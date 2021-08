600 000 $ Pet Rocks et pingouins grassouillets. NFT Mania signale plus de gains pour ces 8 cryptos

Les investisseurs en crypto ont vu deux surprises cette semaine.

D’abord, Bitcoin (CCC :BTC-USD) est remonté au-dessus de 50 000 $. Quiconque a acheté la baisse le mois dernier serait assis sur des gains de 35%.

Deuxièmement, l’entrepreneur en crypto Justin Sun a acheté un NFT d’une image de roche aux yeux laser pour 600 000 $. “Ce n’était même pas une bonne image d’un rocher”, a écrit Jared Dillian, rédacteur en chef du Daily Dirtnap, dans sa critique de l’achat. « Cela avait peu ou pas de valeur artistique. »

Ces deux événements étaient certainement liés. Tout comme la technologie en 1999 ou la bulle immobilière de 2006, les marchés en hausse créent des poches de richesse inimaginables. Il suffit de demander à un flipper de Floride où il a passé ses vacances cette année-là.

Aujourd’hui, le même schéma se forme dans les crypto-monnaies. La hausse des prix de la cryptographie a envoyé les spéculateurs dans certains des actifs de la plus basse qualité imaginables – considérez les sommes considérables dépensées pour des NFT apparemment ridicules. Et l’éventuel bouleversement tuera inévitablement les joueurs les plus faibles tout en permettant aux plus forts de combler le vide.

Alors, comment les investisseurs de Moonshot peuvent-ils en profiter ? Les commerçants à court terme parmi nous trouveront de la joie à acheter des pommes de terre chaudes et à les faire passer rapidement (j’aurai trois choix pour vous plus tard dans cet e-mail). Pendant ce temps, les investisseurs à plus long terme rechercheront les meilleures crypto-monnaies qui survivront au bouleversement (et j’aurai cinq choix dans cette catégorie).

Mais quelle que soit votre stratégie, sachez-le. Si jamais vous avez des doutes sur l’étape du cycle de crypto dans laquelle nous nous trouvons, réfléchissez à ce que la vente d’un JPEG de 600 000 $ d’un rocher vous dit sur le monde d’aujourd’hui.

NFT Bulle 2.0 ? Pourquoi les cryptos de qualité gagnent

En règle générale, les bulles signifient que les actifs de faible qualité surperformeront. En 2006, les investisseurs immobiliers semblaient plus amoureux du développement des marécages de Floride que des immeubles de bureaux de classe A.

Les NFT ont suivi le même chemin, avec des JPEG de roches se vendant plus cher que des œuvres d’artistes reconnus tels qu’Alberto Seveso ou José Delbo. Les gens achètent en fonction du battage médiatique, pas du mérite.

Mais il y a une exception à cette règle : les crypto-monnaies.

Depuis que la crypto a atteint son niveau le plus bas fin juillet, les pièces 5 étoiles de mon guide complet des crypto-monnaies 2021 ont surpassé les pièces les plus vues sur le site d’agrégation de crypto-monnaie CoinMarketCap par un ratio de 9 pour 1.

En d’autres termes, la qualité bat la popularité.

La raison est simple : les tokens sont devenus si faciles à traiter que les bulles spéculatives durent rarement plus de plusieurs semaines. Avec ChaînePots, MaestroPups et d’innombrables autres projets NFT oubliés comme guide, il y a de fortes chances que peu de gens se souviennent d’EtherRocks d’ici la semaine prochaine.

Cinq crypto-monnaies pour surfer sur la vague NFT

Il existe certaines exceptions à la règle. de Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) la résistance et la qualité globale du code ont placé le jeton basé sur Ethereum sur ma liste d’achat à moyen terme. C’est une devise de faible qualité qui pourrait encore augmenter selon l’intérêt des investisseurs (Remarque : le ShibaSwap étroitement lié a des problèmes de gouvernance plus importants).

Dogecoin (CCC :DOGE-USD) est également resté en haut de ma liste grâce à son large soutien.

Les autres gagnants du boom du NFT sont Ethereum (CCC :ETH-USD), Cardano (CCC :ADA-USD) et Stellaire (CCC :XLM-USD). Pour Ethereum, la plupart des NFT du monde fonctionnent sur le réseau Ethereum, et peu voient l’intérêt de passer à un nouveau protocole. Pendant ce temps, Cardano et Stellar ont une utilisation au-delà des NFT, ils n’ont donc pas à rivaliser avec la domination d’Ethereum.

Crypto-monnaies à moyen et long terme à acheter

Dogecoin (DOGE) Cardano (ADA) Stellar (XLM) Ethereum (ETH) Shiba Inu (SHIB)

Spamcoins avec Momentum

Pour les investisseurs à la recherche d’idées de trading à court terme, la stratégie Momentum Master a identifié plusieurs pistes prometteuses. Gardez à l’esprit qu’ils sont destinés au day-trading – chacun a peu de raisons de gagner au-delà de 3-4 jours.

Vaccin contre le covid (CCC :COVAC-USD). L’autoproclamé « jeton DeFi lancé équitablement par la communauté et utilisé pour suivre le nombre de personnes vaccinées contre le COVID » n’a pas grand-chose à voir avec le vaccin Covid-19. Mais cela n’a pas empêché les croyants d’envoyer le jeton en hausse de 400% la semaine dernière. Une liste sur CoinGecko ou CoinMarketCap pourrait envoyer le jeton encore plus haut avant que les gens ne réalisent la déconnexion.

MktCoin (CCC :MLM-USD). Tout comme les fans de ArnaqueCoin (CCC :ARNAQUE-USD) et PooCoin (CCC :POOCOIN-USD), les spéculateurs qui achètent du MktCoin sont pleinement dans le coup. Premièrement, le symbole « MLM » de la pièce ferait rire n’importe quel lecteur de Reddit – de nombreux Redditors ont longtemps considéré le marketing à plusieurs niveaux comme une arnaque. Et deuxièmement, son gain de 13x hier le remettra certainement sur le radar des gens en tant que crypto-monnaie sur laquelle spéculer.

TigreRoi (CCC :TKING-USD). Après s’être assombri pendant deux semaines, le volume de TigerKing est de retour. Netflix (NASDAQ :NFLX) n’avait pas plus tôt taquiné une saison 2 “à venir” de Tiger King que les investisseurs en crypto sont revenus à bord. Le jeton, détenu à 1% par la personnalité de la télévision emprisonnée Joe Exotic, dépend de la publicité pour réussir. Et les investisseurs dans TKING obtiennent précisément cela cette semaine.

Où est passé SafeMoon ?

Certains investisseurs de Moonshot pourraient me détester de dire cela, mais je dois le dire. je ne suis pas un grand SafeMoon (CCC :SAFEMOON-USD) ventilateur.

Cela m’a mis dans l’eau chaude avec les évangéliques SafeMoon avant :

« J’ai lu votre article sur Yahoo Finance à propos de #safemoon. Seul le temps nous le dira et cet article ne vieillira pas bien pour vous qui doutez du mouvement #SafeMoonCommunity. À plus, haineux ! » (15 mai 2021)

Malheureusement pour mon fidèle commentateur Twitter, le jeton a chuté de 80% depuis lors. La vague de fans des médias sociaux n’a tout simplement pas pu maintenir l’élan.

Ce n’est pas non plus le seul jeton à être tombé sur terre.

BébéGâteau (CCC :BABYCAKE-USD): Baisse de 68%

SafeDoge (CCC :SAFEDOGE-USD): En baisse de 76%

Mars Dogelon (CCC :ELON-USD): En baisse de 97%

Jeton de Mars (CCC :OMT-USD). En baisse de 98,6 %

Le retour des NFT a été un désastre pour ces jetons Binance. Une nappe Twitter (NYSE :TWTR) ne vous permet d’aller plus loin que lorsque les ventes NFT d’un million de dollars attirent l’attention et l’argent des gens ailleurs.

Cela fait peut-être de moi en partie un investisseur axé sur la valeur. Ma règle d’or de Penny Stock Investing demande aux gens d’acheter des actifs de qualité pour pas cher. Mais c’est aussi une réflexion sur le monde de la crypto. Tout comme les NFT non artistiques, les jetons basés sur Binance sont disponibles en nombre pratiquement illimité. Et compter uniquement sur la chance n’est pas une stratégie particulièrement à long terme.

1 150 Nombre moyen de transactions quotidiennes de Reckless Whales en juillet. Le projet NFT représentant les mammifères marins jouant aux cartes était brièvement le jeton ERC-721 le plus échangé, selon Etherscan.io. 38 Nombre moyen de transactions quotidiennes de Reckless Whales en août. La liquidité des pièces s’est tarie au fur et à mesure que les spéculateurs se sont déplacés. 1.3 Ethereum a payé le prix le plus élevé de la baleine téméraire en juillet – plus de 4 000 $ en dollars d’aujourd’hui. Valeur de 0,003 en Ethereum pour un NFT de baleine téméraire aujourd’hui. Les options les moins chères commencent à 10 $.

Monter le marché boursier plus haut

Selon l’écrivain d’InvestorPlace, David Moadel, la vente à découvert d’une action est très différente lorsque les traders à long terme conduisent le bus. Il avertit donc les investisseurs d’éviter de vendre à découvert GameStop (NYSE :GME).

Muslim Farooque identifie sept penny stocks avec un potentiel de millionnaire. Un jeu 5G là-dedans semble particulièrement intéressant pour votre M. Moonshot.

Une technologie LiDAR révolutionnaire pourrait changer le fonctionnement des voitures autonomes, selon Luke Lango. Il propose cette semaine un nouvel ajout à son portefeuille d’hypercroissance 1 à 30.

La valeur du Bitcoin

Je parle rarement de politique en bonne compagnie. Quoi de mieux pour gâcher un bon repas en famille ou entre amis ?

Mais un article de l’écrivain CNBC MacKenzie Sigalos a attiré mon attention ce week-end.

“L’indice d’adoption mondiale de la cryptographie 2021 de Chainalysis place l’Afghanistan au 20e rang sur les 154 pays qu’il a évalués en termes d’adoption globale de la cryptographie”, a-t-elle écrit. “Et lorsque vous isolez pour son volume d’échanges commerciaux P2P, l’Afghanistan grimpe à la septième place.”

En d’autres termes, les Afghans se tournent vers la crypto-monnaie pour couvrir leurs paris contre l’instabilité politique et financière.

Ce n’est pas la première fois qu’une nation surmonte un système bancaire fragile. Près des trois quarts des Kenyans utilisent M-Pesa, une application bancaire mobile du géant des télécommunications Safaricom. Et près de 90 % des paiements sont désormais effectués par voie électronique en Chine.

Mais c’est l’une des premières fois que les gens prennent la crypto-monnaie au sérieux au niveau national. Au rythme actuel, l’Afghanistan pourrait bientôt rejoindre El Salvador et le Paraguay pour adopter ces paiements numériques de nouvelle génération.

Diners Club a changé le monde des paiements en 1950 en introduisant la carte de crédit. Avec un peu de chance, les crypto-monnaies pourraient encore changer ce monde.

