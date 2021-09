62 % des utilisateurs urbains recherchent des produits en ligne avant d’effectuer un achat : rapport

Amazon, Flipkart et Myntra étaient les trois premières destinations d’achat en ligne

L’adoption accélérée des canaux en ligne par les consommateurs a entraîné un changement dans les comportements d’achat. Aujourd’hui, 62 % des utilisateurs urbains recherchent des produits en ligne avant d’effectuer un achat en ligne ou hors ligne, a révélé le rapport intitulé «Modern Marketers Guide to Connected Consumer Journeys» de MMA India avec le Conseil AMMP et GroupM India. De plus, 50% des achats hors ligne dans toutes les catégories impliquent une recherche de produits en ligne, a-t-il ajouté. Le guide est une compilation d’apprentissages et d’idées de plusieurs experts de l’industrie et une analyse du paysage du commerce électronique en Inde.

L’Inde compte aujourd’hui 622 millions d’utilisateurs d’Internet (8% de croissance par rapport à 2019) et devrait toucher 900 millions d’utilisateurs d’ici 2025. Avec des prix de données abordables, les consommateurs deviennent de plus en plus numériques. Le marché de la vente au détail en ligne devrait tripler au cours des quatre à cinq prochaines années, principalement en raison de catégories sous-pénétrées telles que l’épicerie, l’éducation et la santé, ajoute le rapport.

Selon le rapport, bien que la voix en soit à ses balbutiements, les Indiens sautent sur l’adoption de la voix ; le marché devrait croître de 40 % d’ici 2022. Pas seulement sur Google Assistant, la voix se développe rapidement en tant que moyen d’entrée préféré dans la recherche et sur YouTube. De plus, les dépenses en vidéo en ligne ont connu le taux de croissance le plus élevé de 46% en 2020, par rapport aux autres canaux médiatiques. La consommation de contenu en ligne a augmenté de 35% après Covid, avec une croissance totale de 13% du temps passé sur OTT de janvier 2020 à janvier 2021.

Fait intéressant, les internautes vernaculaires trouvent que la voix est un moyen plus naturel d’interagir avec la technologie, ce qui permet de réduire les frictions. L’hindi sur les assistants vocaux est la deuxième langue la plus importante au monde après l’anglais, tandis que les requêtes de recherche vocale en hindi ont connu une croissance de 400 % en glissement annuel.

Selon Moneka Khurana, membre du conseil d’administration de MMA India; chef de pays – Inde, MMA, une exposition numérique cohérente, combinée à la présence de points de contact omnicanaux disponibles, a entraîné le développement d’un nouveau processus d’achat des consommateurs. « MMA, à travers son Conseil du commerce électronique, vise à développer une compréhension globale de l’écosystème et à résoudre les problèmes spécifiques aux clusters en améliorant la capacité du marketing omnicanal. Nous espérons que ce manuel aidera les spécialistes du marketing et les marques à redéfinir efficacement leur approche du marché, des clients qu’ils ciblent aux canaux de vente par lesquels ils vendent », a-t-elle ajouté.

Il convient de noter que les Indiens apprécient le plus la qualité lorsqu’il s’agit de prendre des décisions d’achat. Le rapport ajoute que 73% des clients ont acheté via des plateformes d’achat en ligne au cours des 12 derniers mois – les facteurs décisifs sont – 63% sur la qualité du produit, 55% sur le prix et 55% sur les informations sur le produit, la politique de retour et d’annulation et la garantie du produit. . En ce qui concerne le choix des canaux, la plus grande tendance de la vente au détail est la popularité croissante du modèle de vente directe au consommateur ou DTC. Par conséquent, les marques avec un modèle DTC peuvent tirer parti des relations directes via des programmes de fidélité, des remises et des promotions spéciales et des expériences d’achat uniques et spécifiques à une catégorie.

Il y a eu un modèle d’achat intéressant dans le parcours du consommateur au cours des trois derniers mois où Amazon, Flipkart et Myntra étaient les trois principales destinations d’achat en ligne et l’épicerie, la mode et la santé, la beauté et les soins personnels étaient les catégories de produits les plus recherchées.

« Les consommateurs disposent désormais de plusieurs sources de découverte et de recherche d’informations et, aujourd’hui, il s’agit de moments non linéaires hautement connectés. La croissance du nombre d’utilisateurs d’Internet, la réduction des prix des données et l’évolution du comportement des consommateurs sont les principaux moteurs de croissance de l’évolution du commerce électronique en Inde. Nous comprenons l’évolution du marché de la vente au détail en ligne et la façon dont il devrait croître par 3 au cours des quatre à cinq prochaines années, principalement en raison de catégories sous-pénétrées telles que l’épicerie, l’éducation et la santé. Compte tenu de l’émergence et de la croissance des plates-formes de commerce électronique, ce manuel fournit des solutions de A à Z sur la façon dont les spécialistes du marketing peuvent utiliser le commerce électronique comme plate-forme pour améliorer la portée d’une marque en ces temps d’évolution rapide », a déclaré Tushar Vyas, président – croissance et transformation, GroupM Asie du Sud.

Pour KRS Jamwal, directeur exécutif de Tata Industries Ltd., après une croissance rapide du marché indien du commerce électronique, alors que l’accent sur les coûts et l’efficacité de la livraison restera, il deviendra l’hygiène. «À l’avenir, les plateformes et les marques devront se différencier en offrant aux clients une expérience d’achat meilleure, de préférence personnalisée, mais holistique qui améliore les parcours de navigation et d’achat, et même tenter de mettre en ligne certains aspects de l’expérience en magasin, en tirant parti de la technologie, ” Jamwal a déclaré plus loin.

Lire aussi : FCB Cogito élève Vidyadhar Wabgaonkar au poste de PDG

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.