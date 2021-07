Grunge. Clan Wu-Tang. Radiohead. « Wonderwall ». La musique des années 90 était aussi excitante que diversifiée. Mais qu’est-ce que cela dit de l’époque – et pourquoi est-ce toujours important ? Dans notre nouvelle émission 60 Songs That Explain, l’auteur de musique Ringer des années 90 et survivant des années 90, Rob Harvilla, se lance dans une quête pour répondre à ces questions, une piste à la fois. Suivez et écoutez gratuitement en exclusivité sur Spotify. Vous trouverez ci-dessous un extrait de l’épisode 40, qui décompose “End of the Road” et le plus grand groupe R&B de la décennie. [Ed. note: We’ll be taking the month of August off and returning in September for the final 20 episodes of the season.]

Boyz II Men, bien sûr, s’est nommé d’après une chanson de la nouvelle édition. New Edition, le groupe R&B de Boston, le boys band, formé en 1983 et composé de cinq adolescents. Sans ordre particulier : Ricky Bell, Michael Bivins, Ronnie DeVoe, Ralph Tresvant et Bobby Brown. Voici à quoi ressemblait la nouvelle édition en 1983.

C’est Ralph Tresvant qui chante ; ces cinq enfants combinés pourraient manger un steak Philly complet en une seule fois, max. New Edition a sorti quatre albums au cours de ses quatre premières années ; a finalement expulsé Bobby Brown, qui est allé en solo; puis a pris une année sabbatique. En 1988, ils sortent l’album Heart Break, deux mots. Ce serait le dernier record New Edition depuis huit ans. La dernière chanson de l’album s’intitule “Boys to Men”. Personne dans New Edition n’est plus un enfant. C’est une chanson, en fait, sur la façon dont ils n’ont jamais pu être des enfants du tout.

Nous avons renoncé à notre adolescence dans l’effort de poursuivre notre carrière. C’est une ligne assez maladroite, si nous sommes honnêtes, mais elle est aussi brute comme l’enfer. La maladresse aide à vendre la crudité, peut-être. Le but de “Boys to Men”, la chanson, est que même si vous le faites en tant que pop stars, même si un jour BET fait une mini-série en trois parties sur vous, même si vous gagnez, vous perdez toujours. Vous perdez quelque chose en plus. Vous perdez votre vie personnelle. Vous perdez votre adolescence. Vous perdez une partie essentielle, une partie jeune de vous-même. “Boys to Men” est une chanson sauvage pour donner le nom de votre groupe de R&B adolescent en herbe. Vous pouvez ajouter le Z et le chiffre romain II, vous pouvez y ajouter un peu de bêtise, mais vous reconnaissez toujours le profond sacrifice que vous êtes prêt à faire. Vous regardez dans l’abîme. L’astuce est de devenir plus grand qu’Elvis sans devenir Elvis.

Ainsi, après « Boys to Men », la chanson, nous avons eu une longue interruption pour New Edition, dont trois membres forment un nouveau groupe appelé Bell Biv DeVoe. Certains jours, je pense que les années 1990 – toute la décennie – ont culminé là en février 1990.

N’en déplaise à ton père, quel qu’il soit, mais ton père t’a-t-il déjà donné un seul conseil aussi utile, aussi durable que Ne jamais faire confiance à un gros cul et un sourire ? « Poison » est l’une des meilleures chansons des années 90 ; c’est New Jack Swing comme cheval de Troie pour sans aucun doute la ligne la plus crue d’une chanson que vous avez entendue au moins 50 fois lors d’un mariage :

Alors qu’est-ce que tu dis, hein ?

Elle est bien en toi mais je sais qu’elle est une perdante

(Comment le sais-tu?)

Moi et l’équipage la faisions

En fait, je suis prêt à parier de l’argent qu’à un moment donné de votre vie, vous avez accidentellement croisé les yeux sur une piste de danse de mariage bondée, avec, comme, une de vos tantes, peut-être une grand-tante, au moment précis quand vous dansiez tous les deux en prononçant les mots que moi et l’équipe avions l’habitude de lui faire. Quel moment ce fut pour toi. Juste incroyablement cru. Ce n’est même pas grammaticalement correct. Ce devrait être l’équipage et moi avions l’habitude de la faire. Mais c’est super maladroit bien sûr. La mauvaise grammaire aide à vendre la crudité. Michael Bivins, en ce moment, se construit un empire, en tant que manager, en tant que découvreur de talents. Il construit, il est le père de ce qu’on pourrait appeler la famille de la côte est. Michael Bivins découvre, par exemple, Another Bad Creation. ABC. Un groupe New Jack Swing composé, catégoriquement, de préadolescents. Une nouvelle nouvelle édition. À quel point ces préadolescents sont-ils catégoriquement préadolescents ? Le premier album d’ABC en 1990 s’intitule Coolin’ at the Playground, Ya Know? La chanson à succès d’ABC « Iesha », coécrite par Michael Bivins, est comme une version Muppet Babies de « Poison » et elle donne également un coup de pied au cul :

Mais Michael Bivins ne se qualifie pas pour le Discoverer of Talent Hall of Fame, jusqu’à ce qu’il rencontre ces gars à Philly. La chanson de Boyz II Men “Motownphilly” est tellement méta dans le récit de l’histoire d’origine de Boyz II Men que Bivins lui-même apparaît à mi-chemin de la chanson pour rapper l’histoire de Boyz II Men auditionnant pour lui:

Tout d’abord, je suis presque sûr que c’était cinq gars qui voulaient chanter. Marc Nelson a quitté les Boyz II Men naissants pour commencer une carrière solo avant le premier record de Boyz II Men. Un peu prématuré, au fur et à mesure des carrières solo. Ainsi, les membres de Boyz II Men se sont rencontrés au lycée de Philadelphie pour les arts créatifs et du spectacle. Michael McCary dit en fait qu’il s’est engagé après avoir commencé à s’harmoniser avec les autres gars dans la salle de bain du lycée des arts créatifs et de la scène de Philadelphie. Excellente acoustique dans cette salle de bain, on présume. J’espère qu’ils avaient l’abreuvoir circulaire, l’abreuvoir pour se laver les mains où vous faisiez couler l’eau avec votre pied. Plus précisément, ils s’harmonisaient avec le succès de la nouvelle édition “Can You Stand the Rain”. Cette chanson est également sur l’album Heart Break.

Et donc quand Bell Biv DeVoe fait un show à Philly, et que les mecs de Boyz II Men bluffent dans les coulisses pour rencontrer Michael Bivins, pour convaincre Michael Bivins de les diriger, ils finissent par faire une audition impromptue pour Bivins devant un backstage foule qui comprend également, selon ce que vous lisez, Will Smith (alias le prince frais), Kid ‘N Play, Keith Sweat et Paula Abdul. Cette partie de l’anecdote est suspecte, pour moi. Vous pourriez aussi bien mettre Rocky Balboa, Ben Franklin, Patti LaBelle, Charles Barkley et Phillie Phanatic dans la pièce. Mais de toute façon, la chanson avec laquelle Boyz II Men a auditionné est “Can You Stand the Rain”. Mettre une chanson de la nouvelle édition au milieu de “Motownphilly” serait peut-être un peu choquant, alors la version “Motownphilly” de l’audition de Boyz II Men ressemble à ceci:

Vous êtes engagé. Sérieusement. Vous êtes engagé. Vous vous souviendrez peut-être, à ce stade de la vidéo “Motownphilly”, que Boyz II Men s’harmonise autour d’un gâteau d’anniversaire géant, avec un tas de bougies géantes, et ils portent des blazers couleur saumon sur des chemises et des cravates. Tous les quatre portent des lunettes. Boyz II Men, sous l’œil vigilant de Michael Bivins, a été conçu pour être preppy, pour être collégial, pour contre-programmer astucieusement le look “streetwise” entre guillemets de la plupart des groupes de rap et de R&B du début des années 90. C’est selon le Los Angeles Times au début de 1992, où Shawn Stockman de Boyz II Men a déclaré: «Au début, je pensais que nos dirigeants avaient tort de nous mettre cette image, parce que les enfants noirs pourraient ne pas s’y sentir. Mais maintenant j’aime ça. J’aime être différent.

