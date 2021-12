6 voyageurs en provenance de pays « à risque » testés positifs au Covid

onze vols internationaux ont atterri dans divers aéroports de minuit à 16 heures en provenance de pays « à risque ». (Image représentative : AP)

Six cas de Covid-19 ont été signalés mercredi après avoir contrôlé 3 476 passagers de 11 vols internationaux en provenance de pays « à risque », a déclaré le ministère de la Santé de l’Union. Des échantillons des passagers ont été envoyés pour le séquençage génomique.

Mercredi était le premier jour de la mise en œuvre des nouvelles directives pour les voyageurs internationaux pour le contrôle et la gestion de la variante Covid-19 Omicron. Onze vols internationaux ont atterri dans différents aéroports de minuit à 16 heures en provenance de pays « à risque ». Ceux-ci ont transporté 3 476 passagers, qui ont tous subi des tests RT-PCR.

Des échantillons de passagers positifs au Covid-19 ont été envoyés aux laboratoires de l’INSACOG pour un séquençage génomique complet et le gouvernement suit l’évolution de la situation, a déclaré le ministère de la Santé.

