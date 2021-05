63% de la communauté de Ripple a laissé au cours des 2 dernières années

17 avril 2020 02:30 & nbspUTC

| Mise à jour:

17 avril 2020 à 02:30 & nbspUTC

Par & nbspKapil Gauhar

Au cours des deux dernières années, Ripple a perdu plus de 63% de son réseau dynamique, comme l’indiquent les informations recueillies à partir des groupes de discussion Telegram par un traders de crypto-monnaie pseudonyme.

Capitulation communautaire (Whaleclub est devenu privé, c’est donc le nombre le plus précis pour les membres existants après la course de taureaux 2017) La perte de membre est de juin 2018 à avril 2020 pic.twitter.com/Cy19Nz0PoS – Aztek_Ƀtc (@Aztek_btc) 15 avril 2020

Les informations d’Aztek démontrent qu’entre juin 2018 et avril 2020, de nombreuses stations Telegram alimentées par crypto-monnaie ont vu une baisse importante du nombre de membres, provoquant une “ capitulation communautaire ” massive.

Comme indiqué précédemment, le XRP de Ripple était l’actif de crypto-monnaie le moins performant parmi les 25 premières pièces par capitalisation boursière au cours du premier trimestre de 2020. Le prix du XRP de Ripple est actuellement en baisse de 95% depuis son record de janvier 2018. .

Plus regrettable malgré tout, Ripple, la société engagée dans la pièce, a compris la pression à la baisse sur son prix.

Messari, l’analyste de données a noté dans un rapport récent –

«Au début de l’année, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a révélé que Ripple ne serait pas rentable ou que son flux de trésorerie ne serait pas positif sans la vente de XRP, indiquant que ses ventes de XRP aidaient effectivement à financer l’entreprise.»

Indépendamment du fait que Ripple soit continuellement simple et découvre ses activités, les détenteurs de XRP étaient mécontents des vidages de jetons de l’organisation et ont même pris des mesures pour fourcher XRP, sauf si Ripple a mis fin à cette pratique. Les explications publiques selon lesquelles l’organisation ne se soucie guère du coût du XRP ont à peine aidé à maintenir leur communauté non plus.

Outre Ripple (XRP), un nombre énorme d’utilisateurs ont clairement perdu leur enthousiasme pour Litecoin, l’entreprise ayant perdu plus de 67% de ses abonnés Telegram depuis 2018. De nombreux autres groupes liés à la crypto-monnaie ont perdu 25 à 75% de leur membres aussi.

Quoi qu’il en soit, la crypto-monnaie n’est pas morte. C’est toujours dans le jeu.

Kapil Gauhar

Kapil Gauhar est le fondateur de Blogger’s Gyan. Il est un blogueur passionné, un grand penseur et un écrivain créatif. Sa passion pour l’amitié avec les mots et pour faire connaître aux gens les merveilles du monde numérique est ce qui le motive à faire de l’écriture une carrière.