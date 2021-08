600 millions de dollars de crypto volés ⋆ Crypto nouveaux médias

Hier, la plateforme cross-chain de DeFi, Poly Network a été piraté avec l’équivalent de 600 millions de dollars en crypto volée. À l’époque, la présente attaque serait l’un des plus gros piratages de l’histoire de la cryptographie.

Nous sommes désolés d’annoncer que #PolyNetwork a été attaqué sur @BinanceChain @ethereum et @0xPolygon Assets a été transféré aux adresses suivantes du pirate :

“Nous sommes désolés d’annoncer que #PolyNetwork a été attaqué sur Binance Smart Chain, Ethereum et Polygone. Les actifs avaient été transférés aux adresses suivantes du pirate : ETH : 0xC8a65Fadf0e0dDAf421F28FEAb69Bf6E2E589963 BSC : 0x0D6e286A7cfD25E0c01fEe9756765D8033B32C71″.

Comme Poly Network est un protocole inter-chaînes, c’est-à-dire qu’il permet des transactions entre plusieurs chaînes telles que Binance Smart Chain (BSC), Ethereum et Polygon, tous les trois ont été impliqués dans l’attaque.

Non seulement cela, mais en affichant de manière transparente les trois adresses détenues par les pirates, il est possible de compter le montant total volé. C’est plus de 600 millions de dollars d’actifs cryptographiques différents, répartis comme suit :

Pour la blockchain BSC, les actifs concernés sont BUSD, BTCB, ETHB et BNB; Sur Ethereum, cependant, l’attaque impliquait le USDC, DAI, UNI, SHIB et FEI crypto-monnaies.

L’équipe Poly a ensuite attiré l’attention de tous les projets de crypto-actifs impliqués, ainsi que des mineurs et des échanges de blockchain, les invitant à mettre sur liste noire les jetons des adresses de pirates publiées.

Poly Network piraté et la collaboration entre les projets de cryptographie impliqués

Avec une attaque de cette taille et les différentes blockchains impliquées, il y a de nombreux joueurs de crypto qui ont tweeté des réponses à l’appel de Poly Network, principalement à montrer leur collaboration.

co-fondateur de Huobi Du juin dit qu’il a pris la situation en main :

Huobi a pris connaissance de la grosse somme volée au #PolyNetwork ce soir. Nos équipes de contrôle des risques et de sécurité suivent et identifient déjà les adresses concernées. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider et protéger la communauté crypto. #Plus forts ensemble – Du Jun (@DujunX) 10 août 2021

Parallèlement, le PDG de Tether Paul Ardoino dit qu’il a déjà pris des mesures à ce sujet.

. @Tether_to vient de geler ~33M $USDt sur 0xC8a65Fadf0e0dDAf421F28FEAb69Bf6E2E589963 dans le cadre du piratage #PolyNetwork https://t.co/EviPTAkQJD – Paolo Ardoino (@paoloardoino) 10 août 2021

Même le PDG de Binance, Changpeng Zhao ou CZ, a tweeté à ce sujet :

Nous sommes au courant de l’exploit https://t.co/IgGJ0598Q0 qui s’est produit aujourd’hui. Bien que personne ne contrôle BSC (ou ETH), nous nous coordonnons avec tous nos partenaires de sécurité pour aider de manière proactive. Il n’y a aucune garantie. Nous ferons tout ce que nous pouvons. Restez #SAFU. https://t.co/TG0dKPapQT – CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 10 août 2021

Réflexions personnelles du PDG de Binance sur l’affaire Poly Network

Zhao alias CZ est toujours très attentif aux problèmes de cryptographie et souhaitait exprimer ses réflexions personnelles sur les arguments découlant de la situation actuelle de Poly Network.

Dans un fil de discussion, le PDG de Binance écrit ce qui suit :

« Un gros hack DeFi. Amène quelques sujets controversés :

est-ce que CEX ou DeFi est plus sûr ? Eh bien, ils sont juste différents. Ils ont des caractéristiques de risque différentes. Apprenez à les utiliser en toute sécurité avant de les utiliser.

La Fiat est-elle plus sûre alors? Eh bien, c’est encore différent. C’est votre propre jugement. L’inflation, les frais élevés et les banques vous empêchent de dépenser votre argent.

Comment les gens ont-ils gelé les fonds sur la blockchain ? Eh bien, cela dépend de la façon dont le contrat intelligent est écrit, je suppose. Même sur les blockchains natives (sans smart contracts), il y a des risques d’attaques à 51%. C’est un mot un peu tabou dans notre industrie. Mais vous devriez lire à ce sujet.

Pourquoi les PDG de CEX sont-ils occupés pendant qu’un DeFi est piraté ? Nous essayons d’aider. Bien que nous ne puissions pas geler les fonds sur les blockchains, si ces fonds atterrissent sur notre CEX (Binance), nous allons (essayer de) les geler. Nous avons donc beaucoup d’analyses de blockchain à faire. Rien n’est facile. Nous essayons.

Opinion impopulaire : rien n’est sans risque. Education/apprentissage dans la meilleure protection. Lire, se renseigner sur les risques. Ensuite, gérez-le ».

Binance de CZ devient un acteur de plus en plus important dans le monde de la cryptographie. En plus d’être la plus grande bourse centralisée par volume de marché et la multitude de services qu’elle offre, c’est aussi un passerelle vers le monde DeFi.

Au début de 2021, l’accent mis par Binance sur ses utilisateurs avait développé la « psychologie d’un cycle de marché », avec des informations intéressantes sur le comportement (souvent inconscient) de ses propres commerçants de crypto.