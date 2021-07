63 pays rejoignent la campagne de l’ONU « Clean Seas »

01.08.2021 à 00h10 CEST

80 pour cent de la pollution marine provient de la terre. Chaque année, 11 millions de tonnes de plastique atteignent l’océan. Et on estime qu’il y a déjà 51 milliards de microplastiques dans les océans. Pour relever ce défi, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) promeut depuis 2017 la Campagne « Mers propres », avec des plans ambitieux contre les déchets marins et la pollution plastique, auxquels 63 pays ont déjà adhéré. L’Espagne l’a fait en 2017.

Bon nombre de ces États se sont engagés à réduire ou à éliminer les plastiques à usage unique par le biais de lois ou de réglementations plus strictes. D’autres se sont engagés à accroître les investissements dans les installations nationales de recyclage et à promouvoir des plans d’action pour prévenir les dommages causés à l’environnement côtier et marin.

Dans sa prochaine phase, la campagne se concentrera sur la cause profonde des déchets marins : le sources de pollution terrestres, d’où proviennent les déchets qui se dirigent plus tard vers les océans par les lacs et les cours d’eau.

En cette dernière année de campagne, les gouvernements ont «une occasion unique& rdquor; se joindre à l’action mondiale et adopter les politiques nécessaires pour lutter contre la pollution plastique, selon le PNUE.

Rejoindre signifie accepter les objectifs de la campagne et avoir accès à une plateforme et aux meilleures pratiques pour guider votre travail et encourager les autres à passer à l’action. « En s’unissant, les pays s’engagent à passer à l’action pour mener la lutte contre la pollution plastique & rdquor ;, dit-il. Leticia Carvalho, Chef du Service des eaux douces et des océans du PNUE.

« Nous devons impliquer davantage de gouvernements & rdquor;

Les signataires peuvent également demander l’assistance technique du PNUE pour élaborer leurs plans d’action nationaux. Jusqu’à maintenant, les membres de la campagne sont des pays dont les territoires abritent 60% des côtes du monde.

“Mais nous devons impliquer davantage de gouvernements, en particulier les principaux pays producteurs de plastique, pour réussir dans notre mission de protéger nos eaux, nos écosystèmes et notre faune des déchets marins et de la pollution plastique”, a déclaré Carvalho.

Avec la perte de biodiversité et l’instabilité climatique, la pollution est l’une des trois crises planétaires auxquelles l’humanité est confrontée. en raison d’une production et d’une consommation non durables.

« Nous devons faire la lumière sur l’impact négatif des déchets marins et de la pollution plastique sur la santé humaine et planétaire. Cela devient encore plus urgent lorsqu’on regarde le paysage et le paysage marin le long de la chaîne de valeur, note-t-il.

“Un millier de rivières sont responsables de près de 80 % des émissions annuelles de plastique des rivières dans le monde. Mais cela est souvent négligé. Nous sommes impatients d’impliquer les gouvernements à la source pour sensibiliser et renforcer la législation afin d’encourager une meilleure élimination et de meilleures pratiques commerciales », a déclaré Carvalho.

Un problème qui affecte la santé de la planète

En fin de compte, c'est un problème qui affecte la santé de notre planète, nos sociétés et nos moyens de subsistance. Les gouvernements doivent jouer leur rôle en garantissant le droit de leurs citoyens à un environnement sûr, propre, sain et durable, ce qui peut être réalisé en grande partie en encourageant et en récompensant l'innovation du secteur privé & rdquor;, dit-il.

Les plans d’eau « clés », tels que les rivières et les lacs que l’on trouve dans les pays en amont, représentent certaines des principales voies par lesquelles les plastiques et les déchets s’écoulent vers les côtes et les océans.

« D’où la nécessité pour les pays qui gardent ces plans d’eau de se joindre à nos efforts pour empêcher un tel écoulement. Jusqu’à présent, deux pays enclavés ont rejoint Clean Seas. « Le premier était Paraguay Oui Ouganda rejoint le mois dernier & rdquor;, détails Carvalho.

Les petits États insulaires en développement (PEID) ont également beaucoup à gagner et à perdre en ne s’attaquant pas rapidement au problème de la pollution. « La plupart dépendent fortement du tourisme vers certaines des plages et des habitats sous-marins les plus idylliques de la planète », souligne le PNUE. En moyenne, le tourisme représente près de 30 % du PIB des PEID.

De nombreux PEID ont certaines des réglementations les plus strictes contre les plastiques à usage unique et sont “vrais dirigeants& rdquor; dans leurs efforts pour protéger les mers et les océans de la pollution d’origine humaine.

Objectif, élaborer des plans d’action nationaux

Treize des 39 PEID ont déjà rejoint Clean Seas, représentant l'un des plus grands sous-groupes de signataires. Le PNUE est confiant de travailler avec ceux qui ne sont pas encore membres et d'aligner leurs efforts sur les objectifs de la campagne.

Le PNUE s’assure qu’il est prêt à aider les équipes de pays à se joindre à la campagne et à fournir son expertise technique pour élaborer des plans d’action nationaux.

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement a publié un livre (https://spark.adobe.com/page/YZgiTSpy72fHj/) qui présente de manière visuelle et interactive ce que signifie être un pays de Clean Seas, pourquoi il est urgent que davantage de gouvernements se joignent dans cet élan et quelles sont les options disponibles pour agir.

La campagne contribue aux objectifs de la Alliance mondiale sur les déchets marins, une association volontaire à composition non limitée pour les agences internationales, les gouvernements, les entreprises, les universités, les autorités locales et les organisations non gouvernementales intéressées à coopérer et à innover dans la lutte contre les déchets marins et la pollution plastique.

Site de référence : https://www.cleanseas.org/

