60 nouveaux originaux Netflix feront leurs débuts en juin 2021 – voici la liste complète – .

Si vous êtes comme moi et que vous avez été moins qu’impressionné par les versions originales de Netflix au début de 2021, j’espère que vous conviendrez qu’avril et mai ont définitivement été des pas dans la bonne direction. Il ne fait aucun doute que Netflix a changé une partie de son objectif ces derniers temps et investi davantage dans le côté plus trash de la télévision, mais les deux derniers mois ont vu une partie de l’équilibre rétabli. Avril comprenait de super nouveaux originaux Netflix tels que Concrete Cowboy, The Serpent, Stowaway et Shadow and Bone. Puis May est venu avec de grandes versions originales, notamment Jupiter’s Legacy, The Woman in the Window, Who Killed Sara?: Saison 2, et plus encore.

Vous vous demandez comment les choses recherchent les originaux Netflix en juin 2021? Eh bien, ne vous demandez plus, car la plate-forme de divertissement de diffusion en continu de la nation a dévoilé sa liste complète de versions de juin.

le Liste des versions de Netflix pour juin 2021 est officiel et regorge de nouveau contenu. En fait, 28 films différents et des saisons complètes de séries télévisées seront ajoutés au catalogue de contenu de Netflix sur Just 1st seulement. La plupart de ces versions proviennent de studios tiers et les abonnés Netflix sont toujours beaucoup plus intéressés par les originaux Netflix. C’est pourquoi nous avons rassemblé tous les films, émissions et spéciaux originaux de Netflix qui devraient être diffusés au cours du mois de juin, et les avons tous déposés ici au même endroit.

Les faits saillants de la liste des originaux Netflix de juin incluent Fatherhood avec Kevin Hart, Awake avec Gina Rodriguez, une nouvelle émission de DC appelée Sweet Tooth et les nouvelles saisons des émissions extrêmement populaires Elite et Lupin. Vous vous demandez ce que Netflix a d’autre en magasin? Vous pouvez consulter les 60 nouveaux originaux de Netflix qui arrivent en juin ci-dessous, et nous avons inclus des liens vers chaque nouveau film et émission qui ont déjà des pages en direct sur le site de Netflix.

Streaming le 1er juin

Diffusion le 2 juin

Streaming le 3 juin

Streaming le 4 juin

Diffusion le 5 juin

Diffusion le 9 juin

Streaming le 10 juin

Streaming le 11 juin

Streaming le 14 juin

Histoires courtes Elite – SÉRIE NETFLIX

Streaming le 15 juin

Streaming le 16 juin

Penguin Town – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Patins Argent – FILM NETFLIX

Streaming le 17 juin

Diffusion le 18 juin

Diffusion le 19 juin

Néanmoins – SÉRIE NETFLIX

Diffusion le 22 juin

This Is Pop – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Streaming le 23 juin

Streaming le 24 juin

Streaming le 25 juin

Streaming le 26 juin

Wonder Boy – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Streaming le 28 juin

Diffusion le 29 juin

Diffusion le 30 juin

Bientôt disponible

