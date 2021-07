Pièce en USD (USDC)

61% des réserves de l’USDC en espèces et équivalents de trésorerie, révèle le rapport de transparence de Circle

Avec une capitalisation boursière de près de 26,9 milliards de dollars, l’USDC est le deuxième plus grand stablecoin capturant 23,57 % de la part de marché des stablecoins, contre 9,15 % il y a un an. Cette année seulement, l’USDC en circulation a augmenté de plus de 2 600 %.

Circle, l’émetteur de l’USDC, a publié mardi son rapport sur le compte de réserve.

Lancé il y a trois ans, Circle vise à donner la priorité à la confiance, à la transparence et à la responsabilité. Cela inclut de s’assurer que la circulation totale de l’USDC reste adossée à 1:1 avec des actifs libellés en dollars, a-t-il déclaré.

Le rapport du comptable indépendant de Grant Thornton a montré la répartition de ses réserves avec 61% de son USDC adossé à de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Ici, les espèces comprennent les dépôts dans les banques et les fonds du marché monétaire d’obligations gouvernementales ; les équivalents de trésorerie sont des titres dont l’échéance initiale est inférieure ou égale à 90 jours conformément aux principes comptables généralement reconnus.

À titre de comparaison, Tether a révélé en mai que 75,85% de l’USDT est adossé à des liquidités et équivalents de liquidités et autres dépôts à court terme et papier commercial, dont la ventilation supplémentaire a révélé que les liquidités en représentaient 3,87 %.

Oh wow. S’il y a bien un terme que #crypto a appris cette année c’est : papier commercial. Maintenant renforcé par le deuxième stablecoin par taille. Bon, nous avons finalement réglé cela et heureux de voir d’autres suivre les étapes de #Tether pour fournir des ventilations de réserves. Attachez les vrais incrédules… – Paolo Ardoino (@paoloardoino) 20 juillet 2021

Pour en revenir à l’USDC, les CD Yankee, les certificats de dépôt libellés en USD émis aux États-Unis ayant une échéance maximale de 13 mois et les bons du Trésor américain d’une échéance maximale de 3 ans représentent chacun un peu plus de 10 % des réserves de garantie.

Les billets de trésorerie et les obligations d’entreprise qui impliquent des titres de créance non garantis d’entreprises et d’institutions financières avec une échéance comprise entre 91 jours et 13 mois et jusqu’à 3 ans représentent respectivement 9 % et 5 %.

« Le portefeuille global conserve une cote de crédit moyenne de A ou mieux sur l’échelle S&P et une échéance moyenne pondérée inférieure ou égale à 1,5 an », a déclaré Circle.

Bien que la divulgation publique ne soit pas actuellement une exigence réglementaire pour les pièces stables ou les monnaies numériques émises par le secteur privé, Circle a déclaré qu’il souhaitait mener avec une plus grande transparence avant de devenir une entreprise publique.

Comme nous l’avons signalé, Circle a annoncé il y a quelques semaines qu’il deviendrait public via SPAC à une valorisation de 4,5 milliards de dollars.

Dans son annonce, Circle a déclaré qu’il se félicitait également du travail entrepris par le groupe de travail du président sur les pièces stables. Lundi, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a rencontré le groupe et a exhorté les régulateurs à prendre des mesures «rapides» sur les règles de réglementation des pièces stables.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.