«60 minutes»: DeSantis malhonnête | Revue nationale ⋆ .

CBS a tenté de fabriquer un scandale Ron DeSantis là où il n’en existe pas. Cela a lamentablement échoué.

Il n’y a pas de manière plus précise de décrire le segment de 60 minutes d’hier soir sur le gouverneur Ron DeSantis de Floride que comme un hit politique. C’était une aspersion, une calomnie, une calomnie – une calomnie calculée et préméditée conçue dans un seul but et un seul but: faire allusion sombre au scandale là où il n’en existe pas et, par conséquent, endommager DeSantis en 2022 et au-delà. Les Américains qui ont écouté 60 Minutes hier sont maintenant moins informés qu’ils ne l’étaient avant sa diffusion.

Le «problème» supposé mis en évidence par 60 Minutes était que le gouvernement de Floride a utilisé la chaîne d’épicerie populaire Publix pour l’aider à distribuer les vaccins COVID-19, que Publix a donné 100000 $ aux efforts de réélection du gouverneur DeSantis l’année dernière, et que la combinaison des deux représente une contrepartie.

Cette affirmation est absurde à première vue. Publix est non seulement la chaîne d’épiceries la plus grande et la plus fiable de l’État de Floride, mais la majorité de ses 831 magasins dans l’État ont des pharmacies bien équipées dans lesquelles les Floridiens sont habitués à se faire vacciner contre la grippe. Indépendamment de toute autre considération logistique, il aurait été surprenant que Publix n’ait pas été l’un des acteurs majeurs de l’effort de l’Etat. Il est vrai que Publix a récemment donné 100 000 $ à la candidature de Ron DeSantis à la réélection au poste de gouverneur. Il est également vrai qu’il a donné un million de dollars à la progressiste Urban League l’année dernière et qu’en 2018, il a donné 100000 dollars aux campagnes démocrates dans l’État. Croire qu’il existe un lien entre ce comportement de routine et les décisions qui ont été prises lors d’une pandémie imprévue une fois dans un siècle, c’est aller jusqu’au point de rupture.

Les producteurs de 60 Minutes le savent, c’est pourquoi ils ont supprimé la partie de la réponse du gouverneur DeSantis qui explique sans conteste pourquoi Publix a été choisie pour son rôle. Dans le segment des délinquants, Sharyn Alfonsi de CBS est vue demander à DeSantis: «Publix, comme vous le savez, a fait un don de 100 000 $ à votre campagne, puis vous les avez récompensés avec les droits exclusifs de distribution de la vaccination à Palm Beach. Comment cela ne paie-t-il pas pour jouer? » Mais seule la réponse initiale de DeSantis est affichée dans son intégralité. Il manquait délibérément dans les commentaires du gouverneur sa réponse détaillée expliquant comment le système de distribution a fonctionné en Floride en général, et comment Publix s’y est inséré en particulier. Dans la partie non diffusée, DeSantis dit:

Tout d’abord, les premières pharmacies qui avaient [the vaccine] étaient CVS et Walgreens et ils avaient une mission de soins de longue durée, alors ils se rendaient dans les établissements de soins de longue durée. Ils ont reçu le vaccin à la mi-décembre, ils ont commencé à se rendre dans les établissements de soins de longue durée la troisième semaine de décembre pour faire des soins de longue durée. C’était donc leur mission, c’était très important et nous leur faisions confiance. Au début du mois de janvier, nous voulions agrandir les points de distribution. Alors oui, vous aviez les comtés, vous aviez des sites de service au volant, vous aviez des hôpitaux qui en faisaient beaucoup, mais nous voulions l’introduire davantage dans les collectivités. Nous avons donc contacté d’autres pharmacies de détail: Publix, Walmart, évidemment CVS et Walgreens devaient terminer cette mission et nous avons dit que nous allions vous utiliser dès que vous en auriez terminé.

Rien de tout cela n’était évident pour les téléspectateurs de 60 Minutes. L’émission n’a pas noté que CVS et Walgreens avaient reçu le vaccin en premier; il n’expliquait pas la différence entre la stratégie pour les établissements de soins de longue durée et la stratégie pour l’ensemble de la population; il ne mentionnait pas que Walmart était également utilisé pour la distribution de vaccins au grand public; il n’a pas fait référence au travail que DeSantis a accompli pour étendre l’effort de l’État aux communautés minoritaires; et, surtout, il n’a pas précisé que la raison pour laquelle Publix était si important dans la deuxième phase des vaccinations était que c’était la première chaîne d’épicerie à être prête. Au lieu de cela, la série a pris deux faits qui ne se croisent en aucun cas et ont prétendu qu’ils avaient une relation causale. Il y a un mot pour ce genre de conduite, mais ce n’est pas «journalisme».

La tentative de 60 Minutes a été tellement malhonnête que, peu de temps après sa diffusion, le directeur de la Division de la gestion des urgences de Floride s’est adressée à Twitter pour la condamner. «Je l’ai déjà dit et je le répète», a écrit Jared Moskowitz. «Publix a été recommandé par FLSERT [State Emergency Response Team] et HealthyFla [Florida Department of Health] car les autres pharmacies n’étaient pas prêtes à démarrer. Point final! Arrêt complet! Personne du bureau des gouverneurs n’a suggéré Publix. C’est juste un malarkey absolu. Moskowitz, note, n’est pas un allié idéologique du gouverneur DeSantis. Au contraire: il se décrit comme un «progressiste», a été démocrate à la législature de Floride jusqu’en 2019 et a travaillé à divers titres pour Al Gore, Joe Lieberman et Barack Obama. Son père, Michael, est l’un des principaux collecteurs de fonds démocrates de l’État.

Contrairement aux producteurs de 60 Minutes, cependant, Jared Moskowitz n’est pas un menteur.

Hélas, il lutte contre la marée. Les mensonges de 60 Minutes seront désormais blanchis et répétés jusqu’à ce que, dans des millions d’esprits à travers le pays, ils soient habituellement référencés comme des «faits». Dans ce statut, ils seront rejoints par le mensonge souvent répété selon lequel la Floride a «cuisiné ses livres», ce qu’elle n’a pas fait. Depuis le début de la pandémie, la presse grand public s’est révélée incapable d’écrire sur la Floride comme autre chose qu’un mystérieux marigot abandonné qui, d’une manière ou d’une autre, a réussi à traverser cette crise malgré elle. Que la Floride se classe au milieu du peloton pour les décès, bien qu’elle soit la quatrième population la plus âgée du pays et qu’elle soit la destination de choix des jeunes, ne semble pas avoir d’importance. De nombreux commentateurs ne semblent pas non plus se soucier du fait que la Floride a fait cela tout en parvenant à rester largement ouverte; qu’il y a eu ailleurs des scandales réels, vérifiables et sous-couverts; que l’État le plus peuplé de l’Union organise une élection de rappel pour son gouverneur en raison de sa réponse au COVID; ou que, au moment où le segment des 60 minutes a été diffusé, ce n’était pas la Floride qui était en crise, mais le Michigan.

En partie, cet échec monomaniaque de l’imagination a été le produit de la fausse réputation dont jouit la Floride parmi une certaine sorte de journaliste ricanant du couloir Acela. Faire des bulles sous la surface de toute la couverture de l’année dernière a été une implication désagréable: «Ce type, dans cet état? Quelque chose de délicat doit se passer. » Hier soir, 60 Minutes a rendu cela explicite.

En fin de compte, cependant, ce n’était pas DeSantis qui jouait à des jeux avec la vérité. C’était CBS.

Les rédacteurs en chef comprennent l’équipe éditoriale principale du magazine et du site Web de la National Review.