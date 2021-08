60 secrets sauvages sur Madonna que vous ne saviez probablement pas

Il n’y a personne comme Madone.

Bien qu’il y ait eu de nombreux imitateurs et prétendants au trône au cours des 30 années et plus où elle règne en tant que reine de la pop, très peu ont même réussi à atteindre ce genre de longévité et d’impact culturels. Avec sa réflexion prospective et ses innombrables réinventions, Her Madgesty est responsable de la création à elle seule du modèle de la diva pop moderne – à donner ou à prendre Cher. (Hé, tout le monde peut compter quelqu’un d’autre comme source d’inspiration, non ?)

Son empreinte sur la culture pop s’étend bien au-delà de la musique, même avec 14 albums à son actif. Depuis son ascension vers la gloire dans les années 1980, Madonna a ajouté la cinéaste, auteure, entrepreneure et militante à son CV, gardant toujours les fans sur leurs gardes alors qu’ils se demandent avec quoi elle va les surprendre ensuite.

Comme elle l’a dit à USA Today en 1998, “Je ne me réinvente pas, je traverse des couches et je me révèle. Je suis en voyage, une aventure qui change constamment de forme.”