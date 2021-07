6 Vampires Marvel’s Blade Reboot doit inclure

Certes, je pense qu’Hollywood a du mal avec des personnages aussi vieux que le temps lui-même parce qu’il est si difficile de résumer ce que cela signifie pour une espèce qui, le plus souvent, ne vivra pas plus d’un siècle. Cela dit, s’il y avait quelqu’un qui pouvait décrire avec précision à quel point un être immortel comme Varnae pouvait être brillant, habile et puissant depuis qu’il existe depuis les temps bibliques, c’est Marvel. À tout le moins, ils pourraient le rendre aussi intéressant et puissant qu’il est censé l’être, donc je suis d’accord pour le présenter, et il pourrait être un antagoniste fascinant pour Blade.