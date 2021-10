616 maglietta psg TammyH slava.lesnichev@mail.ru:pop.mail.ru:995:slava.lesnichev@mail.ru:i1MRoBtpyS2):1

467 maglietta bayern monaco CeliaG

Ma De Gea ha ottenuto un foglio pulito tanto necessario, con la prima linea del Granada che gli ha assicurato una giornata tranquilla in ufficio

Ha preso un colpo nella vittoria per 2-1 sul Brighton sabato sera, una partita in cui ha anche segnato nuove maglie roma maglietta bayern monaco

Ed è facile capire perché, con il nazionale svedese che produce un display composto in netto contrasto con il trio sospeso del club

Ma ha giocato con grinta e astuzia prima di farsi strada al 66 ‘, qualcosa che Solskjaer aveva suggerito sarebbe successo prima della partita

Toni Kroos ha prodotto un passaggio magico per preparare Vinicius Jr nella vittoria per 3-1 del Real Madrid sul Liverpool martedì sera, qualcosa che è diventato virale in seguito

Si è parlato molto di David De Gea che potrebbe lasciare lo United alla fine della campagna

E questo è qualcosa che ora ha fatto in campagne consecutive per la prima volta nella sua carriera fotbollströjor

Mentre i gol e gli assist si sono asciugati per club e nazionale negli ultimi tempi, ora ha gestito uno di ciascuno nelle sue ultime due partite per i Red Devils

Il nazionale spagnolo sembra essere la seconda scelta al giorno d’oggi, con Dean Henderson scelto per la vittoria del Brighton domenica

Fernandes ha segnato il suo primo gol con lo United dalla vittoria per 2-0 sul Manchester City il 7 marzo, ma ha segnato il loro passaggio alle semifinali della competizione

Victor Lindelof è soprannominato ‘Iceman’ nel complesso di allenamento di Carrington dello United

stata un’altra buona notte per Rashford, nonostante il nazionale inglese sembri ancora essere crollato

Potrebbe ottenere un po ‘di bastone, ma il nazionale svedese ha sicuramente giustificato la sua selezione nella notte, con Eric Bailly ancora una volta snobbato

Football player

FredrickC Maillot Brésil AlberthaA

LatishaIk bayern monaco maglia 2022 JanelleEd