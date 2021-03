6000 détenteurs de XRP veulent que leurs voix soient entendues dans le procès de la SEC contre Ripple Labs

Le détenteur de XRP et passionné de crypto, John E. Deaton, du cabinet d’avocats Deaton, a déposé dimanche une nouvelle pétition demandant que plus de 6000 détenteurs de XRP témoignent en tant que tiers défendeurs dans le procès en cours par la Securities and Exchange Commission (SEC) contre Ripple Labs.

6000 détenteurs de XRP veulent témoigner

Selon le dépôt, la SEC ne représente pas pleinement les intérêts des détenteurs de XRP dans le procès. Avec ce nouveau dépôt, Deaton et 6000 hodlers XRP veulent être impliqués dans l’affaire en tant que tiers défendeur.

Dans une correspondance continue que Deaton a envoyée à la juge Analisa Torres, le représentant légal a déclaré qu’il avait informé le régulateur financier de son intention de déposer un recours collectif contre l’agence, citant comme raisons la faute intentionnelle et l’abus de pouvoir discrétionnaire de la SEC.

Dans la lettre adressée au juge Torres, Deaton a déclaré qu’il avait précédemment déposé un bref de mandamus contre la SEC devant la Cour fédérale du district de Rhode Island le 1er janvier à la suite du procès contre Ripple Labs et deux de ses dirigeants. Les demandes du procès de janvier visaient à ce que l’agence de régulation exclue le XRP actuel détenu par les investisseurs XRP de la catégorie des titres.

Il avait également exigé que tous les fonds reçus des défendeurs soient placés dans une fiducie implicite pour les détenteurs de XRP qui ont subi des pertes dans le cadre de l’action d’exécution XRP de décembre 2020.

Une autre assignation a été déposée contre la SEC le 12 janvier 2021, la commission ayant rejeté les deux.

Dans un article de blog publié sur CryptoLaw, Deaton a déclaré que la SEC avait affirmé que la seule région dont leurs revendications pourraient être entendues serait le district sud de New York. Selon lui, Ripple Labs, Brad Garlinghouse et Chris Larsen, les accusés, se défendaient, et il appartient aux investisseurs concernés de XRP de prendre la parole et d’être entendus.

Il a également déclaré que l’action de la SEC contre Ripple Labs avait vu les investisseurs subir des pertes de 15 milliards de dollars, quelques jours après le début du procès. Si ses demandes sont accordées, nous pourrions probablement voir une nouvelle tournure dans le récit SEC vs Ripple.

Les boules de neige de la poursuite de la SEC

Le prix XRP de Ripple était passé d’un montant élevé de 0,76 USD à 0,18 USD deux semaines après le début de l’affaire.

Pour aggraver encore les malheurs de la société blockchain, les principaux échanges cryptographiques tels que Coinbase, Binance.US, eToro, Bittrex et OKCoin ont retiré le XRP de leurs plates-formes. La société de gestion d’actifs numériques Grayscale a également liquidé ses avoirs XRP et acheminé les fonds vers Bitcoin et Litecoin.

Ripple a également perdu son partenariat pluriannuel avec le géant américain des paiements MoneyGram après que la société a annoncé dans ses perspectives trimestrielles qu’elle ne s’attendrait pas à des frais de développement de marché de la part de la société blockchain au premier trimestre 2021.

Ripple et Garlinghouse ont depuis répondu à la SEC dans des dépôts séparés déposés auprès des tribunaux. Ripple Labs a présenté une réponse point par point aux allégations de la SEC selon lesquelles elle s’était livrée à des ventes de titres non réglementés en 2013. Garlinghouse a déclaré dans une motion distincte que la SEC avait trop poussé la classification du XRP en tant que titre. Selon le PDG de Ripple Labs, le procès de la SEC ne peut être qualifié que de préjugé et non basé sur des faits.