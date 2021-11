60 guitares détruites dans un incendie chez Avett Brothers Band

Un incendie a détruit 60 guitares et plus de 100 tableaux dans la maison de Jim Avett, père des frères Avett.

« Le feu est parti d’une voiturette de golf », a posté Avett sur Facebook vendredi soir. « La moitié de la maison est totalement irréparable. Avett dit que toutes les guitares étaient une perte presque totale et que plus de 100 peintures ont été détruites dans l’incendie.

« Bien que nous soyons attristés par ce revers, ce n’est pas un coup de grâce. Nous avons la force, l’attitude, la foi et les capacités pour aller de l’avant. et nous allons. » Avett a remercié tout le monde d’avoir contacté pour voir s’ils pouvaient aider.

Avant 13 heures vendredi, des unités de quatre départements ont répondu à l’incendie de la maison. L’incendie a été maîtrisé vers 13h30. Les responsables qui ont répondu à l’incident ont déclaré que personne n’avait été blessé, mais Jim Avett a perdu plusieurs objets de valeur dans l’incendie. « Nous aurions pu perdre beaucoup d’autres choses. Nous sommes assurés et tout peut être remplacé », a déclaré Avett à Channel 9 News à Charlotte.

Jim Avett est un chanteur, auteur-compositeur et artiste bien connu qui a fait des tournées dans tout le Sud-Est. Ses fils, Scott et Seth, ont cofondé le populaire groupe de folk-rock The Avett Brothers, basé à Concord. La cause de l’incendie fait actuellement l’objet d’une enquête par le bureau du commissaire des incendies du comté de Cabarrus.

Malgré le revers, l’incendie n’a pas eu d’impact sur le calendrier des tournées des Avett Brothers. Leur prochain spectacle à venir aura lieu le 31 décembre à Greensboro, en Caroline du Nord. Vous pouvez voir leur programme complet de tournée 2022 ci-dessous.

The Avett Brothers – Calendrier des tournées 2022

janvier

27 – Hard Rock Hotel – Riviera Maya, MX28 – Hard Rock Hotel – Rivera Maya, MX29 – Hard Rock Hotel – Rivera Maya, MX30 – Hard Rock Hotel – Rivera Maya, MX31 – Hard Rock Hotel – Rivera Maya, MX

Mars

28 – Resch Center – Green Bay, WI31 – The Chicago Theatre – Chicago, IL

avril

1 – Le Théâtre de Chicago – Chicago, IL2 – Le Théâtre de Chicago – Chicago, IL

Peut

6 – Amphithéâtre d’eau vive – New Braunfels, TX7 – Amphithéâtre d’eau vive – New Braunfels, TX27 – Brasserie Ommegang – Cooperstown, NY28 – Brasserie Ommegang – Cooperstown, NY

juin

2 – Boch Center (Wang Theatre) – Boston, MA4 – Bank of New Hampshire Pavilion – Gilford, NH11 – Citizens Banks Park – Philadelphie, PA

juillet

1 – Hartman Arena – Park City, KS12 – Outlaw Field – Boise, ID16 – Edgefield – Troutdale, OR17 – White River Amphitheatre – Seattle, WA19 – Big Sky Brewing Company – Missoula, MT

août

23 – Charleston Civic Center Coliseum – Charleston, WV26 – Beach Road Weekend – Martha’s Vineyard, MA27 – Beach Road Weekend – Martha’s Vineyard, MA28 – Beach Road Weekend – Martha’s Vineyard, MA

novembre

3 – Kings Theatre – Brooklyn, NY4 – Kings Theatre – Brooklyn, NY5 – Kings Theatre – Brooklyn, NY