638.000 emplois seront créés, selon Manpower

01/12/2022 à 12:06 CET

Gabriel Ubieto

Le marché du travail maintiendra et dépassera en 2022 la poussée qui l’a caractérisé lors de la fermeture récente de 2021. Si l’année dernière l’économie espagnole a récupéré le muscle perdu après le premier coup du covid, au cours du présent, elle gagnera du muscle en quantité et en qualité . Cela se reflète dans les prévisions publiées ce mercredi par le cabinet de conseil Manpower, avec une augmentation de l’occupation des 638.000 personnes (81 000 de plus que celles générées en 2021). Plus emploi permanent plutôt que temporaire et plus de journées complètes que de temps partiel, selon les estimations du professeur émérite de l’UAB Josep Olivier, qui, nonobstant et malgré l’entrée en vigueur de la nouvelle réforme du travail, ne prédit pas que les niveaux élevés de contingence – les plus élevés de l’UE – enregistreront une baisse drastique.

Toute prévision est soumise à des conditions et celles de ce 2022 sont chargées de variables incertaines qui peuvent nuancer le résultat final, de la hausse inflation et s’il s’étendra ou non au-delà de l’équateur de l’année, en passant par les hauts et les bas de la variantes de covid o le degré de déploiement et d’exécution des Fonds NextGeneration. Si ces variables ne génèrent pas de perturbations significatives, l’économie espagnole prolongera son histoire d’amour avec l’emploi, profitera de la course qu’elle a connue en 2021 et battra des records d’occupation, nettement au-dessus des meilleurs moments avant l’éclatement de l’immobilier et bulle financière.

Simplifiant les différents panneaux de prévision, le portrait robotisé du nouvel employé courant 2022 sera celui d’une femme, entre 35 et 66 ans, de formation universitaire et d’origine immigrée. Et les secteurs moteurs de cet essor de l’occupation seront, paradoxalement, les mêmes qu’une décennie auparavant : le prestations de service -avec la hostellerie à la tête- et le construction. Et c’est ce que Manpower augure de la industrie, au moins à court terme, un rôle secondaire, au détriment du déploiement et de l’effet transformateur que le déploiement des fonds européens peut ou non avoir à moyen terme. Selon le bilan présenté ce mercredi, l’Espagne clôturera 2022 avec 20,2 millions d’employés et 2023 avec 20,7 millions. En 2007, un pic de 20,5 millions de travailleurs actifs a été atteint.

Emploi de meilleure qualité

La question en suspens sur le marché du travail espagnol est de gagner en qualité, pas tellement en quantité, de l’emploi. Les prévisions de Manpower indiquent que cette croissance se fera via des contrats à temps plein, réduisant le biais indésirables, qui est l’une des causes les plus récurrentes de déficit de revenu et, à son extrême, de pauvreté au travail. Le sous-emploi (vouloir travailler plus d’heures) sera réduit de 6,7% et trois fois plus de contrats à temps plein que de contrats à temps partiel seront signés.

Malgré le fait que davantage de contrats d’intérim continueront d’être signés – au détriment des effets imprévus que la nouvelle réforme du travail peut avoir – mais un plus grand volume d’emplois permanents sera consolidé, en particulier 28 % de plus d’intérimaires que d’intérimaires seront établi. Cet écart entre ce qui a été créé et ce qui est consolidé est également visible dans les types de profils. Eh bien, bien qu’un nombre égal de contrats d’ouvriers qualifiés et non qualifiés soit signé, à la fin de l’année le solde des travailleurs qualifiés consolidé sera près de cinq fois plus élevé que celui des non qualifiés.

Inconnu sur les taux de chômage

Quel effet ce boom de l’emploi aura-t-il sur le les taux de chômage? Cela dépendra des mouvements de la main-d’œuvre. Si cela ne varie pas, c’est-à-dire s’il y a les mêmes personnes potentiellement disponibles pour travailler, si la profession augmente, le chômage diminuera. Mais si la population active augmente, soit du fait de la mobilisation des inactifs du fait des perspectives de trouver du travail du fait d’une forte mobilité de la main-d’œuvre, soit du fait de l’arrivée de migrants, le taux de chômage peut ne pas baisser ou baisser avec moins d’intensité. C’est pourquoi les prévisions de Manpower envisagent une fourchette de taux de chômage pour 2023 comprise entre 10,5% et 13,9% (il est actuellement de 15,1%). Le scénario le plus probable étant, selon le professeur Oliver, parmi les 11,4 et 12,2 %.