configurer et de le maintenir.

2. Le budget 50/30/20.

Popularisée par la sénatrice Elizabeth Warren, la règle budgétaire 50/30/20 est si simple qu’elle est parfaite pour les débutants en matière de budgétisation. Mais, il est également attrayant pour tous ceux qui souhaitent non seulement couvrir leurs coûts actuels, mais également réduire leurs dettes et économiser pour leur avenir.

Voici comment cela fonctionne, divisez simplement vos revenus dans les catégories suivantes ;

50 % vont aux nécessités 30 % aux désirs 20 % à l’épargne et au remboursement de la dette

Ce que j’aime aussi dans ce type de budget ? Il est suffisamment flexible pour que vous puissiez utiliser d’autres variantes pour mieux répondre à vos besoins et objectifs.

Pour une version allégée, essayez la règle des 80/20. Ici, 80 % de vos revenus sont consacrés à l’essentiel et au luxe, tandis que les 20 % restants sont réservés à l’épargne. Êtes-vous un épargnant ambitieux ? La règle 60/30/10 pourrait être une meilleure option. Avec ce type, 60% de votre salaire net va à l’épargne, à l’investissement ou au remboursement de dettes. Vous dépenserez 30 % pour vos besoins et les 10 % restants en dépenses discrétionnaires. Si vous essayez d’épargner pour votre retraite et les études de votre enfant, essayez la règle du 50/15/5. Avec ce modèle, vous allouerez 50 % de votre revenu aux dépenses essentielles, 15 % à l’épargne-retraite et 5 % à un fonds d’urgence. Qu’en est-il des 30% qui restent ? Vous pouvez l’utiliser pour renforcer votre retraite, les frais de scolarité de votre enfant ou partir en vacances. Il y a aussi le budget 30-30-30-10. Ici, 30 % de votre revenu mensuel sera réparti de manière égale entre le logement, les nécessités et les objectifs financiers ? Les 10% restants seront budgétisés pour des vices comme le divertissement, les repas au restaurant et les vacances.

3. Le système d’enveloppes.

Préférez gérer physiquement votre argent. Ou avez-vous besoin de limiter les dépenses inutiles ? Si vous avez dit oui à l’un ou l’autre, alors le système d’enveloppe pourrait être votre allié.

Mais comment ça marche exactement ?

« Une fois le mois (ou la période de paie, si vous remplissez vos enveloppes toutes les deux semaines) commence, regardez vos catégories dans votre budget », explique William Lipovsky dans un précédent article de Due. « De la nourriture, des vêtements, de l’essence pour la voiture… Je suis sûr que vous en avez d’autres. Pour chaque catégorie, le système d’enveloppes vous oblige à sortir une enveloppe de votre choix (celles décorées sont jolies, mais les enveloppes de sécurité plus longues fonctionnent très bien) et à écrire un nom de catégorie sur chaque enveloppe.

Ensuite, vous prenez l’argent réel dont vous avez besoin pour couvrir ces dépenses. Et puis, vous « répartissez-le dans vos enveloppes en fonction de votre budget ».

« La théorie est que si vous n’avez que 200 $ dans votre budget alimentaire pour le mois, vous n’utiliserez que 200 $. Pas un centime de plus », dit Will. « La vérité est que cela demande un grand dévouement. Même si vous n’achetez que l’essentiel dont vous avez besoin pour durer tout le mois, vous pouvez toujours courir le risque de dépasser votre budget si vous ne faites pas attention », ce qui nécessite un calcul précis.

Vous pouvez cependant transférer de l’argent d’une enveloppe à une autre. Disons que vous avez dépensé 175 $ au magasin. Vous pourriez prendre ces 25 $ supplémentaires et les placer dans l’enveloppe « essence » si la facture était plus élevée que prévu.

4. Payez-vous d’abord.

Également connue sous le nom de budgétisation inversée, il s’agit d’une stratégie d’épargne dans laquelle vous économisez une partie de votre revenu pour des objectifs, comme la retraite, avant de dépenser de l’argent en nourriture, en services publics ou en articles discrétionnaires. Le montant que vous mettez de côté est généralement prédéterminé et est automatiquement redirigé vers le(s) compte(s) d’épargne approprié(s).

Les gens apprécient cette méthode s’ils veulent renforcer leurs économies sans avoir à croquer chaque chiffre chaque mois.

5. Le budget base zéro.

Vous voulez tirer le meilleur parti de chaque dollar que vous gagnez ? Vous voudrez peut-être créer un budget de base zéro.

« La budgétisation à base zéro est un moyen de budgétiser où votre revenu moins vos dépenses est égal à zéro », précise Ramsey Solutions. Dans un budget base zéro, vous devez vous assurer que vos revenus correspondent à vos dépenses chaque mois. De cette façon, vous donnez chaque dollar qui vient dans un travail à faire.

Cela ne veut pas dire que votre compte bancaire est vide. Cela signifie simplement que vos revenus moins vos dépenses sont égaux à zéro, expliquent-ils.

Disons que vous gagnez 3 000 $ chaque mois. Toutes vos dépenses, épargnes, dons et investissements devraient totaliser 3 000 $. « De cette façon, vous savez exactement où va chacun de vos dollars durement gagnés », ajoutent-ils. Après tout, si vous ne savez pas exactement où va votre argent, vous pourriez faire face à une catastrophe financière.

6. Budget hybride.

Aimez-vous des parties de chaque budget répertorié ci-dessus, mais pas l’ensemble du kit et du caboodle ? C’est parfaitement acceptable, déclare Evan Gorenflo, un expert en conseils financiers de l’application de banque, d’épargne et d’investissement Albert. Pourquoi? Parce que vous pouvez prendre les éléments que vous aimez et les combiner avec d’autres pour créer votre propre budget hybride personnalisé,

« Par exemple, vous pouvez commencer avec un plan 50/20/30, où l’objectif est d’économiser 20 % de vos revenus », explique Gorenflo. Mais, vous pouvez également établir une catégorie détaillée de dépenses et utiliser des enveloppes de trésorerie pour ces différents types de dépenses.

« En fin de compte, la chose la plus importante à retenir est que la création d’un budget est une chose très personnelle », déclare Taylor. « Il n’y a pas une seule bonne façon pour tout le monde d’établir un budget. Identifiez une approche qui fonctionne pour vous, vos objectifs et votre type de personnalité.

Comment choisir le bon budget.

En matière de budgétisation, comment décidez-vous quel type vous convient le mieux ? Eh bien, tout comme lors de l’achat d’une voiture, vous pouvez d’abord essayer le système. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez retirer un autre système pour un essai routier.

De manière générale, cependant, voici trois façons de vous aider à affiner votre décision;

Effectuez une auto-évaluation financière pour savoir où vous en êtes et quels sont vos objectifs. Par exemple, si vous voulez rembourser votre dette, alors vous aurez besoin d’un système qui vous permet d’identifier où vous pouvez réduire les dépenses afin que vous puissiez consacrer ces économies à votre dette. Avant de vous lancer dans un système de budgétisation, envisagez combien de temps il vous faudra pour le gérer. Certains systèmes de budgétisation sont plus rigides que d’autres. Par exemple, les feuilles de calcul Excel et les budgets à base zéro nécessitent un suivi fréquent et détaillé des dépenses, tandis que l’approche de paiement vous-même est plus simple. Comparez vos options manuelles et numériques. Voulez-vous être plus autonome ou laisser la technologie faire la plupart du travail ? Si l’application ou le programme vous permet d’automatiser l’épargne ou d’accéder à vos informations lors de vos déplacements, un logiciel de finances personnelles peut être pratique. Mais cela peut ne pas être utile s’il y a une courbe d’apprentissage abrupte ou s’il n’entre pas et ne catégorise pas automatiquement vos achats.

Comme dernier conseil, certains experts affirment qu’il n’est pas nécessaire de suivre un système de budgétisation spécifique. Le piège ? Vous savez quels sont vos revenus, vos dettes, vos objectifs et vos dépenses générales. Si tel est le cas, le suivi de chaque centime peut être excessif si vous vivez selon vos moyens et savez que vous êtes en mesure d’atteindre vos objectifs financiers.