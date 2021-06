60e anniversaire de Diana : moments clés de la vie de la princesse

in

T

e duc de Cambridge et le duc de Sussex se préparent à honorer leur mère Diana, princesse de Galles, en dévoilant jeudi une statue à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire.

Diana avait 36 ​​ans lorsqu’elle a été tuée dans un accident de voiture à Paris le 31 août 1997 alors qu’elle était poursuivie par les paparazzi.

Surnommée la princesse du peuple pour son approche attentionnée et ouverte, Diana était connue pour son dévouement aux princes William et Harry, la rupture de son mariage avec le prince de Galles, ses luttes personnelles et son travail caritatif.

L’attrait de Diana a commencé presque à partir du moment où elle est apparue sur la scène mondiale en tant qu’adolescente maladroite et timide au début des années 1980.

LIRE LA SUITE

Avant de devenir une superstar royale mondiale, elle vivait dans un appartement londonien avec ses copines et travaillait dans une école maternelle.

Bien que saluée comme une « roturière » lorsqu’elle a commencé à sortir avec Charles, Lady Diana Spencer était membre de l’aristocratie, née dans une famille privilégiée qui avait des liens étroits avec la royauté.

Le mariage de Diana avec Charles a été présenté comme un véritable conte de fées.

Au milieu de fastes et de circonstances, la timide Lady Di, 20 ans, a épousé l’héritier du trône dans la grande cathédrale Saint-Paul le 29 juillet 1981, regardée par plus de 750 millions de téléspectateurs dans le monde.

Vêtue de sa robe de mariée en taffetas de soie Emanuel avec ses manches bouffantes et sa grande traîne, la nouvelle princesse de Galles a partagé un baiser avec Charles sur le balcon du palais – une dérogation au protocole royal.

Mère de William et Harry

Diana adorait ses fils William et Harry et essayait de leur offrir une vie aussi normale et amusante que possible.

Voyage des princes à Niagara Falls / PA Archive

Ils appréciaient les voyages à Disney World, jouaient au tennis et allaient au cinéma ensemble, et lors des sorties à Thorpe Park, elle s’assurait qu’ils faisaient la queue pour les manèges comme tout le monde.

La princesse cherchait également à éduquer ses garçons sur les moins fortunés et les emmenait dans les auberges Centrepoint lorsqu’ils étaient enfants pour leur montrer le sort des sans-abri.

Serrer la main des malades du sida

La princesse a aidé à briser la stigmatisation entourant le sida et le VIH lorsqu’elle a été photographiée en train de serrer la main, sans gants, d’un patient atteint du sida à l’hôpital Middlesex de Londres en 1987

Elle a défendu les victimes de la maladie alors qu’il y avait une crainte répandue que la maladie puisse être transmise par le toucher.

Princesse Diana – Mildmay Hospice – London / PA Archive

Elle a ensuite effectué de nombreuses visites à l’hôpital spécialisé VIH Mildmay dans l’est de Londres.

Dans les coulisses, tout n’allait pas bien dans la relation de Charles et Diana.

La princesse a trouvé les courtisans du palais inaccessibles et a été submergée par son rôle de superstar royale.

Elle combattait des démons personnels tels que la boulimie et était en proie à des insécurités, doutant de sa propre valeur en tant que membre de la famille royale.

Charles s’était tourné vers son ancien amour Camilla Parker Bowles, tandis que Diana s’était lancée dans une liaison avec le major James Hewitt.

La distance croissante entre Charles et Diana a commencé à être apparente lors des tournées royales – avec Diana assise seule au monument à l’amour, le Taj Mahal en Inde en février 1992.

Lors du même voyage, Charles a tenté d’embrasser sa femme mais est entré en collision avec son oreille au Jaipur Polo Club.

Un voyage désastreux en Corée du Sud du prince et de la princesse mal à l’aise a eu lieu en novembre de la même année.

Ils ont été surnommés The Glums et un mois plus tard, il a été annoncé qu’ils se séparaient.

Charles a ensuite avoué une liaison dans une interview et un livre avec Jonathan Dimbleby.

Diana a ensuite accordé une interview télévisée à Panorama à Martin Bashir en 1995 dans laquelle elle a dit de sa relation avec Charles “nous étions trois dans ce mariage”, a remis en question son aptitude à devenir roi et a elle-même admis l’adultère.

Diana / Archives PA

En mai de cette année, l’enquête de Lord Dyson sur le programme de la BBC a révélé que Bashir s’était engagé dans un “comportement trompeur” pour obtenir des relevés bancaires falsifiés exclusifs au monde suggérant que des individus étaient payés pour garder la princesse sous surveillance.

L’apparition de Diana a incité la reine à exhorter les Gallois à divorcer, ce qu’ils ont finalement fait en 1996.

Diana a apporté une approche plus délicate à la famille royale.

Alors que la reine et le reste des Windsor étaient souvent perçus comme distants et déconnectés, Diana était considérée comme comblant le fossé entre la monarchie et le public.

Princesse de Galles Hugs Girl / Archives PA

Les jeunes présentant des bouquets seraient embrassés, la princesse tactile embrassant souvent joyeusement d’autres sympathisants.

La séance photo post-divorce

Une séance photo de Vanity Fair en 1997 avec le célèbre photographe Mario Testino a réinventé la princesse en termes de style et a redéfini sa vie après le divorce.

Christie’s Photograph Aution / PA Archive

Avec des cheveux fraîchement coupés, la princesse avait l’air détendue, heureuse et insouciante, vêtue d’une variété de robes glamour.

À la suite de son divorce, Diana a fait campagne pour interdire les mines terrestres, marchant dans les champs de mines portant une visière et un gilet de protection en Angola, et se rendant en Bosnie pour rencontrer les victimes des armes en 1997.

Diana en Angola / Archives PA

Diana n’a jamais vu son travail aboutir car elle est décédée dans un accident de voiture quelques semaines seulement après le voyage en Bosnie, avant que le traité international interdisant les armes militaires ne soit signé à la fin de cette année-là.

La Mercedes dans laquelle elle voyageait avec son amant Dodi Fayed était poursuivie par des paparazzi à sa sortie de l’hôtel Ritz à Paris, lorsqu’elle s’est écrasée dans le tunnel du Pont de l’Alma, alors qu’elle était conduite par le chauffeur Henri Paul, ivre et au volant lui aussi. vite.

Une mer de fleurs a été laissée aux portes de la maison de Diana, Kensington Palace, par des membres choqués du public et des centaines de milliers de personnes en deuil se sont rassemblées à Londres le jour des funérailles.

William et Harry, 12 ans, ont marché derrière le cercueil de leur mère alors qu’il traversait les rues en direction de l’abbaye de Westminster.

Harry, maintenant duc de Sussex, a révélé à l’approche du 20e anniversaire comment il avait frôlé la rupture après ne pas avoir parlé de la perte de sa mère pendant de nombreuses années.