À la radio rock alternatif, au milieu des années 90, on pouvait entendre, plusieurs fois par jour, un homme adulte faire ce bruit.

Que pensez-vous que le leader de Counting Crows, Adam Duritz, voulait transmettre, exactement, avec ce, euh, cri, ce cri de grégarité virile qui ponctue le tube de son groupe en 1993, « Rain King » ? Ce titre de chanson est une référence de Saul Bellow. Avez-vous lu Saul Bellow? Tu es contre Saul Bellow ? Son roman acclamé de 1959, Henderson the Rain King ? Vous avez cette référence, non? Bien sûr que vous avez fait. « Rain King » de Counting Crows parle d’être un écrivain ou un artiste en difficulté ou autre, et de s’énerver que pas assez de gens aiment encore vos trucs, et de se plaindre à votre mère à ce sujet. Reliable!

C’est mon interprétation en tout cas. Je suis dedans. On peut convenir que « When I think of Heaven / Deliver me in a black-winged bird » est une excellente ligne d’ouverture pour une chanson de rock alternatif. (D’autres grandes lignes d’ouverture de rock alternatif de 1993 incluent « Tout ce que je peux dire, c’est que ma vie est assez simple » et « Dans une ville de chimpanzés, j’étais un singe. ») Nous pouvons convenir que l’image d’un ailé noir oiseau « volant dans une mer de plumes et de plumes » est une belle description du processus créatif. Nous pouvons convenir que si vous allez littéralement chanter les mots « Je mérite un peu plus » dans le pré-refrain de votre chanson de rock alternatif, vous feriez mieux de vous assurer que le pré-refrain est bon, et ce , mes amis, est un bon.

N’essaye pas de me saigner

Parce que j’y ai déjà été

Et je mérite un peu plus

Cette ligne, ce moment, les autres voix qui renforcent la sienne juste là sur Je mérite un peu plus, ça ressemble à Adam Duritz montant et faisant voler un oiseau aux ailes noires d’un toit, n’est-ce pas ? Mais pourquoi Adam Duritz est-il si seul ? Qu’est-ce que sa mère est censée faire à ce sujet? Que pense Adam Duritz qu’il mérite ? Que veut-il vraiment ?

D’accord, donc la célébrité, la fortune, l’adulation et peut-être quelques rendez-vous (séparément, on suppose) avec deux des trois actrices jouant dans l’une des plus grandes sitcoms des années 90, l’ont compris. Quand je regarde la télévision, je veux me voir me fixer, c’est une autre bonne réplique d’une autre grande chanson de rock alternatif, n’est-ce pas ? Mais attendez, nous ne sommes même pas hors sujet et nous sommes hors sujet.

Ici, nous avons l’arc tragique de la renommée du rock alternatif – l’ascension vertigineuse et la chute maussade de la rock star des années 90 – comme illustré, tel qu’il est dans le livre, par deux applications émotionnellement diamétralement opposées du mot ouais, telles que prononcées par Adam Duritz dans deux comptes différents. Crows frappe à trois ans d’intervalle. 1993. Counting Crows est un groupe de jeunes rockers poétiques et dynamiques en dehors de San Francisco dont le premier album, intitulé August and Everything After—Adam Duritz est né en août—était un improbable fracas de contre-programmation grunge. Sorti à l’automne 1993; 3,8 millions d’exemplaires vendus rien qu’en 1994. « Monsieur. Jones » constamment à la radio. « Round Here » constamment à la radio. Et oui, « Rain King » en permanence à la radio. Chante-le avec moi, ou pas. Ah, mais la désillusion est au rendez-vous. Counting Crows fait la couverture de Rolling Stone à l’été 1994. Adam Duritz est cité chaleureusement et avec précision, alors qu’il se promène pensivement dans divers musées d’art parisiens célèbres, donnant diverses citations moroses-alt-rock-star moroses de type Blue Period.

Il dit : « Heureusement, je n’ai pas le trac. J’ai juste peur du reste de la vie.

Il dit, de la célèbre ligne de «M. Jones », « Ces jours-ci, au lieu de chanter, ‘Quand tout le monde m’aime, je vais être aussi heureux que possible’, je devrais chanter, ‘Quand tout le monde m’aime, je serai à peu près aussi foutu aussi haut que je peux l’être.’ » Je suppose qu’il l’a vraiment fait en chantant « Mr. Jones » en direct à un moment donné. Il change les paroles en concert tout le temps. rend les gens fous.

Il dit : « Parfois, lorsque nous sommes sur scène, je me demande : « Qu’est-ce qu’il y a avec ces gens ? » »

Il précise : « Que veulent-ils ? Parce que ce n’est certainement pas une musique pleine d’espoir, vous savez. Il y a beaucoup de chansons sur la façon dont toute votre vie d’enfant est constituée d’espoirs et de rêves, de possibilités infinies sur la façon dont vous allez tomber amoureux, avoir une vie et faire quelque chose qui a du sens pour vous. Ensuite, vous grandissez et vous y arrivez, et rien ne fonctionne. Rien de cela. Je ne leur offre pas d’espoir. Je ne leur propose rien, vraiment. Je veux dire, tout ce que je chante, c’est des trucs que j’ai pensé à moi-même. Si vous y réfléchissez, le tout est assez égocentrique et bizarre. »

En fait, il menait son interview pour la couverture de Rolling Stone le jour où le groupe a découvert la mort de Kurt Cobain. Cela semble pertinent. Adam Duritz, tout en vérifiant si ce musée parisien en particulier possède des peintures de Mark Rothko, déclare : « Dire que Kurt aurait dû être heureux simplement parce qu’il était une rock star est stupide. La seule raison pour laquelle je suis célèbre maintenant, c’est à cause du malheur. Pour une raison quelconque, le malheur est quelque chose dont tout le monde veut être un voyeur. Votre misère est le divertissement de tout le monde. Le fait que tout d’un coup tout le monde vous regarde ne change rien. Pour certaines personnes, cela peut simplement rendre les choses plus difficiles et embarrassantes. »

Le deuxième album de Counting Crows sort en 1996. Intitulé Recovering the Satellites. J’adore ce disque. Le déplacement, le désenchantement et le malheur qui émanent de ce disque me rendent très heureux. L’avant-dernière chanson s’intitule « A Long December ». Celui-ci semble rendre beaucoup de gens heureux, ou du moins, il rend beaucoup de gens malheureux un peu moins malheureux.

Adam Duritz est né à Baltimore en 1964 ; il a eu 30 ans l’année où son groupe a vendu près de 4 millions d’exemplaires de son premier album. Sa famille a déménagé plusieurs fois quand il était enfant : Boston, El Paso. Ils se sont installés à Berkeley, en Californie, quand il était adolescent. Enfant intelligent. Enfant instruit. Pas un enfant heureux, forcément. Il a déclaré à Rolling Stone : « Je n’étais pas trop ‘l’un des gars’ en grandissant. Et je suis sûr que Kurt se sentait aussi comme un vrai paria. Donc, quand les gens commencent à vous dire que vous êtes une sorte de porte-parole d’une génération, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander où était cette génération quand vous aviez 15 ans.

Il a joué pendant des années dans des groupes à succès, à savoir Sordid Humor et the Himalayans. Vous pouvez trouver des séquences vidéo, sur YouTube, d’Adam Duritz, face aux himalayens, apparemment en 1991, jouant 924 Gilman, jouant le Berkeley punk-rock Mecca 924 Gilman, domicile de l’Opération Ivy, pré-superstar Green Day et Rancid, et cetera . Aucun groupe sur les grands labels n’est autorisé. Ici, nous observons les himalayens – avec Marty Jones à la basse, c’est M. Jones pour vous – en train d’interpréter une petite mélodie d’Adam intitulée «Round Here». Une version beaucoup plus sombre et menaçante de la chanson qui sera bientôt célèbre « Round Here ». On dirait la « Fascination Street » du Cure.

Ces premiers groupes échouent, selon les normes de renommée internationale et d’adulation, et Adam Duritz, dans ce qui émerge rapidement comme thème, devient désillusionné et met la musique de côté peut-être pour de bon, et décide de parcourir l’Europe et ainsi de suite pendant un certain temps avant de commencer son la vie pour de vrai. C’est un type vagabond. En Australie, à un moment donné, il avait rencontré une jeune femme nommée Anna. Mais il est inexorablement ramené dans la Bay Area, et un nouveau groupe appelé Counting Crows se rassemble autour de lui, mettant en vedette divers mecs de divers groupes dans son orbite. Comme Adam le dira plus tard à Rolling Stone : « Pour le monde extérieur, je suis le plus mignon, je suis le plus calme, je suis le plus drôle et je suis le plus triste. Mais c’est quand même un groupe. Peut-être pas toujours en termes de prise de décision, mais c’est un groupe.

Pour entendre l’épisode complet, cliquez ici, et assurez-vous de suivre sur Spotify et revenez chaque mercredi pour de nouveaux épisodes sur les chansons les plus importantes de la décennie. Cet extrait a été légèrement modifié pour plus de clarté et de longueur.

