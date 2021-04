Les parieurs peuvent obtenir 60 £ en paris gratuits pour Lingfield le vendredi.

Tout ce que vous avez à faire est de créer un compte avec Betfair et de placer un pari de 10 £ sur la première course à 14h.

La course d’ouverture à Lingfield est à 14h

Une fois que vous avez placé un tenner sur la course d’ouverture, vous obtiendrez un pari gratuit de 10 £ sur les six courses restantes.

BETFAIR OBTENEZ 60 € EN PARI GRATUITS LORSQUE VOUS MISEZ 10 € SUR RACE ONE *

(Nouveaux clients uniquement / 18+)

COMMENT RÉCLAMER L’OFFRE

• Inscrivez-vous à Betfair via ce ici* et créez un compte avec le code promo ZSKAHM

• Placez un pari de 10 £ sur la course de 14h

• Votre compte sera ensuite crédité de six paris gratuits de 10 £

Cette offre s’élève à 60 £ en paris gratuits, avec six courses (10 £ chacune) à la suite de la course d’ouverture à 14h.

Il n’est disponible que pour les nouveaux clients Betfair uniquement, et assurez-vous de l’activer avant la première course pour ne pas manquer.

* Termes et conditions: Nouvelle offre client, pari simple minimum de 10 £ Sportsbook sur le Lingfield de 14h00, le 02 avril (marché «Win ou E / W» uniquement). 10 £ de pari gratuit pour chacune des courses restantes de Fri Lingfield. Dépôts par carte ou par Apple Pay uniquement. Les conditions générales s’appliquent. 18+ Begambleaware.org

Avis relatif au contenu commercial: la souscription à l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les conditions générales s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui:

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Ne joue qu’avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est bouleversé, en colère ou déprimé Gamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org Les meilleures excuses d’Alan Brazil pour ne pas se présenter au Festival de Cheltenham, y compris quand il était enfermé DANS son gîte!