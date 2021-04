’60 Minutes tente d’attaquer un gouverneur réussi en utilisant de faux rapports ⋆ .

Plutôt que de couvrir des scandales réels impliquant des gouverneurs démocrates et leurs réponses bâclées au COVID, «60 Minutes» de CBS a tenté d’inventer un scandale impliquant la distribution de vaccins du gouverneur de Floride Ron DeSantis. Pour pousser le faux récit et protéger ses gouverneurs favoris, «60 Minutes» a refusé d’interroger des personnes qui contestaient son faux récit, a édité sélectivement une vidéo pour cacher des faits et a omis des données qui réfutaient sa thèse et décrivaient avec précision le succès de la Floride.

Ce n’est pas que «60 Minutes» n’aurait pas pu rendre compte de vrais scandales impliquant les gouverneurs et le COVID, s’il le voulait. Le gouverneur démocrate de New York, Andrew Cuomo, un chouchou des médias malgré ses nombreux échecs, a envoyé des patients COVID dans des établissements de soins de longue durée remplis de personnes vulnérables, puis l’a couvert. Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, a imposé des mesures de verrouillage draconiennes qui ont écrasé l’économie de son État, ses écoles et l’ensemble de la population de l’État. Il fait actuellement face à une tentative de rappel de citoyens furieux de sa manipulation.

Pour protéger ces hommes, l’émission de nouvelles alliée aux démocrates a plutôt ciblé le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, largement reconnu pour son leadership pendant la pandémie. Contrairement à la plupart des dirigeants politiques, DeSantis a équilibré les problèmes de santé liés à la pandémie avec les préoccupations de santé publique et sociétale des verrouillages sévères qui détruisent les économies, la vie des enfants, la capacité des gens à subvenir aux besoins de leur famille et le droit des gens à adorer et à vivre. leurs vies.

Le résultat est un État qui ne s’est pas seulement attaqué au COVID, mais qui l’a fait sans détruire les familles ou l’économie qui les soutient. Le succès est arrivé même si la Floride a la deuxième population la plus âgée du pays et que le COVID est connu pour frapper les personnes âgées beaucoup plus durement que les autres groupes d’âge.

«60 Minutes», mieux connu pour avoir poussé des documents manifestement falsifiés des semaines avant les élections de 2004 afin de nuire au président républicain George W. Bush, a adopté l’approche en affirmant que la distribution de vaccins en Floride avait été uniquement «chaotique» et le résultat de certains maux. -défini la théorie du complot «payer pour jouer» développée par sa journaliste Sharyn Alfonsi.

Alfonsi a concentré ses «reportages» pour le mois dernier dans la belle Palm Beach, où elle a à moitié préparé une théorie du complot sur sa distribution de vaccins. Une partie de cela est que DeSantis ne donnait la priorité à la vaccination que pour les personnes âgées, non pas parce qu’ils sont de loin le groupe le plus vulnérable à la maladie, à l’hospitalisation ou à la mort du COVID, mais parce que les personnes âgées de Floride sont plus susceptibles d’être riches et blanches. que le reste de la population, ou parce qu’ils voteront plus pour lui.

Une autre partie de la théorie du complot est que malgré toutes les preuves du contraire, DeSantis avait personnellement pris la décision d’utiliser les épiceries Publix pour la distribution de vaccins. Publix a été utilisé pour aider à la distribution de vaccins, insinuait «60 minutes», non pas parce qu’ils sont de loin la chaîne d’épicerie la plus omniprésente en Floride, mais parce qu’ils avaient donné à DeSantis une contribution politique de routine l’année dernière, totalisant moins de 3% des ce qu’il a obtenu en contributions politiques pour le seul mois de février. Alfonsi a affirmé qu’elle avait «obtenu» ces rapports de contributions politiques, un choix de mot dramatique pour les dossiers de contributions accessibles au public.

Personne ne prétend que Publix a fait un mauvais travail avec la distribution des vaccins, ou qu’ils ont empoché de manière inappropriée l’argent du programme, qui a été largement considéré comme un succès. La position d’Alfonsi semble être que puisque Publix a apporté une contribution typique à DeSantis, il aurait dû interdire aux centaines de pharmacies de la chaîne d’épicerie d’aider à distribuer le vaccin à la population vulnérable et vieillissante de la Floride.

La Floride travaille avec 1 600 pharmacies dans tout l’État pour distribuer des vaccins, dont 730 pharmacies Publix, plus de 150 emplacements CVS, plus de 125 emplacements Sam’s Club et Walmart et plus de 70 emplacements Winn-Dixie.

Le bureau de DeSantis a proposé à plusieurs experts de parler à Alfonsi du rebord, mais elle a absolument refusé de les interroger. L’un des experts qu’Alfonsi a refusé d’interviewer ou de jouer à l’antenne était le directeur de la division de Floride de la gestion des urgences, Jared Moskowitz. L’ancien démocrate élu est la personne-ressource de l’État sur COVID.

Il avait précédemment répondu à la théorie du complot sur Publix en disant que les bureaucrates de Floride recommandaient de travailler avec Publix et qu’ils étaient la seule pharmacie prête à aider à la distribution générale des vaccins, puisque d’autres grandes pharmacies étaient déjà déployées pour d’autres vaccinations ciblées:

@ 60Minutes Je l’ai déjà dit et je le répète. @Publix a été recommandé par @FLSERT et @HealthyFla car les autres pharmacies n’étaient pas prêtes à démarrer. Point final! Arrêt complet! Personne du bureau des gouverneurs n’a suggéré Publix. C’est juste un malarkey absolu. https://t.co/obkqYcbrzt – Jared MASKowitz 😷 (@JaredEMoskowitz) 4 avril 2021

Alfonsi a également refusé de parler au maire démocrate du comté de Palm Beach, qui aurait contesté certains aspects de sa théorie du complot facilement réfutée.

DeSantis a déjà expliqué devant la caméra qu’il n’y avait pas de complot et que Publix était l’une des nombreuses pharmacies impliquées dans l’effort de faire vacciner l’État.

Cependant, Alfonsi et «60 Minutes» ont édité sa réponse de manière sélective pour garder la substance cachée aux téléspectateurs de l’émission. L’explication complète de DeSantis sur la façon dont CVS et Walgreens étaient utilisés pour se concentrer sur les établissements de soins de longue durée, que Publix a offert de l’aide lorsqu’ils cherchaient un moyen d’aider à distribuer à plus de personnes, a été exclue de la vérification trompeuse des «60 minutes». que le comté de Palm Beach a demandé l’assistance de Publix, que le programme a été testé avant son déploiement et d’autres informations clés. «60 Minutes» n’a pas encore expliqué pourquoi ils ont sélectivement édité sa réponse pour en omettre le fond.

Il y a tellement plus de malhonnêteté dans le rapport «60 Minutes». La Floride a été le premier État à donner la priorité aux personnes âgées, en proposant des moyens innovants pour atteindre la population. Alors qu’à partir de ce matin, tous les adultes de 18 ans et plus sont admissibles aux vaccins, pendant un certain temps, les personnes de 65 ans et plus ont été priorisées.

Des sites «Pod» ont été mis en place pour eux dans des communautés avec un grand nombre de personnes âgées. Ceux dont les taux de vaccination des seniors sont faibles ont été classés en priorité. Le premier a été installé à Delray Beach à Kings Point fin décembre. Cela s’est si bien passé, ils ont été étendus dans tout l’État. Le 17e des 39 pods à ouvrir était au Premier Sports Complex de Lakewood Ranch. C’est là que «60 Minutes» a développé une autre théorie du complot.

La théorie veut que Lakewood Ranch ait été choisi pour être le 17e des 39 pods, quelques mois après le premier pod réussi, non pas parce que la région était en retard dans ses taux de vaccination, mais parce qu’un développeur de la région avait, vous l’avez deviné, donné une contribution typique au gouverneur. Avant d’installer ce groupe, la Floride a organisé 51 événements de vaccination distincts en coordination avec les groupes religieux des communautés mal desservies et 16 événements de vaccination dans les centres pour personnes âgées.

Au moment de la mise en place de la capsule, seulement 27% des personnes âgées du comté avaient reçu le vaccin, le cinquième taux le plus bas des 67 comtés de Floride. Il a également mis en place un module au parc de maisons mobiles pour personnes âgées de Colony Cove. En une semaine, le pourcentage de personnes âgées vaccinées dans le comté est passé à 35%. Aujourd’hui, près de 75% des personnes âgées du comté ont été vaccinées.

L’administration de DeSantis affirme que l’effort a été un succès, mais ils ont leurs propres questions. La porte-parole Meredith Beatrice demande: «Pourquoi les médias nationaux sont-ils si attirés par cet événement de vaccination où 3 000 personnes âgées qualifiées ont été vaccinées, tout en ignorant les 53 000 doses administrées dans les sites gérés par l’État dans les communautés minoritaires comme Pahokee; les 86 000 doses administrées en partenariat avec la communauté confessionnelle; et les 353 000 doses administrées sur les sites fédéraux, où près de la moitié des personnes vaccinées étaient des minorités et où la Floride est devenue la première du pays à utiliser une stratégie sans rendez-vous pour encourager ceux qui n’ont pas accès à la technologie à se faire vacciner?

Le paquet «60 minutes» a également laissé de côté le fait que la Floride a administré plus de 86 000 doses en partenariat avec les églises, un programme qui a attiré l’intérêt de l’administration Biden, afin de pouvoir l’imiter. En outre, la Floride s’est concentrée sur les nécessiteux en administrant 9 000 doses aux personnes atteintes du sida, en faisant des coups à la porte dans les «communautés mal desservies», en s’associant à des groupes religieux et à AmeriCorps, en déployant 14 bus mobiles, en se concentrant sur les travailleurs agricoles et ceux qui travaillent dans les usines de conditionnement de viande. , en organisant des sites de vaccination éphémères dans les banques alimentaires, en établissant un programme spécial pour les survivants de l’Holocauste, en organisant plus de 100 événements dans des parcs de maisons mobiles et en organisant des activités de sensibilisation spéciales dans les logements sociaux.

Tout comme pour les falsifications anti-Bush, CBS News continue de pousser la propagande partisane aux dépens de la vérité. On ne sait pas si sa propagande empêchera ses téléspectateurs de connaître la vérité sur la gestion du COVID par la Floride, et encore moins la vérité sur ce qui s’est passé dans des États à verrouillage strict comme New York et la Californie.