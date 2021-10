60% des acheteurs indiens utilisent les paiements numériques plusieurs fois par semaine pour les dépenses des fêtes : rapport

69% pensent que les paiements numériques offrent une plus grande transparence financière – de meilleures informations sur comment, quand et à quoi l’argent est dépensé – par rapport aux autres méthodes de paiement.

Les paiements numériques continuent de croître alors que l’économie indienne sort du pire de la pandémie. Selon une nouvelle étude menée par YouGov et ACI Worldwide (NASDAQ : ACIW), avec 60 % des consommateurs ayant utilisé les paiements numériques (y compris les portefeuilles électroniques et UPI) plusieurs fois par semaine pour les achats pendant les fêtes, les paiements numériques en Inde continuent de croître.

L’utilisation fréquente (2 à 3 fois par semaine) est passée de 57% l’année dernière, tandis que seulement 6% des personnes interrogées n’ont pas l’intention d’utiliser les paiements numériques cette saison des fêtes, contre 9% il y a un an.

Les dernières recherches d’ACI et de YouGov indiquent que les paiements numériques continuent d’être le mode de paiement de choix pour les dépenses des fêtes de fin d’année, avec 41% des consommateurs le choisissant comme mode de paiement préféré, largement devant les espèces (26%) et le débit et paiements par carte de crédit (23 pour cent). Le rapport indique en outre que les inquiétudes concernant la fraude aux paiements numériques ont diminué, 24% l’identifiant comme une préoccupation contre 30% l’année dernière. Les experts affirment que conformément à cette tendance, les paiements numériques sont considérés comme le moyen le plus sûr de payer pour 33% des répondants, contre 24% en 2020, et juste derrière le paiement à la livraison (35%).

Selon les dernières données de NPCI, battant tous les records précédents à la fois en termes de volume et de valeur des transactions, UPI a généré 3,65 milliards de transactions d’une valeur de Rs 6,54 billions en septembre. Passant de 1,8 milliard de transactions d’une valeur de Rs. 3,29 billions de dollars mensuels, les transactions mensuelles sur la plate-forme UPI ont doublé depuis un an.

Ankur Saxena, leader national, Asie du Sud, ACI Worldwide a déclaré : « Il est encourageant de constater la confiance accrue des consommateurs indiens dans les paiements numériques, qui est également corroborée par la croissance mensuelle des volumes de transactions, la fréquence d’utilisation accrue parmi les consommateurs. et l’utilisation des paiements numériques pour les paiements de plus grande valeur. Cela renforce le fait que les paiements numériques font encore plus partie intégrante de notre vie quotidienne, alors que l’Inde continue de briller en tant que leader mondial des paiements numériques en temps réel. »

70% des personnes interrogées ont déclaré qu’avec la plus grande dépendance à l’égard des achats en ligne qui s’est développée pendant les restrictions liées à la pandémie, elles préfèrent désormais les achats en ligne aux achats en magasin. Cependant, 60% ont également déclaré qu’ils attendaient avec impatience les achats en personne si des précautions adéquates – y compris la distanciation sociale – sont en place.

Saxena ajoute : « Bien que nos recherches suggèrent que les consommateurs continueront à rechercher la commodité des achats en ligne, ils sont également impatients de la compléter avec des expériences d’achat en magasin à mesure que les restrictions pandémiques se relâchent. Cela met en évidence la façon dont les commerçants et les prestataires de paiement devront prendre en compte de nombreux parcours clients différents, qui traversent les canaux traditionnels. Les paiements omnicanaux deviendront un objectif majeur pour les détaillants. »

Principales conclusions et tendances du rapport :

Les paiements numériques étaient le mode de paiement préféré de 41 % des personnes interrogées dans l’ensemble, atteignant 50 % dans le groupe d’âge des 25-34 ans. Le groupe d’âge des plus de 45 ans a continué à diviser ses préférences de paiement entre les paiements par carte et les paiements numériques presque également (35 % et 33 %, respectivement). Environ un cinquième (19 %) a utilisé les paiements numériques pour des achats de 10 000 à 50 000 Rs en cette période des fêtes, contre 21 % l’an dernier. Seulement 4% ont effectué des achats dépassant Rs. 50 000, le même que l’année dernière. Le rapport indique que 57% continuent d’utiliser les paiements numériques pour l’épicerie et les produits de première nécessité, ce qui reste la catégorie la plus courante pour les achats par paiement numérique. Près de la moitié des personnes interrogées utilisaient des paiements numériques pour les vêtements (48 %) et l’électronique (47 %), avec d’autres catégories populaires telles que les appareils électroménagers (43 %) et les articles ménagers (41 %). , les transactions échouées restent une préoccupation majeure pour 41 pour cent des personnes interrogées, suivies de la confidentialité des données (34 pour cent) et d’une mauvaise connectivité Internet (30 pour cent). 14% n’ont aucune inquiétude concernant les paiements numériques. 69% estiment que les paiements numériques offrent une plus grande transparence financière (meilleures informations sur comment, quand et à quoi l’argent est dépensé) par rapport aux autres méthodes de paiement. De même, 69 % pensent que les paiements numériques offrent de meilleures promotions, incitations ou remises en argent que les autres méthodes de paiement.

