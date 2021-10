62 ans travaille déjà avec Newcastle, PIF pense qu’il sera important

Photo de Pete Norton/.

Frank McParland a déjà commencé à travailler avec Newcastle United, selon un rapport.

Peu de temps après que le Fonds d’investissement public saoudien ait finalisé son rachat de 300 millions de livres sterling dans le club, iNews a annoncé qu’il préparait un rendez-vous avec McParland.

Et 90 Min a maintenant signalé que l’homme de 62 ans travaillait déjà activement avec Newcastle, bien qu’officiellement.

Le rapport ajoute que les Magpies ne l’ont pas encore signé de contrat, mais que les nouveaux propriétaires s’attendent à ce qu’il joue un « grand rôle » dans le projet, l’ancien éclaireur de Liverpool étant susceptible de participer en tant que conseiller et d’aider avec la production de l’académie.

Campos encore à faire ?

McParland a beaucoup d’expérience en matière de recrutement de joueurs et chez les Rangers, il a été leur responsable du recrutement pendant un certain temps.

Mais il ne semble pas qu’il aura ce rôle à Newcastle, ce qui est une bonne nouvelle.

C’est parce qu’il garde en jeu un certain Luis Campos, le directeur sportif dont les signatures ont aidé Monaco et Lille à remporter des titres de Ligue 1 ces dernières années malgré la richesse du Paris Saint-Germain.

Selon Sky Sports, le club de St James’s Park souhaite l’embaucher pour superviser la campagne de recrutement et cela, si c’est vrai, serait une nomination massive.

Campos a déniché des acteurs sérieux au fil des ans – comme Bernardo Silva, par exemple – et bien que cela puisse suggérer que Newcastle ne se déchaînera pas en ce qui concerne leur nouvelle richesse, cela indique une approche plus mesurée.

C’est moins excitant pour une base de fans qui rêve d’amener les plus grands et les plus brillants du football dans le Nord-Est, mais c’est plus raisonnable pour le moment.

Photo par OLI SCARFF/. via .

