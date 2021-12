600 kilos de viande de kebab pourrie apparaissent sur une parcelle

24/12/2021 à 14:43 CET

Pascual Fandos

Contrôle de coulée de morceaux de kebab sur un terrain non bâti d’un polygone de Alzira (Valence) réalisée par des techniciens de la Santé publique a porté à plus de 600 kilos le volume de viande abandonnée irrégulièrement qui, finalement, a commencé à être enlevée mercredi par une entreprise mandatée par la mairie pour sa destruction dans un incinérateur.

Le rapport de la Santé publique, qui a ouvert une enquête pour tenter de découvrir l’origine de la viande et pouvoir agir contre les responsables du déversement, dénombre 25 pièces de 25 kilos chacune selon le poids marqué sur l’étiquette, à partir de laquelle elle en déduit que le produit a été fabriqué en Allemagne.

Les sources consultées ont indiqué que les deux déversement de brochettes alors que, de plus, la date de fabrication était très récente et qu’il restait un an pour atteindre la date de péremption indiquée sur la même étiquette.

« Je comprends que le retrait correct de ce produit peut coûter cher pour une entreprise, mais le laisser mentir n’est pas la dernière option, cela ne devrait jamais être une option », a déclaré la conseillère à la Santé, Gemma Alós, visiblement bouleversée par ces comportements incivils. pouvant générer un risque pour la santé.

Comme Levante-EMV, un journal appartenant à ce groupe, Prensa Ibérica, l’a annoncé en exclusivité, le déversement de plusieurs centaines de kilos de viande de kebab a été détecté la semaine dernière dans une parcelle du polygone connue sous le nom de Ville des Transports, à côté de l’autoroute de Algemesi (CV-41). Un usager de l’ITV qui a pris causalement une des rues périphériques du polygone, très peu fréquentée puisqu’il n’y a pratiquement pas de parcelles occupées, a détecté quelques ballots de plastique parmi les mauvaises herbes d’une parcelle qui lui ont fait suspecter qu’il pouvait s’agir de ballots de drogue, bien que lorsqu’il s’est approché, il a vérifié que l’étiquette identifiait le contenu comme étant de la viande de kebab. Juste dans un champ qui jouxte le polygone, il pouvait également voir des morceaux plus similaires.

Le décompte effectué par les techniciens de la Santé publique porte à 25 les morceaux de viande déjà en mauvais état du fait du temps qu’ils sont restés à l’extérieur. Certains ont des emballages déchirés. « Ils vont directement à la destruction pour qu’il n’y ait aucun doute », ont-ils expliqué de Santé publique.

« Un sauvage »

La mairie d’Alzira a géré, par l’intermédiaire d’une société concessionnaire qui possède un crématorium pour petits animaux de compagnie, l’enlèvement et la destruction ultérieure de cette viande, un travail qui a commencé mercredi alors qu’il n’était pas encore terminé hier. « C’est une exagération des kilos, je ne comprends pas comment les gens font quelque chose comme ça quand il s’agit d’un produit alimentaire », a déclaré la conseillère à la Santé, tout en commentant que jusqu’à ce que le conseil municipal reçoive le rapport de la Santé publique, elle ne pouvait pas intervenir donc afin de ne pas affecter le Une enquête ouverte et n’a pas hésité à souligner que ce type de pratique « devrait être poursuivi et puni dans la mesure du possible, car cela me semble sauvage », a déclaré Gemma Alós.

La réglementation qui réglemente le traitement que doit recevoir un produit d’origine animale non commercialisable, soit parce qu’il est périmé, soit parce que la chaîne du froid a été rompue -généralement les brochettes sont congelées pour la distribution- ou a un problème de santé C’est très strict et nécessite l’embauche d’une entreprise spécialisée qui se charge de la destruction ou, si les conditions sont réunies, de sa transformation pour le réintroduire dans la chaîne alimentaire des animaux en tant qu’aliment. C’est ce qu’on appelle dans le jargon du secteur SANDACH, un sous-produit animal non destiné à la consommation humaine.