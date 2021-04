“60 Minutes” a une nouvelle cible, mais il manque toujours la réalité éclatante de BLM / Antifa – RedState ⋆ .

Nous avons fait beaucoup de reportages sur le reportage trompeur que «60 Minutes» a fait au sujet du gouverneur de Floride Ron DeSantis, essayant d’impliquer un scandale «payer pour jouer» qui n’existait pas en ce qui concerne la distribution de vaccins. Leur histoire a été démystifiée et le spectacle a été largement fustigé par les gens des deux côtés de l’allée.

Mais il ne semble pas que «60 Minutes» ait tiré des leçons de cet épisode. Parce qu’ils étaient occupés à présenter un récit tout en manquant une fois de plus la réalité flagrante. Ils ont fait un article sur le groupe Oathkeepers, dont certains avaient été impliqués dans l’émeute au Capitole. Le groupe compte des milliers de membres, pour la plupart des vétérans et des forces de l’ordre anciennes ou actuelles, dont la plupart n’étaient pas impliqués.

Ce soir, 60 Minutes rend compte de la milice d’extrême droite qui a été armée et bien en vue, diffusant ses plans de mobilisation. https://t.co/7JEMJ4v95Q pic.twitter.com/YPGxrRUcsa – 60 minutes (@ 60Minutes) 18 avril 2021

«Beaucoup d’entre eux ont une formation tactique», dit l’une des personnes de l’épisode de façon inquiétante à propos des Oathkeepers.

Nous avons donc une suggestion pour «60 minutes». Il ne fait aucun doute qu’il y avait des juristes au Capitole le 6 janvier.

Mais y a-t-il un groupe auquel vous pouvez penser qui a été impliqué dans des émeutes contre le gouvernement – étatique, local et fédéral – depuis l’année dernière, causant des millions de dégâts, tuant des gens et attaquant des centaines de policiers et d’autres? Qui a attaqué le palais de justice fédéral de Portland pendant des mois et continue d’attaquer périodiquement la propriété fédérale dans cette ville? Qui a incendié et détruit ce week-end, avec des pancartes ou des graffitis disant «Mort à l’Amérique?»

Les villes se préparent maintenant en raison des émeutes potentielles prédites sur le verdict dans l’affaire Derek Chauvin, quel que soit ce verdict. De qui ont-ils peur? Indice: ils ne sont pas «juste une idée» et ils ne sont pas de droite.

Il était une fois, «60 Minutes» aurait trouvé la réponse à cette question et peut-être fait un excellent rapport d’enquête. Mais c’était il y a longtemps et ils ont depuis longtemps passé en revue la diapositive.

Ce soir, 60 Minutes rapporte un autre groupe que celui qui incendiera sous peu des villes d’un océan à l’autre. https://t.co/EnkV7PtLxu – John Hayward (@ Doc_0) 19 avril 2021

Vous savez qu’il y a des émeutes qui brûlent dans tout le pays en ce moment? – Josh ‘Farb’ Goldstein (@JoshRainerGold) 19 avril 2021

Portland est en feu depuis juin. https://t.co/d66j7K6BIF – Carlton Hinds (@methuselaschild) 18 avril 2021

Les émeutes destructrices et meurtrières géantes qui se déroulent à Portland et à Minneapolis via BLM et Antifa n’étaient apparemment pas dignes d’intérêt lol – KC Brim 🇺🇸 (@ brim006) 19 avril 2021

«60 Minutes» ne semble pas avoir remarqué.

Antifa porte peut-être du black bloc, mais c’est cette idéologie de gauche qui les protège encore plus que les vêtements noirs. C’est l’idéologie qui empêche vraiment les médias de les examiner de plus près ou d’essayer de les exposer. Difficile de les exposer alors que vous sympathisez peut-être avec l’idéologie.

